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Posted 12 сентября, 14:42

Published 12 сентября, 14:42

Modified 14 сентября, 17:29

Updated 14 сентября, 17:29

Место силы: как обустроить балкон и потратить минимум денег

Бюджетный апгрейд: 5 способов сделать балкон самым уютным местом в квартире

Обновлено 14 сентября 2024, 17:29
Фото: Изображение Midjourney
Место силы: как обустроить балкон и потратить минимум денег
Мечтаете преобразить ваш балкон, но думаете, что это обойдется недешево? Рассказываем, как превратить балкон в самое уютное место в вашей квартире и не потратить на это много денег.

Декор

Используйте для обустройства вашего балкона любые подвесные элементы — например, кашпо для цветов или гамаки. Декоративные детали можно изготовить даже из того, что вы привыкли хранить на балконе — к примеру, старые корзины или лыжи легко переделать в полки или в те же кашпо.

Используйте для обустройства вашего балкона любые подвесные элементы — например, кашпо для цветов или гамакиИспользуйте для обустройства вашего балкона любые подвесные элементы — например, кашпо для цветов или гамаки
Используйте для обустройства вашего балкона любые подвесные элементы — например, кашпо для цветов или гамаки. Фото: Изображение Midjourney

Диван

Попробуйте установить на балконе диван — и вам сразу же захочется проводить там максимум свободного времени. Диван может быть новым или старым — его можно привести в порядок или прикрыть потертости красивым и ярким пледом. Дополните его креслами-мешками или пуфиками — и ваш балкон превратится в полноценный чилаут.

Попробуйте установить на балконе диван — и вам сразу же захочется проводить там максимум свободного времениПопробуйте установить на балконе диван — и вам сразу же захочется проводить там максимум свободного времени
Попробуйте установить на балконе диван — и вам сразу же захочется проводить там максимум свободного времени. Фото: Изображение Midjourney

Оранжерея

Идеальный вариант обустройства балкона — превратить его в оранжерею. Все растения постарайтесь пересадить или разместить в одинаковые горшки или кашпо, причем устанавливать их лучше по вертикали. Еще одно удачное решение — высокие и красивые горшки, в них можно выращивать кустарники. А если вы тяготеете к огородничеству, выращивайте на балконе руколу или черри.

Идеальный вариант обустройства балкона — превратить его в оранжереюИдеальный вариант обустройства балкона — превратить его в оранжерею
Идеальный вариант обустройства балкона — превратить его в оранжерею. Фото: Изображение Midjourney

Бар на балконе

Отличный вариант для балконов со стандартным остеклением — наверняка есть подоконник, и именно его можно превратить в барную стойку. Можно приобрести или самостоятельно сделать высокий стол, установить к нему стулья — и прекрасная зона для отдыха готова.

Отличный вариант для балконов со стандартным остеклением — наверняка есть подоконник, и именно его можно превратить в барную стойкуОтличный вариант для балконов со стандартным остеклением — наверняка есть подоконник, и именно его можно превратить в барную стойку
Отличный вариант для балконов со стандартным остеклением — наверняка есть подоконник, и именно его можно превратить в барную стойку. Фото: Изображение Midjourney

Освещение

За уютную атмосферу на балконе отвечает освещение. Если электричество на ваш балкон не проведено, выход легко найти — светильники портативного типа, которые питаются от аккумулятора. На неутепленном или на открытом балконе можно установить уличные светильники, устойчивые к воздействию влаги и к другим погодным явлениям. Отличный вариант — настенный фонарь, декоративный и стильный.

Если электричество на ваш балкон не проведено, выход легко найти — светильники портативного типаЕсли электричество на ваш балкон не проведено, выход легко найти — светильники портативного типа
Если электричество на ваш балкон не проведено, выход легко найти — светильники портативного типа. Фото: Изображение Midjourney
#Дмитрий Митраков#Общество#Дом#Все материалы авторов#Интерьер
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