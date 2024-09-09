Будут ли покупать iPhone 16 и что придумала компания Apple, чтобы продать новую линейку

Компания Apple представит iPhone 16 в уже в этот понедельник, 9 сентября. Мероприятие получило загадочный лозунг «пришло время светить», но пока хранится молчание о значении этих слов. Производитель делает ставку на то, что существенные изменения внутри заинтересуют покупателей, у которых годами не было убедительных причин для обновления старых версий, сообщает CNN.