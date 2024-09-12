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Posted 12 сентября, 06:03

Published 12 сентября, 06:03

Modified 12 сентября, 06:03

Updated 12 сентября, 06:03

К чему горят губы у женщин

К чему горят губы у женщин

12 сентября 2024, 06:03
Фото: Изображение Midjourney
Знакомо ли вам беспричинное чувство жжения и покалывания на губах? Тогда вам стоит узнать народное трактование этого симптома. Ведь каждая примета имеет под собой основу: наблюдения и систематизация знаний наших предков. И пусть многое звучит несовременно, но ведь главное — понять суть?

Значение поверий о дискомфортных ощущениях на губах зависит от дня недели, деталей симптома и семейного положения женщины, рассказала таролог Галина Янко изданию lisa.ru.

Почему горят губы в разные дни недели

Если губы горят в понедельник, это предвещает приятное знакомство или запоминающуюся встречу. Также симптом можно связывать с предстоящим поцелуем или любовным свиданием.

Горящие во вторник утром губы могут говорить о грядущем конфликте с близким человеком. Однако, если симптом появляется ближе к вечеру, его можно рассматривать как предвестие позитивных изменений на личном фронте.

Считается, что, если губы горят в среду, то можно ожидать хороших вестей от старого знакомого.

В четверг этот симптом ассоциируется с грядущими торжествами или радостными событиями.

В пятницу ваши горящие губы могут предупреждать вас о возможных сплетнях в окружении.

Если губы горят в субботу, это может предсказывать получение подарка. Еще одно толкование: в вашей жизни могут возникнуть обстоятельства, побуждающие к активным действиям.

Если симптом ощущается в воскресенье, он предвещает насыщенную неделю, полную позитивных эмоций, радостных событий, внезапных поездок.

Если губы горят в воскресенье, это предвещает насыщенную неделю, полную позитивных эмоций, радостных событий, внезапных поездок.Если губы горят в воскресенье, это предвещает насыщенную неделю, полную позитивных эмоций, радостных событий, внезапных поездок.
Если губы горят в воскресенье, это предвещает насыщенную неделю, полную позитивных эмоций, радостных событий, внезапных поездок.. Фото: Изображение Midjourney

Если горят губы утром, днем или вечером

Горящие губы в утренние часы означают неожиданную встречу с другом.

Дневной симптом требует осторожности в поступках и словах: вам следует избегать сарказма и лишних комментариев.

Горящие вечером губы могут предвещать встречу с человеком, вызывающим у вас глубокую симпатию. Это, вероятно, окажется взаимным.

Горящие губы в ночные часы говорят о необходимости тщательного планирования следующего дня и последовательного выполнения намеченных действий.

Одинаковы ли приметы о горящих губах для замужних и одиноких женщин

Толкования для незамужних

Если горят обе губы, это предвещает романтическое признание или скорое знакомство с суженным.

Горит только верхняя губа — предзнаменование бурного романа.

Горит только нижняя губа: симптом может указывать на грядущие переживания.

Толкования для замужних

Если горят обе губы, то в семейной жизни, скорее всего, произойдет событие, неподвластное женщине. Оно может быть счастливым и не очень.

Если горит только верхняя губа, это может служить указанием на необходимость обсудить с супругом что-то важное. Либо в ближайшем будущем возникнет ситуация, требующая деликатного отношения.

Если горит только верхняя губа, то женщине предстоит решать значимые вопросы, связанные с домашним хозяйством или бытом.

Толкования для беременных

Горят обе губы: нужно позаботиться о своем здоровье, чтобы роды прошли легко и безболезненно.

Если губы горят у беременной, ей нужно позаботиться о своем здоровье, чтобы роды прошли легко и безболезненно.Если губы горят у беременной, ей нужно позаботиться о своем здоровье, чтобы роды прошли легко и безболезненно.
Если губы горят у беременной, ей нужно позаботиться о своем здоровье, чтобы роды прошли легко и безболезненно.. Фото: Изображение Midjourney

Горит верхняя губа: прислушайтесь к рекомендациям врача.

Горит нижняя губа: нужно внимательнее следить за своим состоянием и меньше беспокоиться.

Важно: если губы горят долго и симптом сопровождается высыпаниями, отеком или болями, следует обратиться к врачу, ведь самолечение может ухудшить ситуацию.

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#Марина Колодкина#Общество#Приметы#Предсказания#Эзотерика
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