Как подготовить садовые растения к зиме

Posted 10 сентября, 17:18
Published 10 сентября, 17:18
Modified 10 сентября, 17:20
Updated 10 сентября, 17:20
Луковичные виды — тюльпаны, нарциссы, крокусы — следует высаживать в центральной полосе России в период с сентября по начало октября, а гиацинты — в конце октября, немного позже. Об этом эксперт рассказала изданию mosregtoday.ru.
Луковицы до посадки необходимо подвергнуть обработке — пропитать слегка раствором марганца или специальными препаратами против грибков.
Важно подготовить многолетние растения к зиме. Не обязательно обрезать многолетники перед зимовкой, однако, если не сделать этого, то потребуются дополнительные усилия весной. Поэтому все же лучше подстричь их осенью, чтобы облегчить себе работу. Это можно сделать уже в сентябре.
Рекомендуется начинать обрезку с растений, которые утратили свою привлекательность. Речь идет о флоксах, пионах, ирисах и других представителях семейства сложноцветных.
Последними следует обрезать виды многолетников с сочными листьями — хосту и лилейники.
Последние рекомендуется обрезать до высоты примерно десяти сантиметров. Так же лучше сделать и с ирисами. Остальные многолетние растения, более мелкие, обрезают на высоту 5-7 см.
Для обрезки лучше использовать секатор: сначала удаляют поврежденные и засохшие части, оставляя зеленые до наступления заморозков, рекомендует эксперт. Процедуру рекомендуется проводить в сухую погоду: не стоит допускать попадания дождевой влаги в пустоты стеблей.
Однако существуют многолетние растения, которые лучше всего оставить без изменений перед зимой. К таким относятся большая часть декоративных злаков. Это — овсяница, гейхер, камнеломка, очитка, молодила, некоторые виды баданов и осок.
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