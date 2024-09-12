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Posted 12 сентября, 04:42

Published 12 сентября, 04:42

Modified 25 сентября, 13:17

Updated 25 сентября, 13:17

Классический курник — просто и вкусно

Классический курник — просто и вкусно

12 сентября 2024, 04:42
Фото: Изображение Midjourney
Классический курник — просто и вкусно
Курник — не просто пирог с мясной начинкой. Главная его особенность — многослойность, когда разные виды начинок отделены друг от друга тонкими блинами из теста. Помимо куриного мяса, в него можно класть все, что хорошо сочетается: грибы, лук, зелень, яйца и др. Словом, курник — это полет фантазии.

В этой статье вы найдете рецепт классического курника с грибами и луком.

Рецепт курника

Для приготовления 10 порций курника вам потребуются 2 часа времени и следующие ингредиенты:

  • заранее испеченные тонкие блины — 8–10 шт.;
  • яйцо куриное — 2 шт. (одно целое и один желток);
  • сливочное масло — 150 г;
  • молоко — 0,5 л;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • курица –1 шт.;
  • грибы — 300 г;
  • репчатый лук — 3 головки;
  • рис — 1 стакан;
  • мука — 450 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сода — на кончике ножа;
  • зелень (укроп, петрушка) — 30 г.

Первым делом следует приготовить тесто. Для этого нужно растопить 100 г масла, добавить к нему 50 мл молока, сметану, одно целое яйцо, сахар и соль, тщательно перемешать и всыпать 400 г муки с содой. Вымесить тесто, накрыть крышкой и отставить в сторону «отдохнуть» на 30 минут.

Для начинки необходимо сварить курицу, отделить мясо и нарезать на небольшие кусочки, смешав с частью мелко порубленной зелени. В небольшой части бульона, где варилась курица, нужно отварить рис, а еще 400 мл бульона уварить на небольшом огне до 150 мл, добавить туда готовый рис и оставшуюся зелень. Грибы и лук следует обжарить в сливочном масле.

Главная его особенность — многослойность, когда разные виды начинок отделены друг от друга тонкими блинами из тестаГлавная его особенность — многослойность, когда разные виды начинок отделены друг от друга тонкими блинами из теста
Главная его особенность — многослойность, когда разные виды начинок отделены друг от друга тонкими блинами из теста. Фото: Изображение Midjourney

Далее готовим соус. Для этого необходимо обжарить муку в 3 ст. л. сливочного масла на протяжении пары минут и влить туда 400 мл молока, после чего варить еще 5 минут, постоянно помешивая. Раскатать тесто на две лепешки, положить на одну из них слой риса, закрыть сверху готовым блинчиком, выложить лук, накрыть еще блинчиком, положить грибы, на следующий блинчик — курицу и так чередовать начинку с блинами, пока пирог не достигнет желаемого размера в высоту.

Последним слоем должно быть куриное мясо, которое следует залить соусом и накрыть «крышкой» из теста, после чего смазать верх курника желтком и сделать в пироге отверстие для выхода пара. Выпекать пирог нужно в заранее разогретой духовке при 200 градусах на протяжении 30–40 минут. Курник готов, приятного аппетита!

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#Ольга Питиримова#Еда#Все материалы авторов#Рецепт
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