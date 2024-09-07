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Posted 7 сентября, 11:31

Published 7 сентября, 11:31

Modified 7 сентября, 11:33

Updated 7 сентября, 11:33

самые последние тренды маникюра с недели мод 2024/2025

Кофейный френч и прозрачный красный: самые последние тренды маникюра с недели мод 2024/2025

7 сентября 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney
самые последние тренды маникюра с недели мод 2024/2025

Модели с подиумов показали, какой маникюр нужно делать этой осенью

Модели показали горячие тренды прямо с подиумов осенних модных показов. Смотрим, любуемся, копируем!

Осенние модные подиумы 2024 года в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже показали, что в нейл-индустрии правит балом не только цвет, но и длина. Очень длинные ногти будут однозначным трендом, дополняя их классическими осенними оттенками красного, черного, золотого и серебристого, а также более интересными вариантами нейтральных тонов, таких как темно-синий и кофейный.

Классический красный

Классический красныйКлассический красный
Классический красный. Фото: LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT
Красный амбреКрасный амбре
Красный амбре. Фото: LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT
Полупрозрачные желеобразные красные ногтиПолупрозрачные желеобразные красные ногти
Полупрозрачные желеобразные красные ногти. Фото: LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT

В Retrofête использовался лак Essie четырех разных оттенков для достижения эффекта омбре. На показе Диляры Финдикоглу в Лондоне модели показали темно-красный лак, который был почти прозрачным, с желеобразным эффектом.

Золотой маникюр

Золотой маникюрЗолотой маникюр
Золотой маникюр. Фото: LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT
Полупрозрачный золотой маникюрПолупрозрачный золотой маникюр
Полупрозрачный золотой маникюр. Фото: LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT
Френч с золотыми кончикамиФренч с золотыми кончиками
Френч с золотыми кончиками. Фото: LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT
Золотой френчЗолотой френч
Золотой френч. Фото: LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT

Никогда не бывает неподходящего времени для золотого лака, он может быть насколько универсальным при различных покрытиях. Золотые ногти также были замечены за кулисами Di Petsa, а у Mithridate они были накрашены золотым френчем, за исключением мизинца, украшенного золотой фольгой.

Черный френч

PatBO объединил два наших любимых осенних тренда: модный французский маникюр с оттенком черного.

Черный френчЧерный френч
Черный френч. Фото: LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT

Кофейный френч

На ногтях, представленных Luar, также были представлены два тренда: французский маникюр в сочетании с шоколадно-коричневым покрытием.

Кофейный френчКофейный френч
Кофейный френч. Фото: LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT
Осенний маникюр 2024 трендОсенний маникюр 2024 тренд
Осенний маникюр 2024 тренд. Фото: LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT

Серебристый цвет

Серебристый маникюрСеребристый маникюр
Серебристый маникюр. Фото: LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT
Стальной маникюрСтальной маникюр
Стальной маникюр. Фото: LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT
Серо-серебоистый маникюрСеро-серебоистый маникюр
Серо-серебоистый маникюр. Фото: LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT

Чернильно-черный

В Thom Browne ногтям придали элегантную форму и покрасили в глянцевый, чернильно-черный оттенок. Атласные черные ногти — еще один свежий взгляд на классический образ, с добавлением серебряной звезды.

Лакированные черные ногтиЛакированные черные ногти
Лакированные черные ногти. Фото: LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT
Атласные черные ногтиАтласные черные ногти
Атласные черные ногти. Фото: LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT
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#Эмилия Шпилева#Красота#Мода#Тренды 2024#Маникюр#Ногти
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