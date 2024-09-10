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Posted 10 сентября, 07:44

Published 10 сентября, 07:44

Modified 10 сентября, 07:46

Updated 10 сентября, 07:46

Просто бомбер — главный тренд осени-2024: 10+ классных моделей

Просто бомбер — главный тренд осени-2024: 10+ классных моделей

10 сентября 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney
Просто бомбер — главный тренд осени-2024: 10+ классных моделей
Последние показы модных коллекций дали понять, что главный тренд приближающейся осени — бомбер. Собрали для вас самые интересные и модные модели бомберов: для спортивных, деловых, повседневных, праздничных луков.

Стилисты вновь возвращаются к неувядающей классике: бомберы-пилоты — главные гости практически на всех показах мод. Тут главное детали — бомберы дополняются различными завязками, узлами, сборками, дополнительными карманами, пайетками, эмблемами на груди.

На последнем шоу бренда Louis Vuitton можно было увидеть различные вариации бомберов, от классических кожаных курток-пилотов до моделей из плюша и меха.

Причем даже самые эксцентричные модели дизайнеры успешно сочетают с классическими брюками и строгими юбками-макси. То есть очевидно дают понять, что бомбер — отличная альтернатива скучным офисным пиджакам.

Фото: Prada, осень-зима 2024/2025
Фото: Kenzo, осень-зима 2024/2025
Фото: Khaite, осень-зима 2024/2025
Gucci осень-зима → 2024/2025Gucci осень-зима → 2024/2025
Gucci осень-зима → 2024/2025. Фото: Gucci осень-зима → 2024/2025
Gucci осень-зима → 2024/2025Gucci осень-зима → 2024/2025
Gucci осень-зима → 2024/2025. Фото: Gucci осень-зима → 2024/2025
JW Anderson, весна-лето 2025JW Anderson, весна-лето 2025
JW Anderson, весна-лето 2025. Фото: JW Anderson, весна-лето 2025
Louis Vuitton, осень-зима 2024/2025Louis Vuitton, осень-зима 2024/2025
Louis Vuitton, осень-зима 2024/2025. Фото: Louis Vuitton, осень-зима 2024/2025

В тренде и традиционные модели из нейлона. Обратите внимание на монохромные луки из минималистичных вещей. А если хотите раскрасить повседневность будней, то к вашим услугам модели с яркими цветами и принтами — от абстрактных узоров и геометрических рисунков до цветочных мотивов и игривых картинок.

Никто не отменял и популярный ныне университетский стиль. Если он кажется вам скучным, то стоит выбрать модели с акцентными деталями — шнурами, драпировками, ремнями.

Кендалл ДженнерКендалл Дженнер
Кендалл Дженнер. Фото: theblueprint.ru
Мария ЧервоткинаМария Червоткина
Мария Червоткина. Фото: theblueprint.ru
Ребека ОксанаРебека Оксана
Ребека Оксана. Фото: theblueprint.ru
Нина ХиммельрайхНина Химмельрайх
Нина Химмельрайх. Фото: theblueprint.ru
Джессика ЧестейнДжессика Честейн
Джессика Честейн. Фото: theblueprint.ru
Эйми СонгЭйми Сонг
Эйми Сонг. Фото: theblueprint.ru
Тиффани ХсуТиффани Хсу
Тиффани Хсу. Фото: theblueprint.ru

Что касается вариантов стайлинга, то в случае с бомберами скучных луков точно не будет. Российские и зарубежные инфлюенсеры уже успели выгулять бомберы с мини-шортами и джинсовыми бермудами, с джинсами клеш и джинсовыми юбками, с кожаными брюками и плиссированными юбками.

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#Екатерина Непомнящая#Мода#Все материалы авторов#Стиль
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