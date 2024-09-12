Бюджетный апгрейд: 5 способов сделать балкон самым уютным местом в квартире

Posted 12 сентября, 14:42
Published 12 сентября, 14:42
Modified 14 сентября, 17:29
Updated 14 сентября, 17:29
Используйте для обустройства вашего балкона любые подвесные элементы — например, кашпо для цветов или гамаки. Декоративные детали можно изготовить даже из того, что вы привыкли хранить на балконе — к примеру, старые корзины или лыжи легко переделать в полки или в те же кашпо.
Попробуйте установить на балконе диван — и вам сразу же захочется проводить там максимум свободного времени. Диван может быть новым или старым — его можно привести в порядок или прикрыть потертости красивым и ярким пледом. Дополните его креслами-мешками или пуфиками — и ваш балкон превратится в полноценный чилаут.
Идеальный вариант обустройства балкона — превратить его в оранжерею. Все растения постарайтесь пересадить или разместить в одинаковые горшки или кашпо, причем устанавливать их лучше по вертикали. Еще одно удачное решение — высокие и красивые горшки, в них можно выращивать кустарники. А если вы тяготеете к огородничеству, выращивайте на балконе руколу или черри.
Отличный вариант для балконов со стандартным остеклением — наверняка есть подоконник, и именно его можно превратить в барную стойку. Можно приобрести или самостоятельно сделать высокий стол, установить к нему стулья — и прекрасная зона для отдыха готова.
За уютную атмосферу на балконе отвечает освещение. Если электричество на ваш балкон не проведено, выход легко найти — светильники портативного типа, которые питаются от аккумулятора. На неутепленном или на открытом балконе можно установить уличные светильники, устойчивые к воздействию влаги и к другим погодным явлениям. Отличный вариант — настенный фонарь, декоративный и стильный.
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