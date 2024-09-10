5 космических загадок, которые ставят ученых в тупик

Posted 10 сентября, 07:16
Published 10 сентября, 07:16
Modified 10 сентября, 07:18
Updated 10 сентября, 07:18
Глубоко в нашей солнечной системе, далеко за орбитой Нептуна, ученые подозревают наличие большого, невидимого объекта, известного как Девятая планета. Теоретически его масса в 5-10 раз превышает массу Земли и может влиять на орбиты удаленных ледяных объектов, рассказывает timesofindia.
Хотя прямых доказательств пока не найдено, готовящаяся к запуску обсерватория Веры Рубин с ее десятилетний проект может окончательно подтвердить или опровергнуть существование этой неуловимой планеты.
В апреле 2023 года астрономы обнаружили убегающую черную дыру, движущуюся в космосе со скоростью в 4,5 тысячи раз превышающую скорость звука. Эта черная дыра, масса которой, по оценкам ученых, в 20 миллионов раз превышает массу Солнца, оставляет за собой звездный след длиной более 200 тысяч световых лет.
Исследователи полагают, чт о она скорее всего была выброшена из своей галактики из-за редкого гравитационного взаимодействия с другими черными дырами. Если это когда нибудь подтвердится, то это будет первым свидетельством того, что черная дыра способна покинуть свою галактику.
Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) обнаружил более 500 планет-изгоев, известных как Джамбо (двойные объекты массой с Юпитер), дрейфующих в туманности Ориона. Эти планеты, некоторые из которых находятся в парах, представляют серьезную загадку для астрономов. Теории варьируются от природы их образования в межзвездном пространстве до гравитационных возмущений, вызванных пролетающими звездами. Истинное происхождение этих планет-изгоев остаются одной из самых больших загадок в астрономии.
Пузыри Ферми — это два огромных сгустка энергии, простирающиеся на 25 000 световых лет выше и ниже центра нашей галактики, видны они только при наблюдениях в гамма- и рентгеновских лучах. Считается, что эти структуры возникли в результате колоссального взрыва главной черной дыры нашей галактики, который начался около 2,6 миллиона лет назад. Недавнее открытие этих пузырьков позволяет предположить, что черная дыра возможно была более активной в недавнем прошлом, чем считалось ранее.
Космический телескоп Джеймса Уэбба получил еще одно интересное и загадочное изображение в глубоком космосе — образование в форме вопросительного знака. Этот объект, точная природа и расстояние до которого неизвестны, может быть одной галактикой или несколькими галактиками в процессе хаотического слияния. Форма вопросительного знака и его красноватый оттенок указывают на то, что он достаточно древний, пополняя список космических загадок, которые бросают вызов нашему пониманию Вселенной.
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