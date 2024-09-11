Заставим брови расти — как сделать брови густыми и широкими за несколько недель

Posted 11 сентября, 06:55
Published 11 сентября, 06:55
Modified 11 сентября, 06:55
Updated 11 сентября, 06:55
Брови могут не расти из-за неправильного ухода, травмирующих косметических процедур, врожденных особенностей организма и внешних факторов. Вот самые частые причины:
Регулярный уход поможет бровям восстановиться и снова стать густыми и здоровыми. Что нужно сделать:
Если пользоваться перечисленными советами и постоянно делать маски из масел и массаж, брови начнут расти уже через пару недель. На полное восстановление густоты, возможно, уйдет чуть больше времени — до 3-4 месяцев.
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