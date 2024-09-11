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Posted 11 сентября, 09:12

Published 11 сентября, 09:12

Modified 12 сентября, 10:52

Updated 12 сентября, 10:52

Что такое прически в корейском стиле и кому они подойдут

Что такое прически в корейском стиле и кому они подойдут

11 сентября 2024, 09:12
Фото: freepik
Прически в корейском стиле — это сегодня тренд номер один среди молодежи. Такие стрижки вошли в моду благодаря K-pop-группам и дорамам. По сути, все они стригутся на основе уже привычных нам форм — боб, каре, каскад и пр. Но при этом есть у них и весьма существенные отличия — какие?

В чем фишка корейских стрижек?

Как правило, корейские стрижки более графичные — у них часто присутствует ровный срез, они любят длинные челки — нарочито густые или, наоборот, прореженные. Все эти новшества делают привычные нам стрижки практически неузнаваемыми.

Стрижки на основе боба

Очень многие модные корейские стрижки созданы на основе боба. Из-за того, что азиатские волосы густые и плотные, поэтому корейские девушки предпочитают не стричься очень коротко, а оставляют слегка удлиненные пряди на макушке и затылке. При этом челки оставляют длинные и прореженные.

Фото: freepik

Стрижки на основе каскада

Стрижки на средние волосы в Корее — это вариации каскада и шегги. Отличие в том, что там очень сильно применяют филировку, в итоге пряди очень прорежены. Впрочем, азиатские девушки могут себе это позволить. Однако такой прием точно нельзя повторять тем, у кого тонкие, ослабленные и редкие волосы.

Фото: freepik

Окрашивание

В деле окрашивания у корейских девушек, и парней, кстати, тоже, нет никаких ограничений. Молодые люди часто обыгрывают образ при помощи блондинистых оттенков, а также радикально ярких цветов: розового, красного, бирюзового, лилового и других.

Фото: freepik

Кому подойдут прически в корейском стиле

Поскольку прически в корейском стиле имеют базу в виде привычных нам каре, боба, лесенки, то являются, по сути, универсальными, поэтому подойдут и российским модницам. Важно не злоупотреблять с филировкой на тонких волосах, а также применять технику стрижки для европейских волос.

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#Алла Хан#Красота#Мода#Прически#Стрижки
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