Россия объединит мир: что говорили пророки о нашем будущем

Posted 10 сентября, 18:39
Published 10 сентября, 18:39
Modified 10 сентября, 18:41
Updated 10 сентября, 18:41
Согласно утверждению преподобного Серафима Саровского, одного из самых почитаемых в России святых пророков, перед концом времен произойдет объединение славянских народов. Он утверждал, что такое объединение сформирует могущественное царство. При этом он подчеркивал, что только такой путь поможет России противостоять злу.
Также Серафим предсказал долгую войну, которая затронет нашу страну и может привести к потере значительных территорий, захваченных Турцией. Кроме того, он утверждал, что во Франции будет новая столица, потому что Париж будет стерт с лица Земли. Об этом пишут «Новые известия».
Еще одной почитаемой святой, которая обладала даром пророчества, была Матрона Московская. Ее предсказания о будущем России были двойственными.
С одной стороны, она пророчила процветание и достаток для страны. Но для этого россиянам необходимо вернуться к божественным законам. С другой стороны, она предупреждала о возможных страданиях и внутренних конфликтах, если Россия доверится лжецам. Матрона говорила о тяжелых временах, когда людям придется делать выбор между верой и материальными благами: «крестом или хлебом».
Возможен и худший сценарий: российскую землю поделят Европа, Индия и Китай…
Провидица Ванга, жившая в Болгарии, утверждала, что Россия станет единственным в мире оплотом духовности. Некая идея, которая зародится на нашей земле в трудные времена, сможет объединить все народы Земли. Ванга также предвидела объединение славян и восстановление мощи России. Однако путь к этому не будет легким.
Среди пророков также известен схиархимандрит Иона Одесский, называемый совестью украинского православия. Осенью 2022 года, спустя 10 лет после смерти, он явился духовной дочери и предсказал следующее: ценой страшных потерь Украина осознает, что не стоило доверять Западу. Схиархимандрит пророчил, что после этого два родственных народа объединятся и все, кто попытается этому противостоять, будут побеждены.
Провидец из США Эдгар Кейси утверждал, что Россия станет центром возрождения всей земной цивилизации. Он также предсказывал появление великого лидера, который поднимет страну на высокий технологический уровень.
Кроме того, Кейси предсказывал глобальные климатические катастрофы, после которых в Африке станет холодно, а в Сибири начнут выращивать бананы.
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