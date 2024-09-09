Вас ждет удивительное преображение: правила выбора каскадной стрижки по типу лица

Posted 9 сентября, 12:14
Published 9 сентября, 12:14
Modified 9 сентября, 13:06
Updated 9 сентября, 13:06
Для овального лица любая каскадная стрижка подойдет идеально. Слои, челка — все это может располагаться на любом уровне. Главное — учитывать, на чем именно нужно сделать акцент: это могут быть скулы или подбородок. В последнем случае идеальным решением станет стрижка мягкой формы.
В этом случае задача — визуально уменьшить ширину лица, поэтому к выбору каскадной стрижки стоит подходить тщательно. Форма должна быть спокойной, а от слишком интенсивных переходов по длине лучше отказаться.
Наиболее короткий слой должен завершаться на участке подбородка. Такой прием, считают стилисты, позволит поддержать силуэт прически и оптимизирует форму лица. Дополнением к такой стрижке станет челка типа «шторка». Стоит отказаться от объема возле лица, а все переходы должны располагаться ниже.
В этом случае слои должны акцентировать внимание на центре лица — такого эффекта легко добиться, если сделать челку типа «шторка». Однако доходить она должна до участка скул. Не следует акцентировать внимание на подбородке, в крайнем случае буквально несколько прядей можно сделать на втором плане.
Для квадратного лица каскадная стрижка — настоящее спасение. Она позволяет визуально смягчить чрезмерно острые и резкие углы. Отличным решением могут стать волны, которые будут смотреться естественно. Идеальный бонус — это челка типа «шторка», объемная и длинная, которая позволит визуально оптимизировать геометрию.
Для такого лица подойдет стрижка, в которой акцент делается на слоях, расположенных в нижней части. Этот прием визуально сбалансирует форму лица и его черты, а также сделает лоб зрительно меньше. Другой вариант — стрижка с прямой челкой в комбинации с многослойными деталями.
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