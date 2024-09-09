Отравление арбузом: как его распознать и что нужно сделать немедленно

После того, как арбуз разрезали, его нужно убрать в холодильник или в крайнем случае не оставлять на столе в течение более чем двух часов. Если арбуз нарезан кусками, их стоит хранить в герметичных пакетах или в контейнерах, но только в течение пяти дней, не больше.