Люди с этим синдромом живут в окружении монстров

Posted 11 сентября, 15:55
Published 11 сентября, 15:55
Modified 11 сентября, 15:55
Updated 11 сентября, 15:55
О редчайшем неврологическом нарушении, сопровождающимся синдромом демонического лица, известно уже довольно давно, однако причины его возникновения до сих пор не установлены. По мнению одних исследователей, виной всему — изменения в головном мозге таких пациентов, а кто-то из экспертов полагает, что все дело в поражении глаз. И наконец, искаженной внешность окружающих могут видеть также люди с шизофренией или наркотической зависимостью.
Узнать, как выглядят «монструозные» лица в глазах больного, ученым помогло исследование случая 58-летнего американца, который сам обратился к медикам с жалобой на то, что видит окружающих его людей в виде неких «демонов» — растянутые черты лица, глубокие складки на щеках и подбородке и др. Однако при этом мужчина все же узнавал своих близких. Кроме того, он так видел только людей вживую, а при просмотре фотографий никаких искажений не наблюдалось.
У пациента была диагностирована прозопометаморфопсия, которая не была врожденной и проявилась уже во взрослом возрасте — за три года до обращения за медицинской помощью. Употребление запрещенных веществ мужчина отрицал, однако у него ранее было диагностировано биполярное и посттравматическое расстройства, а также в анамнезе имелись тяжелая травма головы и отравление угарным газом. В дополнение у пациента при обследовании обнаружилась киста в головном мозге.
В ходе работы с пациентом исследователи провели эксперимент, в ходе которого мужчина сначала смотрел на лица на фотографиях, затем — на этих же людей вживую, и подробно описывал, какие наблюдает искажения. Таким образом ученые получили ответ на вопрос, какими именно видят окружающих пациенты с прозопометаморфопсией.
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