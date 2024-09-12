Берегите себя и особенно детей: грядет мощная магнитная буря в конце сентябрьской недели

Posted 12 сентября, 20:59
Published 12 сентября, 20:59
Modified 13 сентября, 05:42
Updated 13 сентября, 05:42
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) выпустило предупреждение о серьезной геомагнитной солнечной буре. Ожидается, что это событие окажет на Землю влияние в период с 12 по 14 сентября 2024 года.
Шторм классифицируется по шкале космической погоды NOAA как G3 и выше, указывая на умеренное и сильное воздействие.
Геомагнитная буря возникает, когда солнечная активность, такая как солнечные вспышки или выбросы корональной массы (CME), нарушает магнитное поле Земли. Эти бури вызваны солнечным ветром и потоком заряженных частиц, выбрасываемых из верхних слоев атмосферы Солнца.
Когда эти частицы взаимодействуют с магнитным полем Земли, они могут вызывать различные эффекты, от красивых полярных сияний до сбоев в системах электроснабжения и связи.
В первую очередь пострадают регионы, расположенные выше 50 градусов геомагнитной широты, включая территории Канады, Аляски и северной Европы. Однако последствия могут распространиться и дальше на юг, в зависимости от интенсивности бури.
За последние 24 часа 12 сентября солнечная активность была высокой, при этом в ненумерованной области на юго-восточном конце Солнца была обнаружена крупная вспышка.
Она сопровождалась многочисленными радиовсплесками, сигнализирующими об интенсивной активности солнечной бури. Кроме того, было зарегистрировано несколько вспышек среднего размера (М-класса) из других активных областей Солнца.
Ожидается, что солнечная активность останется на умеренном уровне, с небольшой вероятностью еще одной сильной вспышки (X-класса) с 12 по 14 сентября.
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