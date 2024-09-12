Бюджетный апгрейд: 5 способов сделать балкон самым уютным местом в квартире

Идеальный вариант обустройства балкона — превратить его в оранжерею. Все растения постарайтесь пересадить или разместить в одинаковые горшки или кашпо, причем устанавливать их лучше по вертикали. Еще одно удачное решение — высокие и красивые горшки, в них можно выращивать кустарники. А если вы тяготеете к огородничеству, выращивайте на балконе руколу или черри.