Кофейный френч и прозрачный красный: самые последние тренды маникюра с недели мод 2024/2025

Posted 7 сентября, 11:31
Published 7 сентября, 11:31
Modified 7 сентября, 11:33
Updated 7 сентября, 11:33
Осенние модные подиумы 2024 года в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже показали, что в нейл-индустрии правит балом не только цвет, но и длина. Очень длинные ногти будут однозначным трендом, дополняя их классическими осенними оттенками красного, черного, золотого и серебристого, а также более интересными вариантами нейтральных тонов, таких как темно-синий и кофейный.
В Retrofête использовался лак Essie четырех разных оттенков для достижения эффекта омбре. На показе Диляры Финдикоглу в Лондоне модели показали темно-красный лак, который был почти прозрачным, с желеобразным эффектом.
Никогда не бывает неподходящего времени для золотого лака, он может быть насколько универсальным при различных покрытиях. Золотые ногти также были замечены за кулисами Di Petsa, а у Mithridate они были накрашены золотым френчем, за исключением мизинца, украшенного золотой фольгой.
PatBO объединил два наших любимых осенних тренда: модный французский маникюр с оттенком черного.
На ногтях, представленных Luar, также были представлены два тренда: французский маникюр в сочетании с шоколадно-коричневым покрытием.
В Thom Browne ногтям придали элегантную форму и покрасили в глянцевый, чернильно-черный оттенок. Атласные черные ногти — еще один свежий взгляд на классический образ, с добавлением серебряной звезды.
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