Из этой чудо-заготовки зимой получится вкуснейший рассольник

Posted 9 сентября, 03:44
Published 9 сентября, 03:44
Modified 9 сентября, 03:44
Updated 9 сентября, 03:44
Для приготовления 4 литров заправки для рассольника нам понадобятся следующие ингредиенты:
Первым делом замачиваем перловую крупу — пусть полежит в воде пару часов. За это время моем, чистим и нарезаем овощи.
Морковку натираем на крупной терке. У огурцов отрезаем «попки» и режем кубиками среднего размера. Так же нарезаем и репчатый лук. Томаты разрезаем на 2 части, мякоть натираем на терке, шкурку выбрасываем.
В большую кастрюлю высыпаем подготовленные овощи, перловую крупу (тщательно слив воду), масло, соль, сахар, зонтики укропа — хорошенько перемешиваем, добавляем воду и ставим кастрюлю на плиту. Перловочно-овощной микс доводим до кипения на среднем огне, периодически помешивая, после чего тушим еще 25 минут на медленном огне.
По прошествии этого времени вынимаем из густой ароматной массы укроп, добавляем уксус, тщательно перемешиваем и тушим еще 10 минут. Раскладываем смесь по стерилизованным банкам, закатываем и укутываем одеялом до полного остывания
С такой заготовкой приготовление рассольника займет минимум времени. Главное — сварить мясной бульон, добавить туда пару картофелин, выложить содержимое баночки, и через 10 минут суп готов. В случае вегетарианского меню можно обойтись и без мясного бульона. Тогда процесс готовки будет еще быстрее.
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