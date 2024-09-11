Что такое прически в корейском стиле и кому они подойдут

Стрижки на средние волосы в Корее — это вариации каскада и шегги. Отличие в том, что там очень сильно применяют филировку, в итоге пряди очень прорежены. Впрочем, азиатские девушки могут себе это позволить. Однако такой прием точно нельзя повторять тем, у кого тонкие, ослабленные и редкие волосы.