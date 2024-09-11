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Posted 11 сентября, 06:55

Published 11 сентября, 06:55

Modified 11 сентября, 06:55

Updated 11 сентября, 06:55

Заставим брови расти — как сделать брови густыми и широкими за несколько недель

Заставим брови расти — как сделать брови густыми и широкими за несколько недель

11 сентября 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney
Заставим брови расти — как сделать брови густыми и широкими за несколько недель
Брови превратились в тоненькие ниточки, а хочется, чтобы они были густыми и красивыми? Выход есть. Расскажем, почему брови не растут и как быстро исправить ситуацию.

Почему не растут брови

Брови могут не расти из-за неправильного ухода, травмирующих косметических процедур, врожденных особенностей организма и внешних факторов. Вот самые частые причины:

  • Слишком частое выщипывание. Волосяные фолликулы повреждаются и брови становятся редкими. Если хотите изменить форму бровей, лучше обратитесь к профессионалу.
  • Восковая эпиляция. Если проводить такую процедуру регулярно раз в 2-3 недели, то брови сначала будут расти хуже, а потом и вовсе перестанут.
  • Неправильное питание и нехватка витаминов. При дефиците витаминов и минералов в первую очередь страдают волосы, в том числе и на бровях. Налегайте на продукты, богатые витаминами С, Е, А, цинком, железом: молочные продукты, яйца, орехи, рыбу, фрукты и овощи.
Брови могут не расти из-за неправильного уходаБрови могут не расти из-за неправильного ухода
Брови могут не расти из-за неправильного ухода. Фото: Изображение Midjourney

Как бровям помочь вырасти

Регулярный уход поможет бровям восстановиться и снова стать густыми и здоровыми. Что нужно сделать:

  1. Сначала наладьте питание и при необходимости пропейте витамины.
  2. Исключите агрессивные средства для снятия макияжа. Не трите волоски слишком сильно, используйте мягкие и щадящие средства.
  3. Запаситесь натуральными маслами. Помогут росту бровей: репейное, касторовое, оливковое, аргановое, кокосовое масло. Делайте из них маски на брови 2-3 раза в неделю.
  4. Делайте массаж. После снятия макияжа на ватную палочку нанесите пару капель натурального масла (любого из перечисленных выше) и мягкими движениями распределите по волоскам. Пальцами несколько раз проведите по линии роста волос — к вискам, слегка надавливая. Подушечками пальцев делайте мягкие круговые движения в обе стороны.
Регулярный уход поможет бровям восстановиться и снова стать густыми и здоровымиРегулярный уход поможет бровям восстановиться и снова стать густыми и здоровыми
Регулярный уход поможет бровям восстановиться и снова стать густыми и здоровыми. Фото: Изображение Midjourney

Если пользоваться перечисленными советами и постоянно делать маски из масел и массаж, брови начнут расти уже через пару недель. На полное восстановление густоты, возможно, уйдет чуть больше времени — до 3-4 месяцев.

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