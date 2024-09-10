Как эффективно бороться с осенней сонливостью?

Posted 10 сентября, 15:55
Published 10 сентября, 15:55
Modified 10 сентября, 16:00
Updated 10 сентября, 16:00
Общественная служба новостей приводит несколько рекомендаций, как сохранить активность и позитивный настрой в эту меланхоличную пору.
Из-за раннего наступления сумерек в организме начинает вырабатываться больше гормона сна мелатонина. Именно мелатонин подает организму сигнал, что пора ложиться спать.
Как справиться с осенней сонливостью?
Стоит заранее перестроить свой организм на то, чтобы бодрствовать в светлое время суток.
Когда сонливость становится невыносимой, стоит пройтись, например до столовой, или выйти на улицу. Смена обстановки и движение помогут развеяться.
К упадку сил и общей вялости может привести употребление жирной, калорийной пищи. Для повышения бодрости в рацион стоит включить шпинат, яблоки, имбирь, горький шоколад, сложные углеводы (овсяную и гречневую кашу, зеленую фасоль, кабачки).
Пока на улице царят золотая осень и бабье лето, стоит как можно чаще гулять на природе. Отсутствие жары, обилие ярких красок поможет взбодриться и настроиться на позитив. При регулярных прогулках улучшится не только общее состояние, но и сон.
Согласно исследованиям, дневной сон на протяжении 15–20 минут способствует повышению работоспособности. Во время дремоты отдыхает левое полушарие, от которого зависят логическое мышление и память.
Свет снижает уровень мелатонина, поэтому важно находиться в помещении с открытыми шторами или с достаточно ярким искусственным освещением.
Умывание водой комнатной температуры поможет освежиться и избавиться от сонливости на некоторое время.
Ученые выяснили, что в мозгу человека накапливается аденозин, который отвечает за усталость. Кофеин схож с этим веществом, поэтому, попадая в кровь, он заменяет аденозин и вызывает непродолжительную активность.
Занятия спортом помогают вырабатывать гормоны для противостояния осенней хандре. Физические упражнения повышают умственную активность, что полезно для трудовой деятельности и хобби.
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