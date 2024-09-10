Здесь умирают туристы и бродят призраки — отели с жуткой и мистической репутацией

Posted 10 сентября, 12:13
Published 10 сентября, 12:13
Modified 10 сентября, 12:15
Updated 10 сентября, 12:15
Один из самых жутких отелей во всем мире расположен в Лос-Анджелесе. По необъяснимым обстоятельствам отель стал пристанищем для маньяков и серийных убийц. Так, в 80-х годах прошлого века здесь жил серийный убийца, известный под прозвищем Ночной сталкер, а в 90-х — знаменитый Венский потрошитель.
Самое страшное и загадочное трагическое событие произошло в отеле в 2013 году. Канадская студентка, заселившаяся в Cecil, исчезла. А через несколько дней постояльцы отеля сообщили о странном запахе и цвете воды из крана. Полицейские обнаружили в одном из баков с водой на крыше тело девушки. Убийство так и не было раскрыто.
Отель в штате Арканзас существует с 1886 года. Одно время в здании находился колледж, но он пришел в упадок из-за отсутствия вокруг необходимой инфраструктуры. Поэтому в нем открыли лечебный курорт, который существует и по сей день.
В начале 20-го века главным врачом санатория стал некий Норман Бейкер, методы лечения которого были весьма сомнительными. Ходили слухи, что он ставил жуткие эксперименты над людьми на четвертом этаже отеля, куда обычным посетителям вход был воспрещен. По данным полиции, здесь погибло в разное время несколько сотен человек.
Это тот самый отель, который описал в своем жутком романе «Сияние» Стивен Кинг. И это не выдуманный отель — он действительно существует в горах Колорадо.
За всю историю отеля здесь ни разу не было смертельных случаев. Однако посетители частенько отмечали пугающие события: детский смех, хотя в отеле не было ни одного ребенка, перемещение предметов, призрак мальчика, которого, кстати, и видел Стивен Кинг.
Это место называют чикагским замком убийств. Его построил в 19-м веке один из самых известных преступников того времени Генри Говард Холмс.
Он специально построил особняк для того, чтобы убивать людей. Всё здание состоит из множества ловушек. Холмс несколько раз менял подрядчиков во время строительства, чтобы только ему одному были известны потайные ходы.
Во многих комнатах отеля были фальшивые стены и потайные двери, которые вели в другие помещения, откуда жертвы уже никогда не возвращались.
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