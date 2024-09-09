Отравление арбузом: как его распознать и что нужно сделать немедленно

Posted 9 сентября, 16:01
Published 9 сентября, 16:01
Modified 9 сентября, 16:02
Updated 9 сентября, 16:02
Симптомы типичны для любого отравления — это сильное головокружение, тошнота, явные признаки обезвоживания. С учетом этого необходимо употреблять как можно больше воды, в которую можно добавлять разбавленный сок. Также можно пить и легкий бульон.
Если арбузом отравился пожилой человек или ребенок, то симптомы обезвоживания могут быть такими: снижение объемов мочеиспускания, отсутствие слез, а также сухость кожи и слизистых оболочек. В этом случае вместо воды стоит употреблять специальный раствор, в котором есть электролиты и глюкоза — его можно приобрести в аптеке.
Незамедлительное обращение за медицинской помощью необходимо в случаях, когда при отравлении наблюдается снижение энергии, раздражительность, а мысли становятся спутанными — это симптомы изменения сознания. Также необходимо вызывать скорую помощь при высокой температуре, рвоте, приступы которой учащаются.
Стоит обратиться за медицинской помощью, если приступы диареи при отравлении арбузом учащаются и доходят до шести раз в сутки. Тревожный симптом — жидкий стул, который продолжается в течение трех дней и более. Обязательно нужно вызвать врача при острой и сильной боли в прямой кишке или в животе, а также при появлении в стуле крови.
Можно ли снизить риск отравления арбузом в сентябре? Безусловно, если выбирать их тщательно и с вниманием, покупая продукт только при наличии у продавца всех документов и сертификатов. Не рекомендуется приобретать арбузы в торговой точке, расположенной на автомобильной трассе, — стоит выбирать плоды на рынках или в магазинах.
Не рекомендуется покупать те арбузы, у которых кожура явно повреждена. Не следует разрешать продавцу разрезать арбуз для демонстрации мякоти и тем более не рекомендуется пробовать эти кусочки.
Уже дома, перед тем как нарезать арбуз, его следует тщательно промыть, чтобы устранить бактерии с кожуры, иначе они могут попасть в мякоть. Резать арбуз на той же доске, что и сырое мясо, не следует.
После того, как арбуз разрезали, его нужно убрать в холодильник или в крайнем случае не оставлять на столе в течение более чем двух часов. Если арбуз нарезан кусками, их стоит хранить в герметичных пакетах или в контейнерах, но только в течение пяти дней, не больше.
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