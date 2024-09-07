Кофейный френч и прозрачный красный: самые последние тренды маникюра с недели мод 2024/2025

Осенние модные подиумы 2024 года в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже показали, что в нейл-индустрии правит балом не только цвет, но и длина. Очень длинные ногти будут однозначным трендом, дополняя их классическими осенними оттенками красного, черного, золотого и серебристого, а также более интересными вариантами нейтральных тонов, таких как темно-синий и кофейный.