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Posted 12 сентября, 10:33

Published 12 сентября, 10:33

Modified 12 сентября, 10:39

Updated 12 сентября, 10:39

6 видов штор, которые спасут вас от жары: современные и надежные варианты

Идеальные шторы для защиты от солнца: 6 надежных вариантов для вашего окна

Обновлено 12 сентября 2024, 10:39
Фото: ozone.ru, touchmehome.ru, jaluzinof.ru
6 видов штор, которые спасут вас от жары: современные и надежные варианты
Окна выходят на солнечную сторону, нужно максимально защитить комнату от проникновения палящего солнца? Предлагаем шесть вариантов штор, которые помогут сохранить комфортную условия в доме днём и ночью.

Шторы из фольги

Самый простой вариант защититься от палящего солнца — наклеить на окна фольгу, которая будет отражать солнечный свет. Способ самый экономичный, но с существенными недостатками: все это выглядит непривлекательно и ухудшает обзор из окна.

Но в продаже появились рулонные варианты штор из фольги — они хорошо крепятся на специальные присоски, эстетично выглядят и легко снимаются на зиму.

Шторы блэкаут

Идеальный вариант защиты от солнечных лучей — шторы из плотных тканей. В этом случае лучше выбирать вариант блэкаут — они пропускают достаточно света, но эффективно защищают от нагрева. Такая ткань обладает хорошими теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами.

Рулонные, или римские, шторы

Скромный по дизайну и довольно бюджетный вариант солнцезащитных штор. Они легко крепятся на окно и раскрываются по мере необходимости. Очень удобно, что их можно крепить только на лето, а в зимнее время снимать. Выбирайте варианты из светонепроницаемых материалов, текстиля или полимерного волокна.

Рольшторы «день-ночь»

Шторы представляют собой комбинацию из непрозрачных и прозрачных полосок ткани. Это позволяет регулировать уровень защищенности от солнечных лучей и жары. Их можно комбинировать с гардинами из плотной ткани.

Жалюзи

Проверенный способ защитить помещение от жары — внутренние и наружные жалюзи. Современные варианты очень практичные и разнообразные по расцветке и фактуре. Так что не стоит беспокоиться, что квартира приобретет офисный вид.

«Маркизы»

Плотные шторы в европейском стиле, которые навешиваются снаружи в виде козырька над окном или балконной площадкой. Отлично защищают от прямых солнечных лучей, создают тень и не закрывают обзор.

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#Дмитрий Митраков#Общество#Дом#Все материалы авторов#Жара
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