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Posted 10 сентября, 15:55

Published 10 сентября, 15:55

Modified 10 сентября, 16:00

Updated 10 сентября, 16:00

Как эффективно бороться с осенней сонливостью?

Как эффективно бороться с осенней сонливостью?

10 сентября 2024, 15:55
Фото: 1MI
Осени свойственны частые дожди, прохлада, сокращение светового дня. Такая погода по сравнению с летней способствует появлению сонливости, быстрой утомляемости, апатии.

Общественная служба новостей приводит несколько рекомендаций, как сохранить активность и позитивный настрой в эту меланхоличную пору.

Из-за раннего наступления сумерек в организме начинает вырабатываться больше гормона сна мелатонина. Именно мелатонин подает организму сигнал, что пора ложиться спать.

Как справиться с осенней сонливостью?

1. Коррекция режима дня

Стоит заранее перестроить свой организм на то, чтобы бодрствовать в светлое время суток.

2. Регулярные перерывы

Когда сонливость становится невыносимой, стоит пройтись, например до столовой, или выйти на улицу. Смена обстановки и движение помогут развеяться.

3. Правильный перекус

К упадку сил и общей вялости может привести употребление жирной, калорийной пищи. Для повышения бодрости в рацион стоит включить шпинат, яблоки, имбирь, горький шоколад, сложные углеводы (овсяную и гречневую кашу, зеленую фасоль, кабачки).

4. Прогулки на природе

Пока на улице царят золотая осень и бабье лето, стоит как можно чаще гулять на природе. Отсутствие жары, обилие ярких красок поможет взбодриться и настроиться на позитив. При регулярных прогулках улучшится не только общее состояние, но и сон.

5. Короткий дневной сон

Согласно исследованиям, дневной сон на протяжении 15–20 минут способствует повышению работоспособности. Во время дремоты отдыхает левое полушарие, от которого зависят логическое мышление и память.

6. Обилие света

Свет снижает уровень мелатонина, поэтому важно находиться в помещении с открытыми шторами или с достаточно ярким искусственным освещением.

7. Умывание холодной водой

Умывание водой комнатной температуры поможет освежиться и избавиться от сонливости на некоторое время.

8. Кофеин

Ученые выяснили, что в мозгу человека накапливается аденозин, который отвечает за усталость. Кофеин схож с этим веществом, поэтому, попадая в кровь, он заменяет аденозин и вызывает непродолжительную активность.

9. Спорт

Занятия спортом помогают вырабатывать гормоны для противостояния осенней хандре. Физические упражнения повышают умственную активность, что полезно для трудовой деятельности и хобби.

#Марина Никишина#Общество#Здоровье
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