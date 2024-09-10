5 космических загадок, которые ставят ученых в тупик

Пузыри Ферми — это два огромных сгустка энергии, простирающиеся на 25 000 световых лет выше и ниже центра нашей галактики, видны они только при наблюдениях в гамма- и рентгеновских лучах. Считается, что эти структуры возникли в результате колоссального взрыва главной черной дыры нашей галактики, который начался около 2,6 миллиона лет назад. Недавнее открытие этих пузырьков позволяет предположить, что черная дыра возможно была более активной в недавнем прошлом, чем считалось ранее.