Будут ли покупать iPhone 16 и что придумала компания Apple, чтобы продать новую линейку

Posted 9 сентября, 13:48
Published 9 сентября, 13:48
Modified 9 сентября, 14:29
Updated 9 сентября, 14:29
Компания Apple представит iPhone 16 в уже в этот понедельник, 9 сентября. Мероприятие получило загадочный лозунг «пришло время светить», но пока хранится молчание о значении этих слов. Производитель делает ставку на то, что существенные изменения внутри заинтересуют покупателей, у которых годами не было убедительных причин для обновления старых версий, сообщает CNN.
В преддверии мероприятия Apple сталкивается с огромным давлением требуемых доказательств того, что обновления iPhone 16 стоят того, чтобы отдать за них деньги. Apple, в свою очередь, готов доказать, что компания не отстала в гонке вооружения техники искусственным интеллектом, поскольку конкуренты уже внедрили аналогичные функции.
Компания анонсировала, что существенным изменением новой модели станет внедрение генеративного искусственного интеллекта Apple Intelligence, который позволяет пользователям создавать тексты и изображения.
Запуск этой линейки ожидают все, поскольку покупательский интерес в последние годы заметно поубавился. С момента запуска iPhone 12 и подключением 5G в 2020 году компания предоставила покупателям модели последнего поколения, в которых камеры телефонов в значительной степени продвинулись настолько, что их достаточно для повседневных нужд. В результате продажи iPhone, на которые приходится половина выручки компании, были откровенно вялыми.
Компания уже намекнула на некоторые возможности Apple Intelligence: он сделает общение с Siri более естественным, поможет составлять электронные письма, упростит поиск конкретных моментов в ваших фотоальбомах и будет включать личную информацию пользователей в свои ответы.
Компания хочет показать пользователям iPhone, как это будет выглядеть в реальной жизни.
«Ожидайте увидеть демонстрации того, как в рамках цепочки текстовых сообщений вы можете получать резюме, — рассказал CNN аналитик D.A. Davidson Гил Лурия. — Это те вещи, которые приведут людей в восторг. Мы покажем несколько конкретных примеров того, как люди смогут использовать Apple Intelligence для выполнения вещей, которые раньше были им недоступны».
Эксперт также добавил, что произойдут незначительные изменения во внешнем виде, у нового iPhone появится более широкий экран или обновленные края.
Главный вопрос заключается в том, какую цену Apple установит на линейку iPhone 16. Последние четыре года стартовая цена на новые iPhone составляла 799 долларов (от 71 тыс. рублей).
Многие аналитики, в том числе Анджело Зино из CFRA Research, считают, что Apple может незначительно повысить цены из-за новых функций искусственного интеллекта. Однако наверняка это не будет масштабное повышение цен, потому что «они не хотят терять покупателей», — сказал Лурия.
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