Идеальные шторы для защиты от солнца: 6 надежных вариантов для вашего окна

Скромный по дизайну и довольно бюджетный вариант солнцезащитных штор. Они легко крепятся на окно и раскрываются по мере необходимости. Очень удобно, что их можно крепить только на лето, а в зимнее время снимать. Выбирайте варианты из светонепроницаемых материалов, текстиля или полимерного волокна.