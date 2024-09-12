Классический курник — просто и вкусно

Далее готовим соус. Для этого необходимо обжарить муку в 3 ст. л. сливочного масла на протяжении пары минут и влить туда 400 мл молока, после чего варить еще 5 минут, постоянно помешивая. Раскатать тесто на две лепешки, положить на одну из них слой риса, закрыть сверху готовым блинчиком, выложить лук, накрыть еще блинчиком, положить грибы, на следующий блинчик — курицу и так чередовать начинку с блинами, пока пирог не достигнет желаемого размера в высоту.