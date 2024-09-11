Такого никто не ждет — что будет с погодой в сентябре

Posted 11 сентября, 12:31
Published 11 сентября, 12:31
Modified 11 сентября, 12:31
Updated 11 сентября, 12:31
Сентябрь продолжает удивлять россиян необычайно теплой погодой. Даже в Санкт-Петербурге температура достигла рекордных показателей и поднимается до +25…+26 градусов в дневное время. Такая ситуация сохраняется и во всей умеренной зоне Евразии.
Метеорологи подтверждают, что наблюдается фантастическая скорость повышения температуры. Всего за последних десять лет она повысилась на 0,4-0,45 градуса.
Нынешний сентябрь подарит россиянам не только августовскую, но и июльскую погоду. Это характерно для южной части России и центральных регионов. В Москве и Подмосковье температура в сентябре будет в среднем на 4-6 градусов выше обычной нормы. В южных российских регионах показатели термометров будут достигать +29…+31 градусов.
В Санкт-Петербурге к середине сентября температура несколько снизится. Но если учитывать, что в Северной столице показатели в первые недели сентября держались на уровне +25 градусов, то при понижении температуры на 2-3 градуса в Питере сохранится нетипично теплая погода.
Тем не менее синоптики обещают, что к середине сентября в Питер все же придут дожди и станет меньше ясных дней. А вот европейская часть Россия в сентябре будет под воздействием антициклона — солнечных дней будет много, но возможна переменная облачность и небольшие осадки.
Также стоит обратить внимание на перепады температур. Днем температура может достигать +22…+25 градусов, а ночью опускаться до +5…+2 градусов.
Уже во второй половине сентября ситуация изменится. В центральных регионах пройдут обильные ливни, обширный циклон принесет штормовую погоду и сильный ветер. В этот период температура снизится до +12…+17 градусов.
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