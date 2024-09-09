Просто пальчики оближешь! ТОП-3 хитовых рецепта самой вкусной кабачковой икры

Posted 9 сентября, 13:54
Published 9 сентября, 13:54
Modified 9 сентября, 13:54
Updated 9 сентября, 13:54
Этот вариант оптимален для тех, кто предпочитает обходиться без уксуса — в ингредиентах он заменяется лимонной кислотой.
Вам потребуются:
Рецепт
Затем овощная икра измельчается, для чего можно использовать блендер погружного типа. Масса должна стать однородной, далее ее необходимо на протяжении десяти минут уваривать.
Готовая икра раскладывается по стеклянным банкам, предварительно стерилизованным. Банки закатываются, а затем укутываются, после чего они должны остыть. Хранить готовую икру в банках необходимо в прохладном месте.
Очень вкусная икра, которая прекрасно хранится. Что касается вкуса, то он у нее точно такой же, как и у магазинной.
Вам потребуются:
Рецепт
К овощному пюре добавляются майонез, томатная паста, а также соль, перец, сахар и уксус.
Икра, приготовленная по этому рецепту, получится очень вкусной, насыщенной и яркой. Ее можно намазывать на хлеб или подавать как закуску к горячим блюдам.
Вам потребуются:
Рецепт
Далее овощное пюре измельчается блендером, пока масса не станет однородной, затем ее нужно будет вскипятить и в течение нескольких минут тушить. Далее добавляются уксус и соль, масса перемешивается.
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