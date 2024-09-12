Классический курник — просто и вкусно

Posted 12 сентября, 04:42
Published 12 сентября, 04:42
Modified 25 сентября, 13:17
Updated 25 сентября, 13:17
В этой статье вы найдете рецепт классического курника с грибами и луком.
Для приготовления 10 порций курника вам потребуются 2 часа времени и следующие ингредиенты:
Первым делом следует приготовить тесто. Для этого нужно растопить 100 г масла, добавить к нему 50 мл молока, сметану, одно целое яйцо, сахар и соль, тщательно перемешать и всыпать 400 г муки с содой. Вымесить тесто, накрыть крышкой и отставить в сторону «отдохнуть» на 30 минут.
Для начинки необходимо сварить курицу, отделить мясо и нарезать на небольшие кусочки, смешав с частью мелко порубленной зелени. В небольшой части бульона, где варилась курица, нужно отварить рис, а еще 400 мл бульона уварить на небольшом огне до 150 мл, добавить туда готовый рис и оставшуюся зелень. Грибы и лук следует обжарить в сливочном масле.
Далее готовим соус. Для этого необходимо обжарить муку в 3 ст. л. сливочного масла на протяжении пары минут и влить туда 400 мл молока, после чего варить еще 5 минут, постоянно помешивая. Раскатать тесто на две лепешки, положить на одну из них слой риса, закрыть сверху готовым блинчиком, выложить лук, накрыть еще блинчиком, положить грибы, на следующий блинчик — курицу и так чередовать начинку с блинами, пока пирог не достигнет желаемого размера в высоту.
Последним слоем должно быть куриное мясо, которое следует залить соусом и накрыть «крышкой» из теста, после чего смазать верх курника желтком и сделать в пироге отверстие для выхода пара. Выпекать пирог нужно в заранее разогретой духовке при 200 градусах на протяжении 30–40 минут. Курник готов, приятного аппетита!
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