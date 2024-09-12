Как быстро забеременеть: народные приметы и советы врача

Однако календарный метод не всегда работает: у некоторых женщин фертильный период начинается раньше или позже. Для определения дня овуляции существуют специальные тесты, которые можно купить в аптеке. Также есть и другие методы расчета этого дня, например, температурный. На сегодняшний день наиболее точным считается симптотермальный метод распознавания плодности. Чтобы им воспользоваться, женщине не придется тратиться, нужно лишь наблюдать и анализировать изменения, происходящие в организме.