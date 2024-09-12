Идеальные шторы для защиты от солнца: 6 надежных вариантов для вашего окна

Posted 12 сентября, 10:33
Published 12 сентября, 10:33
Modified 12 сентября, 10:39
Updated 12 сентября, 10:39
Самый простой вариант защититься от палящего солнца — наклеить на окна фольгу, которая будет отражать солнечный свет. Способ самый экономичный, но с существенными недостатками: все это выглядит непривлекательно и ухудшает обзор из окна.
Но в продаже появились рулонные варианты штор из фольги — они хорошо крепятся на специальные присоски, эстетично выглядят и легко снимаются на зиму.
Идеальный вариант защиты от солнечных лучей — шторы из плотных тканей. В этом случае лучше выбирать вариант блэкаут — они пропускают достаточно света, но эффективно защищают от нагрева. Такая ткань обладает хорошими теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами.
Скромный по дизайну и довольно бюджетный вариант солнцезащитных штор. Они легко крепятся на окно и раскрываются по мере необходимости. Очень удобно, что их можно крепить только на лето, а в зимнее время снимать. Выбирайте варианты из светонепроницаемых материалов, текстиля или полимерного волокна.
Шторы представляют собой комбинацию из непрозрачных и прозрачных полосок ткани. Это позволяет регулировать уровень защищенности от солнечных лучей и жары. Их можно комбинировать с гардинами из плотной ткани.
Проверенный способ защитить помещение от жары — внутренние и наружные жалюзи. Современные варианты очень практичные и разнообразные по расцветке и фактуре. Так что не стоит беспокоиться, что квартира приобретет офисный вид.
Плотные шторы в европейском стиле, которые навешиваются снаружи в виде козырька над окном или балконной площадкой. Отлично защищают от прямых солнечных лучей, создают тень и не закрывают обзор.
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