Астролог назвала самый честный знак зодиака, который говорит только правду

Posted 12 сентября, 11:16
Published 12 сентября, 11:16
Modified 12 сентября, 14:08
Updated 12 сентября, 14:08
По общему признанию, не всегда легко быть честным, живя в соответствии со своими ценностями и убеждениями. Большинство людей могут врать по многим причинам: чтобы не раздувать скандал, сохранить авторитетное лицо или по крайней мере защитить себя или близких. По словам астролога Кэрол Старр, есть один знак зодиака, который останется верен себе, несмотря ни на что.
По словам Старр, самый честный знак зодиака, который «всегда настоящий» и «всегда говорит правду», это Телец.
«Они всегда будут честны до конца», — рассказывает Кэрол.
Хотя астролог отмечает, что Стрелец имеет такую же честность, но Тельцы отличаются от них тем, что не умеют держать язык за зубами. Они могут сказать правду прямо в лицо, нравится вам это или нет. Во многом это связано со статусом Тельца, как фиксированного знака, ведь они тяжело переносят перемены. Поэтому неудивительно, что этот знак зодиака ненавидит врать, потому что лгать — значит изменять себе.
Кроме того, Телец — это земной знак, который любит ориентироваться в реальности. Они не любят мечтать и не страдают духовностью. Вместо этого Телец хочет прямых фактов и ничего больше, поэтому он всегда такой откровенный.
Астролог также добавила, что Телец не любит напрягаться. Они добродушны и стараются сохранять мир, поэтому не таят ничего, ведь ложь — самый верный способ создать недопонимание и вызвать разрыв отношений. Вот почему их покладистый характер побуждает их говорить правду и ничего, кроме правды.
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