Вас ждет удивительное преображение: правила выбора каскадной стрижки по типу лица

Для такого лица подойдет стрижка, в которой акцент делается на слоях, расположенных в нижней части. Этот прием визуально сбалансирует форму лица и его черты, а также сделает лоб зрительно меньше. Другой вариант — стрижка с прямой челкой в комбинации с многослойными деталями.