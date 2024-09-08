newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 сентября, 16:48

Published 8 сентября, 16:48

Modified 8 сентября, 16:50

Updated 8 сентября, 16:50

Новые подробности презентации Apple iPhone 16, который представят 9 сентября 2024 года

Новые подробности презентации Apple iPhone 16, который представят 9 сентября 2024 года

8 сентября 2024, 16:48
Фото: 1MI
Новые подробности презентации Apple iPhone 16, который представят 9 сентября 2024 года
Apple готовится к показу серии iPhone 16, на котором будут представлены четыре новые модели со значительными обновлениями дизайна и улучшенными возможностями камеры. На мероприятии также будут представлены новые Apple Watches и AirPods.

9 сентября состоится официальная презентация серии iPhone 16, которая пройдет в 10 часов утра в США и в 9 часов вечера в Дубае.

Сообщается, что мероприятие будет транслироваться в режиме реального времени и начнется с выступления генерального директора Apple Тима Кука. Далее пройдут обзорные показы моделей — iPhone 16, iPhone 16 Plus, Phone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max.

Ожидается, что цены на новую линейку увеличатся на 10%. Предварительное бронирование возможно в день презентации, а вот купить в магазинах станет возможным только после 16 сентября, сообщает timesofindia.

Ожидается, что Apple внесет существенные изменения в дизайн всех четырех моделей. Одной из выдающихся особенностей станет внедрение новой кнопки захвата. Также ожидается, что линейка будет оснащена глянцевой титановой отделкой, которая не только улучшает ее внешний вид, но и обеспечивает повышенную устойчивость к царапинам, по сравнению с нержавеющей отделкой предыдущих моделей.

Издание также сообщает, что Phone 16 Pro будет оснащена 48 мегапиксельной сверхширокой камерой и новым объективом с пятикратным оптическим зумом Tetrap Prism, которые значительно расширяют качество фотосъемки.

Читайте также:
Из Москвы ни ногой! Молодежь рассказала, из каких еще регионов ей не хочется уезжатьЭксперты нашли только два хороших приложения, которые помогут разбогатетьНе делайте этого, если не хотите снизить работоспособность смартфона
#Эмилия Шпилева#Наука#2024 год#Телефон#Все материалы авторов#Техника#IPhone
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика