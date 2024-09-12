3 онлайн-сервиса, которые помогут вам совершить виртуальное путешествие в любую точку мира

Posted 12 сентября, 03:09
Published 12 сентября, 03:09
Modified 25 сентября, 13:17
Updated 25 сентября, 13:17
Google Maps — это, пожалуй, наиболее известный онлайн-сервис, в котором можно увидеть карту любого населенного пункта, проложить маршрут, ознакомиться с расписанием движения общественного транспорта, увидеть панорамные изображения улиц и др. Сервис содержит огромное множество планов и детальных аэрофотоснимков разных уголков планеты, а также подробные изображения всех крупных городов и природных достопримечательностей.
Чтобы попасть в какое-то место, для начала следует отыскать его на карте Google (лучше, если это место будет выделено голубым значком — то есть там имеются панорамные изображения), а затем перетащить туда мышью человечка. Перемещаться по карте можно, кликая по ней мышью. Перемещение доступно только в браузерной версии, а в мобильной такая возможность по умолчанию отсутствует, но на смартфоне можно установить приложение Google Street View.
Google Earth, по сути, те же Google Maps, но представленные в формате 3D-модели земного шара. С помощью данного сервиса можно увидеть спутниковые снимки панорамы выбранной точки и местности вокруг нее, однако здесь не такой богатый функционал, как у Google Maps.
Еще один не менее известный онлайн-сервис для виртуальных путешествий — «Яндекс.Карты». Правда, в нем можно «прогуляться» в основном по российским городам, а также по странам ближнего зарубежья и некоторым популярным туристическим зарубежным маршрутам, да и панорамные снимки возможно будет увидеть лишь сверху.
С помощью «Яндекс.Карт» можно найти подробную информацию об объекте, посмотреть схемы зданий, вручную построить наиболее удобный маршрут. Чтобы открыть панорамы, следует кликнуть правой кнопкой мыши по человечку в меню управления, а потом дважды щелкнуть левой клавишей по месту, которое хотели бы увидеть на снимках. В мобильной версии сервиса уже имеется модуль с панорамами, так что ничего дополнительно устанавливать не придется.
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