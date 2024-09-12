3 онлайн-сервиса, которые помогут вам совершить виртуальное путешествие в любую точку мира

Чтобы попасть в какое-то место, для начала следует отыскать его на карте Google (лучше, если это место будет выделено голубым значком — то есть там имеются панорамные изображения), а затем перетащить туда мышью человечка. Перемещаться по карте можно, кликая по ней мышью. Перемещение доступно только в браузерной версии, а в мобильной такая возможность по умолчанию отсутствует, но на смартфоне можно установить приложение Google Street View.