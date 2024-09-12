К чему горят губы у женщин

Posted 12 сентября, 06:03
Published 12 сентября, 06:03
Modified 12 сентября, 06:03
Updated 12 сентября, 06:03
Значение поверий о дискомфортных ощущениях на губах зависит от дня недели, деталей симптома и семейного положения женщины, рассказала таролог Галина Янко изданию lisa.ru.
Если губы горят в понедельник, это предвещает приятное знакомство или запоминающуюся встречу. Также симптом можно связывать с предстоящим поцелуем или любовным свиданием.
Горящие во вторник утром губы могут говорить о грядущем конфликте с близким человеком. Однако, если симптом появляется ближе к вечеру, его можно рассматривать как предвестие позитивных изменений на личном фронте.
Считается, что, если губы горят в среду, то можно ожидать хороших вестей от старого знакомого.
В четверг этот симптом ассоциируется с грядущими торжествами или радостными событиями.
В пятницу ваши горящие губы могут предупреждать вас о возможных сплетнях в окружении.
Если губы горят в субботу, это может предсказывать получение подарка. Еще одно толкование: в вашей жизни могут возникнуть обстоятельства, побуждающие к активным действиям.
Если симптом ощущается в воскресенье, он предвещает насыщенную неделю, полную позитивных эмоций, радостных событий, внезапных поездок.
Горящие губы в утренние часы означают неожиданную встречу с другом.
Дневной симптом требует осторожности в поступках и словах: вам следует избегать сарказма и лишних комментариев.
Горящие вечером губы могут предвещать встречу с человеком, вызывающим у вас глубокую симпатию. Это, вероятно, окажется взаимным.
Горящие губы в ночные часы говорят о необходимости тщательного планирования следующего дня и последовательного выполнения намеченных действий.
Если горят обе губы, это предвещает романтическое признание или скорое знакомство с суженным.
Горит только верхняя губа — предзнаменование бурного романа.
Горит только нижняя губа: симптом может указывать на грядущие переживания.
Если горят обе губы, то в семейной жизни, скорее всего, произойдет событие, неподвластное женщине. Оно может быть счастливым и не очень.
Если горит только верхняя губа, это может служить указанием на необходимость обсудить с супругом что-то важное. Либо в ближайшем будущем возникнет ситуация, требующая деликатного отношения.
Если горит только верхняя губа, то женщине предстоит решать значимые вопросы, связанные с домашним хозяйством или бытом.
Горят обе губы: нужно позаботиться о своем здоровье, чтобы роды прошли легко и безболезненно.
Горит верхняя губа: прислушайтесь к рекомендациям врача.
Горит нижняя губа: нужно внимательнее следить за своим состоянием и меньше беспокоиться.
Важно: если губы горят долго и симптом сопровождается высыпаниями, отеком или болями, следует обратиться к врачу, ведь самолечение может ухудшить ситуацию.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14