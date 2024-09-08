Знаки зодиака, которые тайно ненавидят других и скрывают это

Есть знаки зодиака, которые недолюбливают друг друга на ментальном и физическом уровне. Они могут вести себя дружелюбно, но в тайне надеются скорее избавиться от вашего присутствия и тайно ненавидят вас. Но какие могут быть причины для этого?