Просто бомбер — главный тренд осени-2024: 10+ классных моделей

В тренде и традиционные модели из нейлона. Обратите внимание на монохромные луки из минималистичных вещей. А если хотите раскрасить повседневность будней, то к вашим услугам модели с яркими цветами и принтами — от абстрактных узоров и геометрических рисунков до цветочных мотивов и игривых картинок.