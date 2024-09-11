Такого никто не ждет — что будет с погодой в сентябре

Тем не менее синоптики обещают, что к середине сентября в Питер все же придут дожди и станет меньше ясных дней. А вот европейская часть Россия в сентябре будет под воздействием антициклона — солнечных дней будет много, но возможна переменная облачность и небольшие осадки.