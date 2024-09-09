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Posted 9 сентября, 18:52

Published 9 сентября, 18:52

Modified 9 сентября, 19:38

Updated 9 сентября, 19:38

Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

9 сентября 2024, 18:52
Фото: Уилл Уорр. people.com

Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

Кейт Миддлтон, супруга британского принца Уильяма, объявила в соцсетях о завершении лечения химиотерапией. Ранее, в начале этого года, у неё была выявлена онкология.

Принцесса Уэльская отметила, что сейчас старается сделать все, чтобы болезнь больше не вернулась. Несмотря на то, что процедуры химиотерапии закончились, путь к полному восстановлению будет долгим. Кейт подчеркнула, что хочень хотела бы вернуться к работе и участию в общественно-значимых мероприятиях уже в ближайшие месяцы. Принцесса поблагодарила сочувствующих за поддержку и, в свою очередь, поддержала тех, кто также борется с подобными проблемами. Об этом пишет ria.ru.

Кенсингтонский дворец в середине января этого года сообщил о плановой операции на брюшной полости у Миддлтон. Причины вмешательства в заявлении не уточнялись. При этом отмечалось: принцесса хочет, чтобы информация о ее здоровье оставалась конфиденциальной.

Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, принц Уильям, принц Луи, принцесса Шарлотта и принц ДжорджКейт Миддлтон, принцесса Уэльская, принц Уильям, принц Луи, принцесса Шарлотта и принц Джордж
Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, принц Уильям, принц Луи, принцесса Шарлотта и принц Джордж. Фото: Уилл Уорр. people.com

Впоследствии Кейт объявила, что во время операции у неё была обнаружена онкология, и она проходит курс химиотерапии. Она также просила дать её близким время и возможность сохранять конфиденциальность семейной жизни.

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