К чему горят губы у женщин

Почему горят губы в разные дни недели Если горят губы утром, днем или вечером Одинаковы ли приметы о горящих губах для замужних и одиноких женщин Толкования для незамужних Толкования для замужних Толкования для беременных

Знакомо ли вам беспричинное чувство жжения и покалывания на губах? Тогда вам стоит узнать народное трактование этого симптома. Ведь каждая примета имеет под собой основу: наблюдения и систематизация знаний наших предков. И пусть многое звучит несовременно, но ведь главное — понять суть?