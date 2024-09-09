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Posted 9 сентября, 13:54

Published 9 сентября, 13:54

Modified 9 сентября, 13:54

Updated 9 сентября, 13:54

Просто пальчики оближешь! ТОП-3 хитовых рецепта самой вкусной кабачковой икры

Просто пальчики оближешь! ТОП-3 хитовых рецепта самой вкусной кабачковой икры

9 сентября 2024, 13:54
Фото: Изображение Midjourney
Просто пальчики оближешь! ТОП-3 хитовых рецепта самой вкусной кабачковой икры
Не знаете, куда девать кабачки? Попробуйте приготовить из них вкусную икру — делимся 3 простыми и оригинальными рецептами заготовок на зиму!

Кабачковая икра с лимонной кислотой

Этот вариант оптимален для тех, кто предпочитает обходиться без уксуса — в ингредиентах он заменяется лимонной кислотой.

Вам потребуются:

  • кабачки — один килограмм;
  • репчатый лук — полкило;
  • морковь — полкило;
  • растительное масло — 150 мл;
  • чеснок — половина головки;
  • томатная паста — три столовые ложки;
  • лимонная кислота — четверть чайной ложки;
  • сахар — 40 г;
  • соль — 30 г.

Рецепт

  • Лук, морковь, кабачки очищаются и мелко нарезаются, чеснок измельчается под прессом.
  • В сковороде разогревается масло, в нем в течение десяти минут обжаривается морковь, затем к ней добавляется лук, все вместе тушится еще на протяжении десяти минут.
  • В овощи добавляются кабачки, все вместе тушится на среднем огне в течение получаса до тех пор, пока ингредиенты не станут мягкими.
  • К овощам добавляются соль, сахар, томатная паста, лимонная кислота и чеснок, все тушится в течение десяти минут.

Затем овощная икра измельчается, для чего можно использовать блендер погружного типа. Масса должна стать однородной, далее ее необходимо на протяжении десяти минут уваривать.

Готовая икра раскладывается по стеклянным банкам, предварительно стерилизованным. Банки закатываются, а затем укутываются, после чего они должны остыть. Хранить готовую икру в банках необходимо в прохладном месте.

Готовая икра раскладывается по стеклянным банкам, предварительно стерилизованнымГотовая икра раскладывается по стеклянным банкам, предварительно стерилизованным
Готовая икра раскладывается по стеклянным банкам, предварительно стерилизованным. Фото: Изображение Midjourney

Кабачковая икра с томатной пастой и майонезом

Очень вкусная икра, которая прекрасно хранится. Что касается вкуса, то он у нее точно такой же, как и у магазинной.

Вам потребуются:

  • кабачки — шесть килограммов;
  • лук — один килограмм;
  • растительное масло — 200 мл;
  • томатная паста — 600 г;
  • уксус — четыре столовые ложки;
  • майонез — 600 г;
  • сахар — четыре столовые ложки;
  • соль — две столовые ложки;
  • молотый красный перец — половина чайной ложки.

Рецепт

  • Кабачки очищаются и нарезаются, затем помещаются в кастрюлю и варятся до тех пор, пока не станут мягкими, — в течение десяти минут, далее вода сливается.
  • В сковороде в масле обжаривается измельченный лук в течение семи минут, в процессе его необходимо помешивать.
  • Лук перекладывается к кабачкам, овощи взбиваются при помощи блендера.

К овощному пюре добавляются майонез, томатная паста, а также соль, перец, сахар и уксус.

К овощному пюре добавляются майонез, томатная паста, а также соль, перец, сахар и уксусК овощному пюре добавляются майонез, томатная паста, а также соль, перец, сахар и уксус
К овощному пюре добавляются майонез, томатная паста, а также соль, перец, сахар и уксус. Фото: Изображение Midjourney

Баклажанная и кабачковая икра с томатной пастой

Икра, приготовленная по этому рецепту, получится очень вкусной, насыщенной и яркой. Ее можно намазывать на хлеб или подавать как закуску к горячим блюдам.

Вам потребуются:

  • баклажаны — 400 г;
  • кабачки — 800 г;
  • перец острый — 1 штука;
  • чеснок — четыре зубчика;
  • морковь — 400 г;
  • репчатый лук — 400 г;
  • масло растительное — 100 мл;
  • томатная паста — 150 г;
  • сахар — одна столовая ложка;
  • яблочный уксус — одна столовая ложка.

Рецепт

  • Баклажаны и кабачки очищаются и нарезаются.
  • Лук режется крупно, чеснок и перец — мелко, морковь натирается на терке (крупной).
  • В сковороде в масле обжариваются перец и чеснок, затем к ним добавляются лук, морковь, все вместе обжаривается до тех пор, пока овощи не станут мягкими.
  • К овощам добавляются сахар, томатная паста, перец, баклажаны, кабачки, все тщательно перемешивается и в течение получаса готовится на среднем огне в сковороде под крышкой.

Далее овощное пюре измельчается блендером, пока масса не станет однородной, затем ее нужно будет вскипятить и в течение нескольких минут тушить. Далее добавляются уксус и соль, масса перемешивается.

Икра, приготовленная по этому рецепту, получится очень вкусной, насыщенной и яркойИкра, приготовленная по этому рецепту, получится очень вкусной, насыщенной и яркой
Икра, приготовленная по этому рецепту, получится очень вкусной, насыщенной и яркой. Фото: Изображение Midjourney
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