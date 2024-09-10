Как подготовить садовые растения к зиме

Важно подготовить многолетние растения к зиме. Не обязательно обрезать многолетники перед зимовкой, однако, если не сделать этого, то потребуются дополнительные усилия весной. Поэтому все же лучше подстричь их осенью, чтобы облегчить себе работу. Это можно сделать уже в сентябре.