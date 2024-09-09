Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

Принцесса Уэльская отметила, что сейчас старается сделать все, чтобы болезнь больше не вернулась. Несмотря на то, что процедуры химиотерапии закончились, путь к полному восстановлению будет долгим. Кейт подчеркнула, что хочень хотела бы вернуться к работе и участию в общественно-значимых мероприятиях уже в ближайшие месяцы. Принцесса поблагодарила сочувствующих за поддержку и, в свою очередь, поддержала тех, кто также борется с подобными проблемами. Об этом пишет ria.ru.