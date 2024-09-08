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Posted 8 сентября, 14:33

Published 8 сентября, 14:33

Modified 9 сентября, 14:30

Updated 9 сентября, 14:30

Знаки зодиака, которые тайно ненавидят других и скрывают это

Знаки зодиака, которые тайно ненавидят других и скрывают это

8 сентября 2024, 14:33
Фото: Изображение Midjourney
Знаки зодиака, которые тайно ненавидят других и скрывают это
Эти знаки зодиака питают необъяснимую неприязнь друг к другу, хотя внешне они могут проявлять дружелюбие. И на это есть причины! Подробности — в материале NEWIA.

Есть знаки зодиака, которые недолюбливают друг друга на ментальном и физическом уровне. Они могут вести себя дружелюбно, но в тайне надеются скорее избавиться от вашего присутствия и тайно ненавидят вас. Но какие могут быть причины для этого?

1. Овен и Козерог

Импульсивная натура Овна часто вступает в конфликт с практичностью и осторожностью Козерога.

2. Телец и Водолей

Потребность Тельца в стабильности вступает в конфликт с Водолеем, который требует свободы и переменам.

3. Близнецы и Скорпион

Беззаботность Близнецов может быть подавлена требовательностью и близостью Скорпионов

4. Рак и Стрелец

Потребность Рака в эмоциональной безопасности может противоречить любви Стрельца к независимости и приключениям.

5. Лев и Телец

Они оба волевые и упрямые, что приводит к борьбе за власть и взаимную неприязнь

6. Дева и Стрелец

Потребность Дев в порядке и точности противоречит спонтанной и беззаботной натуре Стрельца

7. Весы и Козерог

Общительность Весов и их потребность в гармонии сталкиваются с серьезностью и дисциплиной Козерога.

8. Скорпион и Водолей

Эмоциональная глубина и собственничество Скорпионов резко констатируют с отстраненной и свободной натурой Водолея.

9. Стрелец и Рыбы

Прямолинейность Стрельца может ранить чувствительную и мечтательную натуру Рыб.

10. Водолей и Рак

Потребность водолея в независимости и нетрадиционности может вступать в конфликт со стремлением Рака к тесным семейным узам и традициям.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака в Асценденте получат во второй половине 2024 года море удачи и везения.

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