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Posted 11 сентября, 15:55

Published 11 сентября, 15:55

Modified 11 сентября, 15:55

Updated 11 сентября, 15:55

Люди с этим синдромом живут в окружении монстров

Люди с этим синдромом живут в окружении монстров

11 сентября 2024, 15:55
Фото: Изображение Midjourney
Люди с этим синдромом живут в окружении монстров
Ученые впервые точно узнали, как выглядят лица окружающих в глазах человека, страдающего синдромом демонического лица или прозопометаморфопсией. Люди с этим синдромом, глядя на обычное человеческое лицо, видят перед собой облик с чудовищно искаженными чертами.

Что из себя представляет прозопометаморфопсия

О редчайшем неврологическом нарушении, сопровождающимся синдромом демонического лица, известно уже довольно давно, однако причины его возникновения до сих пор не установлены. По мнению одних исследователей, виной всему — изменения в головном мозге таких пациентов, а кто-то из экспертов полагает, что все дело в поражении глаз. И наконец, искаженной внешность окружающих могут видеть также люди с шизофренией или наркотической зависимостью.

Узнать, как выглядят «монструозные» лица в глазах больного, ученым помогло исследование случая 58-летнего американца, который сам обратился к медикам с жалобой на то, что видит окружающих его людей в виде неких «демонов» — растянутые черты лица, глубокие складки на щеках и подбородке и др. Однако при этом мужчина все же узнавал своих близких. Кроме того, он так видел только людей вживую, а при просмотре фотографий никаких искажений не наблюдалось.

О редчайшем неврологическом нарушении, сопровождающимся синдромом демонического лица, известно давно, но причины его возникновения до сих пор не установленыО редчайшем неврологическом нарушении, сопровождающимся синдромом демонического лица, известно давно, но причины его возникновения до сих пор не установлены
О редчайшем неврологическом нарушении, сопровождающимся синдромом демонического лица, известно давно, но причины его возникновения до сих пор не установлены. Фото: Изображение Midjourney

У пациента была диагностирована прозопометаморфопсия, которая не была врожденной и проявилась уже во взрослом возрасте — за три года до обращения за медицинской помощью. Употребление запрещенных веществ мужчина отрицал, однако у него ранее было диагностировано биполярное и посттравматическое расстройства, а также в анамнезе имелись тяжелая травма головы и отравление угарным газом. В дополнение у пациента при обследовании обнаружилась киста в головном мозге.

В ходе работы с пациентом исследователи провели эксперимент, в ходе которого мужчина сначала смотрел на лица на фотографиях, затем — на этих же людей вживую, и подробно описывал, какие наблюдает искажения. Таким образом ученые получили ответ на вопрос, какими именно видят окружающих пациенты с прозопометаморфопсией.

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#Ольга Питиримова#Здоровье#Все материалы авторов#Болезнь
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