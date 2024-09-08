Новые подробности презентации Apple iPhone 16, который представят 9 сентября 2024 года

Posted 8 сентября, 16:48
Published 8 сентября, 16:48
Modified 8 сентября, 16:50
Updated 8 сентября, 16:50
9 сентября состоится официальная презентация серии iPhone 16, которая пройдет в 10 часов утра в США и в 9 часов вечера в Дубае.
Сообщается, что мероприятие будет транслироваться в режиме реального времени и начнется с выступления генерального директора Apple Тима Кука. Далее пройдут обзорные показы моделей — iPhone 16, iPhone 16 Plus, Phone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max.
Ожидается, что цены на новую линейку увеличатся на 10%. Предварительное бронирование возможно в день презентации, а вот купить в магазинах станет возможным только после 16 сентября, сообщает timesofindia.
Ожидается, что Apple внесет существенные изменения в дизайн всех четырех моделей. Одной из выдающихся особенностей станет внедрение новой кнопки захвата. Также ожидается, что линейка будет оснащена глянцевой титановой отделкой, которая не только улучшает ее внешний вид, но и обеспечивает повышенную устойчивость к царапинам, по сравнению с нержавеющей отделкой предыдущих моделей.
Издание также сообщает, что Phone 16 Pro будет оснащена 48 мегапиксельной сверхширокой камерой и новым объективом с пятикратным оптическим зумом Tetrap Prism, которые значительно расширяют качество фотосъемки.
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