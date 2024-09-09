Похудеть не получится — 5 типов людей, которые не могут сбросить вес. Проверь себя — может, и ты к ним относишься

Posted 9 сентября, 07:16
Published 9 сентября, 07:16
Modified 9 сентября, 07:16
Updated 9 сентября, 07:16
Очевидная причина — физиология. У таких людей, скорее всего, наследственные проблемы, связанные с эндокринной системой. Если родители страдали сахарным диабетом, то ребенок чаще всего будет склонен к полноте.
Но это не приговор! Сходите к врачу, сдайте анализы и определите верный путь к здоровью. А там и лишний вес уйдет.
Такие люди, как Ольга, занимаются самообманом. Ей кажется, что она ест мало, но на самом деле вокруг нее царит культ еды. И она ему подвержена, постоянно перекусывая шоколадками и сладостями.
Кроме того, Ольга переоценивает объем физических нагрузок в свой жизни. Недостаточно пару раз в неделю ходить в спортзал, а всё остальное время лежать на диване. Оптимальная формула — 10 тыс. шагов в день плюс 45 минут в день любой другой активности 2–3 раза в неделю.
В этом случае речь идет о психологической зависимости от еды. Она нужна не для удовлетворения голода, а для снятия стресса или дискомфорта.
Придется серьезно поработать над собой: обдумать свои негативные установки и попробовать их изменить, заменить пироженку на общение с друзьями или хобби и, наконец, научиться любить себя.
Это пищевое расстройство — серьезная зависимость, когда эмоциональный комфорт достигается только при употреблении еды. Как и любую зависимость, ее нужно лечить. Здесь поможет только помощь специалиста.
По мнению диетологов и психологов, молодые мамы — самый сложный случай. Тут понадобятся время и серьезные усилия, чтобы вернуться в прежнюю форму. Не отчаивайтесь — ребенок будет маленьким не всегда. Постепенно приучайте себя к режиму дня, старайтесь хотя бы полчаса в день уделять физическим нагрузкам
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