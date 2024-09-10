newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 сентября, 17:18

Published 10 сентября, 17:18

Modified 10 сентября, 17:20

Updated 10 сентября, 17:20

Как подготовить садовые растения к зиме

Как подготовить садовые растения к зиме

10 сентября 2024, 17:18
Фото: 1MI
С наступлением осени у многих возникает вопрос: как правильно подготовить однолетники и многолетники к зимнему сезону? По словам эксперта по садовым растениям Ольги Цикуновой, некоторые из них лучше не трогать до весны.

Какие растения нужно сажать осенью

Луковичные виды — тюльпаны, нарциссы, крокусы — следует высаживать в центральной полосе России в период с сентября по начало октября, а гиацинты — в конце октября, немного позже. Об этом эксперт рассказала изданию mosregtoday.ru.

Луковицы до посадки необходимо подвергнуть обработке — пропитать слегка раствором марганца или специальными препаратами против грибков.

Подготовка к зиме многолетних растений

Важно подготовить многолетние растения к зиме. Не обязательно обрезать многолетники перед зимовкой, однако, если не сделать этого, то потребуются дополнительные усилия весной. Поэтому все же лучше подстричь их осенью, чтобы облегчить себе работу. Это можно сделать уже в сентябре.

Рекомендуется начинать обрезку с растений, которые утратили свою привлекательность. Речь идет о флоксах, пионах, ирисах и других представителях семейства сложноцветных.

ИрисИрис
Ирис. Фото: pxhere.com

Последними следует обрезать виды многолетников с сочными листьями — хосту и лилейники.

Последние рекомендуется обрезать до высоты примерно десяти сантиметров. Так же лучше сделать и с ирисами. Остальные многолетние растения, более мелкие, обрезают на высоту 5-7 см.

Для обрезки лучше использовать секатор: сначала удаляют поврежденные и засохшие части, оставляя зеленые до наступления заморозков, рекомендует эксперт. Процедуру рекомендуется проводить в сухую погоду: не стоит допускать попадания дождевой влаги в пустоты стеблей.

Однако существуют многолетние растения, которые лучше всего оставить без изменений перед зимой. К таким относятся большая часть декоративных злаков. Это — овсяница, гейхер, камнеломка, очитка, молодила, некоторые виды баданов и осок.

Читайте также:
Как сохранить букет свежим на много днейЖитель Нидерландов прислал себя в посылке бывшей девушкеНе звони мне, не звони: 5 способов избавиться от страха телефонных разговоров
#Марина Колодкина#Общество#Дом#Дом и сад
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика