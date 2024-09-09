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Posted 9 сентября, 03:44

Published 9 сентября, 03:44

Modified 9 сентября, 03:44

Updated 9 сентября, 03:44

Заготовка поможет быстро приготовить любимый суп

Из этой чудо-заготовки зимой получится вкуснейший рассольник

9 сентября 2024, 03:44
Фото: Изображение Midjourney
Заготовка поможет быстро приготовить любимый суп
Вкусный наваристый рассольник — всегда желанное блюдо на столе. Опытные хозяюшки советуют сейчас, когда овощи доступны в изобилии, приготовить заправку для рассольника, которая очень выручит зимой и позволит приготовить любимый суп с ароматом лета.

Для приготовления 4 литров заправки для рассольника нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • свежие огурцы — 1,5 кг;
  • помидоры — 1,5 кг;
  • лук — 600 г;
  • морковь — 600 г;
  • перловая крупа — 250 г;
  • растительное масло — 100 мл;
  • вода — 100 мл;
  • соль — 1 ст. л (с горкой);
  • сахар — 1 ст. л;
  • уксус (9%) — 60 мл;
  • укроп — по вкусу.
Опытные хозяйки всегда замачивают перловую крупу перед приготовлениемОпытные хозяйки всегда замачивают перловую крупу перед приготовлением
Опытные хозяйки всегда замачивают перловую крупу перед приготовлением. Фото: Изображение Midjourney

Приготовление

Первым делом замачиваем перловую крупу — пусть полежит в воде пару часов. За это время моем, чистим и нарезаем овощи.

Морковку натираем на крупной терке. У огурцов отрезаем «попки» и режем кубиками среднего размера. Так же нарезаем и репчатый лук. Томаты разрезаем на 2 части, мякоть натираем на терке, шкурку выбрасываем.

В большую кастрюлю высыпаем подготовленные овощи, перловую крупу (тщательно слив воду), масло, соль, сахар, зонтики укропа — хорошенько перемешиваем, добавляем воду и ставим кастрюлю на плиту. Перловочно-овощной микс доводим до кипения на среднем огне, периодически помешивая, после чего тушим еще 25 минут на медленном огне.

Вот такая красивая получается заготовка для рассольникаВот такая красивая получается заготовка для рассольника
Вот такая красивая получается заготовка для рассольника. Фото: Изображение Midjourney

По прошествии этого времени вынимаем из густой ароматной массы укроп, добавляем уксус, тщательно перемешиваем и тушим еще 10 минут. Раскладываем смесь по стерилизованным банкам, закатываем и укутываем одеялом до полного остывания

С такой заготовкой приготовление рассольника займет минимум времени. Главное — сварить мясной бульон, добавить туда пару картофелин, выложить содержимое баночки, и через 10 минут суп готов. В случае вегетарианского меню можно обойтись и без мясного бульона. Тогда процесс готовки будет еще быстрее.

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#Алла Хан#Еда#Все материалы авторов#Рецепт#Дом и сад
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