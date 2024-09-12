Какие собаки чаще болеют: 5 пород с проблемным здоровьем

Проблемы представителей этой породы связаны с нервной и пищеварительной системами. Собаки очень маленькие и весят буквально пару килограммов. Очевидно, что это обуславливает целый ряд анатомических особенностей. Стоит учитывать, что кишечник у этих собак работает иначе, чем у других, — он медленно переваривает пищу, так что кормить чихуахуа нужно, придерживаясь диеты. Ни в коем случае не следует подкармливать собаку с общего стола — это чревато диареей и более серьезными проблемами.