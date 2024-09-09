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Posted 9 сентября, 07:16

Published 9 сентября, 07:16

Modified 9 сентября, 07:16

Updated 9 сентября, 07:16

Похудеть не получится — 5 типов людей, которые не могут сбросить вес. Проверь себя — может, и ты к ним относишься

Похудеть не получится — 5 типов людей, которые не могут сбросить вес. Проверь себя — может, и ты к ним относишься

9 сентября 2024, 07:16
Фото: Изображение Midjourney
Похудеть не получится — 5 типов людей, которые не могут сбросить вес. Проверь себя — может, и ты к ним относишься
Некоторые люди прикладывают массу усилий, чтобы сбросить вес, но ничего не получается. Вместе с диетологами и психологами установили 5 собирательных образов людей, которым сложно похудеть.

Тип 1

  • Алена питается правильно, ходит трижды в неделю в спортзал, но вес сбросить не удается.

Очевидная причина — физиология. У таких людей, скорее всего, наследственные проблемы, связанные с эндокринной системой. Если родители страдали сахарным диабетом, то ребенок чаще всего будет склонен к полноте.

Но это не приговор! Сходите к врачу, сдайте анализы и определите верный путь к здоровью. А там и лишний вес уйдет.

Наследственные проблемы могут мешать похудетьНаследственные проблемы могут мешать похудеть
Наследственные проблемы могут мешать похудеть. Фото: sportishka.com

Тип 2

  • Ольга — офисный работник: ведет сидячий образ жизни, часто не высыпается, испытывает стресс. Она считает, что двигается достаточно и не переедает. Но это не так.

Такие люди, как Ольга, занимаются самообманом. Ей кажется, что она ест мало, но на самом деле вокруг нее царит культ еды. И она ему подвержена, постоянно перекусывая шоколадками и сладостями.

Кроме того, Ольга переоценивает объем физических нагрузок в свой жизни. Недостаточно пару раз в неделю ходить в спортзал, а всё остальное время лежать на диване. Оптимальная формула — 10 тыс. шагов в день плюс 45 минут в день любой другой активности 23 раза в неделю.

Офисные работники часто страдают от лишнего весаОфисные работники часто страдают от лишнего веса
Офисные работники часто страдают от лишнего веса. Фото: Изображение Midjourney

Тип 3

  • Анастасия — одинокая незамужняя девушка. Круг интересов сужен, хобби нет, и еда становится для нее панацеей — помогает улучшить настроение, закрывает потребность в любви и общении.

В этом случае речь идет о психологической зависимости от еды. Она нужна не для удовлетворения голода, а для снятия стресса или дискомфорта.

Придется серьезно поработать над собой: обдумать свои негативные установки и попробовать их изменить, заменить пироженку на общение с друзьями или хобби и, наконец, научиться любить себя.

Зависимость от еды может возникать от одиночестваЗависимость от еды может возникать от одиночества
Зависимость от еды может возникать от одиночества. Фото: Изображение Midjourney

Тип 4

  • Супруг Татьяны страдает от алкогольной зависимости. В противовес ему она страдает от пищевой зависимости — все интересы сосредоточены только вокруг еды.

Это пищевое расстройство — серьезная зависимость, когда эмоциональный комфорт достигается только при употреблении еды. Как и любую зависимость, ее нужно лечить. Здесь поможет только помощь специалиста.

Пищевую зависимость надо лечитьПищевую зависимость надо лечить
Пищевую зависимость надо лечить. Фото: toshisushi.ru

Тип 5

  • Марина — молодая мама, которая во время беременности набрала лишний вес. А теперь сбросить лишние кило не удается: спортом заниматься некогда, режим дня и питания неконтролируемы.

По мнению диетологов и психологов, молодые мамы — самый сложный случай. Тут понадобятся время и серьезные усилия, чтобы вернуться в прежнюю форму. Не отчаивайтесь — ребенок будет маленьким не всегда. Постепенно приучайте себя к режиму дня, старайтесь хотя бы полчаса в день уделять физическим нагрузкам

По мнению диетологов и психологов, молодым мамам сложней всего сбросить весПо мнению диетологов и психологов, молодым мамам сложней всего сбросить вес
По мнению диетологов и психологов, молодым мамам сложней всего сбросить вес. Фото: Изображение Midjourney
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#Екатерина Непомнящая#Здоровье#Питание#Похудение#Психология#Зависимость
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