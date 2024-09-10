Россия объединит мир: что говорили пророки о нашем будущем

С одной стороны, она пророчила процветание и достаток для страны. Но для этого россиянам необходимо вернуться к божественным законам. С другой стороны, она предупреждала о возможных страданиях и внутренних конфликтах, если Россия доверится лжецам. Матрона говорила о тяжелых временах, когда людям придется делать выбор между верой и материальными благами: «крестом или хлебом».