Небанальный Питер: 7 атмосферных экскурсий по городу на Неве

Posted 11 сентября, 14:07
Published 11 сентября, 14:07
Modified 12 сентября, 06:05
Updated 12 сентября, 06:05
Парадной в Городе трех революций называют главный вход в здание, обычно богато украшенный и служащий для встречи важных персон. Вход со двора в старину был предназначен для слуг. Наиболее популярные маршруты по парадным проходят неподалеку от станций метро «Петроградская» и «Владимирская».
Экскурсия обойдется туристам в 800 руб. и более.
От посещения трех коммунальных квартир в Северной столице у туристов остается огромное количество впечатлений. Гости недоумевают: «Как в одной квартире может проживать такое количество людей из разных семей?» При этом в таких квартирах жили многие знаменитости, а интерьер сохранил остатки прежней роскоши. Множество дверей, длинные коридоры и места совместного пользования приводят в замешательство непривычных к такой экзотике граждан, пишет РИА.
Посещение колоритных коммуналок стоит 1250 руб.
Очки виртуальной реальности позволяют гостям города ознакомиться с давно канувшими в Лету строениями и нереализованными проектами. Туристы любят «прохаживаться» по деревянному Домику Петра I 1703 года — первому в городе зданию. В настоящее время он перестроен, в нем находится филиал Русского музея.
Цена — 1500 руб.
Расположенное под несколькими заводскими зданиями в центральной части города бомбоубежище не подверглось разграблению и осталось сохраненным до наших дней. Оно защищает не только от авиабомбардировок, но и от ядовитых газов. Герметичные двери способны сдержать ударную волну.
Внутри помещения сохранился специнвентарь, плакаты, дозиметрические приборы и средства индивидуальной защиты, медпункт и пункт управления.
Стоимость — от 1100 рублей.
С воды Петербург представляет собой удивительное зрелище — особенно в ночное время, когда в городе включается иллюминация. А развод мостов под саксофонную музыку не оставит равнодушными даже самых искушенных туристов.
Стоимость — от 2500 руб.
Во время экскурсии на «Ленфильм» — киностудию с более чем столетней историей — гости города посещают залы с реквизитом и декорациями из всем известных фильмов, а также зал с ретроавтомобилями.
Стоимость — от 600 руб.
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