Люди с этим синдромом живут в окружении монстров

Узнать, как выглядят «монструозные» лица в глазах больного, ученым помогло исследование случая 58-летнего американца, который сам обратился к медикам с жалобой на то, что видит окружающих его людей в виде неких «демонов» — растянутые черты лица, глубокие складки на щеках и подбородке и др. Однако при этом мужчина все же узнавал своих близких. Кроме того, он так видел только людей вживую, а при просмотре фотографий никаких искажений не наблюдалось.