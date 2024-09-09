Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

Posted 9 сентября, 18:52
Published 9 сентября, 18:52
Modified 9 сентября, 19:38
Updated 9 сентября, 19:38
Принцесса Уэльская отметила, что сейчас старается сделать все, чтобы болезнь больше не вернулась. Несмотря на то, что процедуры химиотерапии закончились, путь к полному восстановлению будет долгим. Кейт подчеркнула, что хочень хотела бы вернуться к работе и участию в общественно-значимых мероприятиях уже в ближайшие месяцы. Принцесса поблагодарила сочувствующих за поддержку и, в свою очередь, поддержала тех, кто также борется с подобными проблемами. Об этом пишет ria.ru.
Кенсингтонский дворец в середине января этого года сообщил о плановой операции на брюшной полости у Миддлтон. Причины вмешательства в заявлении не уточнялись. При этом отмечалось: принцесса хочет, чтобы информация о ее здоровье оставалась конфиденциальной.
Впоследствии Кейт объявила, что во время операции у неё была обнаружена онкология, и она проходит курс химиотерапии. Она также просила дать её близким время и возможность сохранять конфиденциальность семейной жизни.
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