Просто бомбер — главный тренд осени-2024: 10+ классных моделей

Posted 10 сентября, 07:44
Published 10 сентября, 07:44
Modified 10 сентября, 07:46
Updated 10 сентября, 07:46
Стилисты вновь возвращаются к неувядающей классике: бомберы-пилоты — главные гости практически на всех показах мод. Тут главное детали — бомберы дополняются различными завязками, узлами, сборками, дополнительными карманами, пайетками, эмблемами на груди.
На последнем шоу бренда Louis Vuitton можно было увидеть различные вариации бомберов, от классических кожаных курток-пилотов до моделей из плюша и меха.
Причем даже самые эксцентричные модели дизайнеры успешно сочетают с классическими брюками и строгими юбками-макси. То есть очевидно дают понять, что бомбер — отличная альтернатива скучным офисным пиджакам.
В тренде и традиционные модели из нейлона. Обратите внимание на монохромные луки из минималистичных вещей. А если хотите раскрасить повседневность будней, то к вашим услугам модели с яркими цветами и принтами — от абстрактных узоров и геометрических рисунков до цветочных мотивов и игривых картинок.
Никто не отменял и популярный ныне университетский стиль. Если он кажется вам скучным, то стоит выбрать модели с акцентными деталями — шнурами, драпировками, ремнями.
Что касается вариантов стайлинга, то в случае с бомберами скучных луков точно не будет. Российские и зарубежные инфлюенсеры уже успели выгулять бомберы с мини-шортами и джинсовыми бермудами, с джинсами клеш и джинсовыми юбками, с кожаными брюками и плиссированными юбками.
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