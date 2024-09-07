Как сделать укол кошке в домашних условиях: пошаговая инструкция

Posted 7 сентября, 17:45
Published 7 сентября, 17:45
Modified 7 сентября, 17:45
Updated 7 сентября, 17:45
Для начала питомца нужно успокоить — дать угощение, погладить, взять на руки. Не следует действовать агрессивно и применять силу, поскольку реакция на эти действия со стороны кошки может быть непредсказуемой.
Оптимальный вариант — делать укол кошке с чьей-либо помощью. К примеру, помощник может фиксировать питомца, а хозяин — вводить раствор из шприца. Однако чаще всего получается справиться и в одиночку.
Необходимо тщательно изучить инструкцию к лекарственному препарату, обратив внимание на дозировку, которая указывается с учетом веса животного. Важно ориентироваться и на способ введения лекарства — подкожный или внутримышечный.
Для уколов нужно использовать миниатюрный шприц с максимально тонкой иглой, которая не доставит питомцу дискомфорта. Желательно запастись сразу несколькими шприцами — на случай, если все получится не с первого раза.
Лекарство нужно набирать в шприц аккуратно, важно не превышать ту дозу, которая указана в инструкции. Далее шприц поворачивается так, чтобы игла смотрела вверх, после этого нужно слегка нажать на плунжер — на самом кончике иглы должна выступить капля.
Необходимо определить, куда именно будет делаться укол. В подавляющем большинстве случаев у кошек это бедро, где есть мышцы, — туда укол делать удобнее всего.
Кстати, место укола предварительно не нужно протирать спиртом, как это обычно делает в случае с инъекциями человеку.
Кошку лучше всего положить на бок и попросить кого-либо ее удерживать за лапы. Если хозяин делает укол в одиночку, он может прижать тело кошки к поверхности локтем. Действовать нужно быстро, пока животное не вырвалось.
Место укола нужно предварительно прощупать и удостовериться, что игла не попадет в кость. Прокол делается на глубину не более полутора сантиметров и под определенным углом — 45 градусов. Лекарство нужно вводить максимально плавно.
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