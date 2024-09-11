Небанальный Питер: 7 атмосферных экскурсий по городу на Неве

От посещения трех коммунальных квартир в Северной столице у туристов остается огромное количество впечатлений. Гости недоумевают: «Как в одной квартире может проживать такое количество людей из разных семей?» При этом в таких квартирах жили многие знаменитости, а интерьер сохранил остатки прежней роскоши. Множество дверей, длинные коридоры и места совместного пользования приводят в замешательство непривычных к такой экзотике граждан, пишет РИА.