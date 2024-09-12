Ляйсан Утяшева раскрыла секреты стройности

Как пишет www.gazeta.ru, каждое утро звезда начинает в шесть часов с зарядки. К утренней гимнастике на постоянной основе супруга Павла Воли пытается приобщать своих сына и дочь. Ляйсан катается на ролле, прыгает через скакалку и делает комплекс из 5–7 наиболее эффективных для нее упражнений. Телеведущая заявила, что целью таких занятий спортом не являются сильно накачанные ягодицы и кубики пресса.