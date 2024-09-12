Ляйсан Утяшева раскрыла секреты стройности

Posted 12 сентября, 19:29
Published 12 сентября, 19:29
Modified 12 сентября, 19:36
Updated 12 сентября, 19:36
Как пишет www.gazeta.ru, каждое утро звезда начинает в шесть часов с зарядки. К утренней гимнастике на постоянной основе супруга Павла Воли пытается приобщать своих сына и дочь. Ляйсан катается на ролле, прыгает через скакалку и делает комплекс из 5–7 наиболее эффективных для нее упражнений. Телеведущая заявила, что целью таких занятий спортом не являются сильно накачанные ягодицы и кубики пресса.
Она считает, что добиться рельефного пресса после рождения двоих детей не представляется возможным. При этом знаменитость признается, что никогда не делала подтяжку живота, и ее вполне устраивает плоский животик, который никуда не вываливается.
На правах заслуженного мастера спорта по художественной гимнастике Утяшева рекомендует девушкам перестать следовать трендам и канонам красоты, а больше обращать внимание на свое здоровье. Звезда подчеркивает, что, если она будет соответствовать параметрам модной сейчас худобы и сбросит вес до 51 килограмма, она будет ощущать постоянный упадок сил.
Телеведущая вспоминает, что весила столько в 21 год, но сейчас уже не может комфортно чувствовать себя в таком весе, при этом лишние килограммы ее не тревожат.
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