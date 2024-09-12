Как быстро забеременеть: народные приметы и советы врача

Posted 12 сентября, 18:53
Published 12 сентября, 18:53
Modified 12 сентября, 19:00
Updated 12 сентября, 19:00
Зачатие тесно связано с женским менструальным циклом. Каждый месяц организм представительницы прекрасного пола проходит через последовательные фазы, которые готовят его к беременности. Важный этап этого процесса — овуляция, когда яичники готовят очередную яйцеклетку для оплодотворения.
У большинства пар получается зачать ребенка в течение года активной половой жизни без предохранения. Некоторые из них хотят максимально ускорить наступление беременности, а, возможно, и повлиять на пол будущего малыша. В этом могут помочь как научные, так и народные подходы.
Менструальный цикл у женщины, как правило, длится от 24 до 38 дней. Наиболее благоприятными для зачатия считаются пять дней до овуляции, непосредственно этот день и два дня после него. Это временной интервал в восемь дней получил название «окно фертильности».
Если цикл короткий, например, 24 дня, то благоприятный период для зачатия — с 10-й и 17-й день. Метод, который основан на таком подсчете, называется календарным. Им пользуются многие пары. Также на его основе созданы различные мобильные приложения, которые могут подсказать благоприятные для зачатия дни.
Однако календарный метод не всегда работает: у некоторых женщин фертильный период начинается раньше или позже. Для определения дня овуляции существуют специальные тесты, которые можно купить в аптеке. Также есть и другие методы расчета этого дня, например, температурный. На сегодняшний день наиболее точным считается симптотермальный метод распознавания плодности. Чтобы им воспользоваться, женщине не придется тратиться, нужно лишь наблюдать и анализировать изменения, происходящие в организме.
Он предполагает влияние фаз Луны на женскую фертильность и зависимость пола ребенка от позиции Луны в зодиаке в момент зачатия. «Девочкиными» считаются созвездия Рака, Тельца, Козерога, Скорпиона, Рыб и Девы. Для зачатия мальчиков благоприятны созвездия Овны, Близнецов, Льва, Весов, Стрельца и Водолея.
Наши предки считали, что зачать девочку проще весной, а мальчика — осенью.
Женщинам, желающим зачать девочку, рекомендуется потреблять молочные и мясные продукты, бобовые, огурцы, морковь, свеклу, яблоки, груши, апельсины, мандарины. Тем, кто хочет забеременеть мальчиком — картошку, шпинат, тыкву, бананы. Будущему отцу в этом случае следует есть больше белковой пищи, а также злаков.
По словам акушера-гинеколога Анастасии Дергачевой, народные методы в этой сфере не работают. Тем, кто хочет попробовать зачать ребенка определенного пола, она рекомендует другой способ. Вероятность забеременеть девочкой выше, если близость будущих родителей произойдет за 2-3 дня до овуляции. Если же она случился в день овуляции, с большей вероятностью в семье родится мальчик. Это объясняется тем, что Y-хромосомы, которые нужны для зачатия мальчика, более подвижны, однако быстрее погибают.
Чтобы быстро забеременеть, есть лишь один метод: регулярная половая жизнь супругов — каждые 2-3 дня, рассказала врач изданию KP.RU.
Парам, которые должное время — больше года — не видят долгожданных двух полосок на тесте, нужно обратиться к специалисту-репродуктологу и пройти обследование. Это поможет выявить возможные причины бесплодия и назначить соответствующее лечение, подчеркнула Дергачева.
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