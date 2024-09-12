Астролог назвала самый честный знак зодиака, который говорит только правду

Хотя астролог отмечает, что Стрелец имеет такую же честность, но Тельцы отличаются от них тем, что не умеют держать язык за зубами. Они могут сказать правду прямо в лицо, нравится вам это или нет. Во многом это связано со статусом Тельца, как фиксированного знака, ведь они тяжело переносят перемены. Поэтому неудивительно, что этот знак зодиака ненавидит врать, потому что лгать — значит изменять себе.