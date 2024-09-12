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Posted 12 сентября, 20:59

Published 12 сентября, 20:59

Modified 13 сентября, 05:42

Updated 13 сентября, 05:42

Грядет мощная магнитная буря в конце сентябрьской недели

Берегите себя и особенно детей: грядет мощная магнитная буря в конце сентябрьской недели

12 сентября 2024, 20:59
Фото: Изображение Midjourney
Грядет мощная магнитная буря в конце сентябрьской недели
С 12 по 14 сентября на Землю упадет геомагнитный шторм, который станет причиной многих проблем со здоровьем и сбоем техники. Рассказываем, в какие дни лучше всего поберечь себя. Подробности — в материале NEWIA.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) выпустило предупреждение о серьезной геомагнитной солнечной буре. Ожидается, что это событие окажет на Землю влияние в период с 12 по 14 сентября 2024 года.

Шторм классифицируется по шкале космической погоды NOAA как G3 и выше, указывая на умеренное и сильное воздействие.

Как появляются геомагнитные солнечные бури

Геомагнитная буря возникает, когда солнечная активность, такая как солнечные вспышки или выбросы корональной массы (CME), нарушает магнитное поле Земли. Эти бури вызваны солнечным ветром и потоком заряженных частиц, выбрасываемых из верхних слоев атмосферы Солнца.

Когда эти частицы взаимодействуют с магнитным полем Земли, они могут вызывать различные эффекты, от красивых полярных сияний до сбоев в системах электроснабжения и связи.

Геомагнитные бури в сентябре 2024 годаГеомагнитные бури в сентябре 2024 года
Геомагнитные бури в сентябре 2024 года. Фото: Изображение Midjourney

Ожидаемые районы воздействия магнитных бурь в сентябре 2024 года

В первую очередь пострадают регионы, расположенные выше 50 градусов геомагнитной широты, включая территории Канады, Аляски и северной Европы. Однако последствия могут распространиться и дальше на юг, в зависимости от интенсивности бури.

Что может произойти во время этого события:

  • Возможны перебои в подаче напряжения, ложным срабатываниям в электросетях.
  • Спутники на низкой околоземной орбите могут испытывать повышенное лобовое сопротивление, что потенциально вызывает проблемы с ориентацией.
  • Спутниковая навигация (GPS) может периодически сталкиваться с проблемами, такими как потеря сигнала или ошибка определения местоположения.
  • Высокочастотная радиосвязь может быть ненадежной, особенно в полярных регионах. Может быть нарушена работа авиационных, морских и аварийно-спасательных служб, использующих эти частоты.
  • На более яркой ноте геомагнитная буря может вызвать впечатляющие полярные сияния, вероятно, видимые в южных регионах Соединенных Штатов.
Мощная магнитная буря обрушиться на ЗемлюМощная магнитная буря обрушиться на Землю
Мощная магнитная буря обрушиться на Землю. Фото: Изображение Midjourney

Текущий обзор активности солнечной бури

За последние 24 часа 12 сентября солнечная активность была высокой, при этом в ненумерованной области на юго-восточном конце Солнца была обнаружена крупная вспышка.

Она сопровождалась многочисленными радиовсплесками, сигнализирующими об интенсивной активности солнечной бури. Кроме того, было зарегистрировано несколько вспышек среднего размера (М-класса) из других активных областей Солнца.

Ожидается, что солнечная активность останется на умеренном уровне, с небольшой вероятностью еще одной сильной вспышки (X-класса) с 12 по 14 сентября.

Чего ожидать в ближайшие дни

  • Геомагнитное поле в настоящее время колеблется между тихим и активным уровнями. Однако умеренные геомагнитные бури (уровень G2) уже были зарегистрированы и могут усилиться еще больше.
  • Ожидается, что условия достигнут штормовых отметок 13 сентября 2024 года, при этом 14 сентября возможен еще один период повышенной активности в связи с приходом последнего CME.
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