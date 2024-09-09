Из этой чудо-заготовки зимой получится вкуснейший рассольник

С такой заготовкой приготовление рассольника займет минимум времени. Главное — сварить мясной бульон, добавить туда пару картофелин, выложить содержимое баночки, и через 10 минут суп готов. В случае вегетарианского меню можно обойтись и без мясного бульона. Тогда процесс готовки будет еще быстрее.