Какие собаки чаще болеют: 5 пород с проблемным здоровьем

Posted 12 сентября, 13:08
Published 12 сентября, 13:08
Modified 12 сентября, 13:08
Updated 12 сентября, 13:08
Представители этой породы чаще других сталкиваются с проблемами с сердцем, суставами и дыханием. Это обусловлено их анатомией: французские бульдоги могут во сне задохнуться, и чтобы этого не произошло, в ряде случаев ветеринары прибегают к операции по коррекции носовых складок и неба.
За самочувствием французского бульдога нужно внимательно наблюдать — значение имеет качество его сна, особенности поведения. Важно и то, насколько быстро питомец устает.
Мопсы тяжело переносят жаркую погоду, и все дело в строении их морды — носовые ходы у собак укорочены. Они особенно подвержены риску солнечных ударов, так что в знойные дни их стоит держать в тени. В летние месяцы на прогулки с мопсами стоит выходить либо поздно вечером, либо ранним утром, обязательно захватывая с собой воду.
Эти собаки имеют проблемы с кожей — на ней часто появляются раздражения, высыпания. Кроме того, шерсть собак может скатываться. Чтобы этого не произошло, питомцев рекомендуется как можно чаще мыть, причем купать с использованием шампуня, а не просто споласкивать под душем. Оптимальная периодичность купания — минимум раз в семь дней.
Если гигиеническими процедурами пренебрегать, у собак на коже могут появиться опрелости. Также может испортиться и шерсть — она становится липкой, жирной, в некоторых случаях она начинает издавать неприятный запах. Собак необходимо регулярно стричь, причем коротко, и делать это нужно раз в два или в три месяца, не реже.
Проблемы представителей этой породы связаны с нервной и пищеварительной системами. Собаки очень маленькие и весят буквально пару килограммов. Очевидно, что это обуславливает целый ряд анатомических особенностей. Стоит учитывать, что кишечник у этих собак работает иначе, чем у других, — он медленно переваривает пищу, так что кормить чихуахуа нужно, придерживаясь диеты. Ни в коем случае не следует подкармливать собаку с общего стола — это чревато диареей и более серьезными проблемами.
С чихуахуа нужно регулярно и долго гулять — как минимум полтора или два часа в день. Если режим прогулок нарушается, собаки быстро набирают вес, а это, в свою очередь, дает сильную нагрузку на позвоночник и чревато нарушениями неврологического характера.
Проблема пекинесов — их глаза, что объясняется особенностями строения их черепа. У собак большие и выпуклые глаза, которые с определенным трудом фиксируются в глазницах. Так что всегда есть риск выпадения глазного яблока, если собака чрезмерно увлекается игрой и ведет себя активно.
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