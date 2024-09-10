Здесь умирают туристы и бродят призраки — отели с жуткой и мистической репутацией

Самое страшное и загадочное трагическое событие произошло в отеле в 2013 году. Канадская студентка, заселившаяся в Cecil, исчезла. А через несколько дней постояльцы отеля сообщили о странном запахе и цвете воды из крана. Полицейские обнаружили в одном из баков с водой на крыше тело девушки. Убийство так и не было раскрыто.