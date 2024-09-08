Новые подробности презентации Apple iPhone 16, который представят 9 сентября 2024 года

Ожидается, что Apple внесет существенные изменения в дизайн всех четырех моделей. Одной из выдающихся особенностей станет внедрение новой кнопки захвата. Также ожидается, что линейка будет оснащена глянцевой титановой отделкой, которая не только улучшает ее внешний вид, но и обеспечивает повышенную устойчивость к царапинам, по сравнению с нержавеющей отделкой предыдущих моделей.