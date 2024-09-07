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Posted 7 сентября, 17:45

Published 7 сентября, 17:45

Modified 7 сентября, 17:45

Updated 7 сентября, 17:45

Как сделать укол кошке в домашних условиях: пошаговая инструкция

Как сделать укол кошке в домашних условиях: пошаговая инструкция

7 сентября 2024, 17:45
Фото: Изображение Midjourney
Как сделать укол кошке в домашних условиях: пошаговая инструкция
Если кошке прописали уколы, можно попробовать сделать инъекцию самостоятельно, в домашних условиях. Предлагаем простую пошаговую инструкцию этой процедуры.

Только спокойствие

Для начала питомца нужно успокоить — дать угощение, погладить, взять на руки. Не следует действовать агрессивно и применять силу, поскольку реакция на эти действия со стороны кошки может быть непредсказуемой.

Оптимальный вариант — делать укол кошке с чьей-либо помощью. К примеру, помощник может фиксировать питомца, а хозяин — вводить раствор из шприца. Однако чаще всего получается справиться и в одиночку.

Инструкция

Необходимо тщательно изучить инструкцию к лекарственному препарату, обратив внимание на дозировку, которая указывается с учетом веса животного. Важно ориентироваться и на способ введения лекарства — подкожный или внутримышечный.

Необходимо тщательно изучить инструкцию к лекарственному препарату, обратив внимание на дозировкуНеобходимо тщательно изучить инструкцию к лекарственному препарату, обратив внимание на дозировку
Необходимо тщательно изучить инструкцию к лекарственному препарату, обратив внимание на дозировку. Фото: Изображение Midjourney

Выбор шприца

Для уколов нужно использовать миниатюрный шприц с максимально тонкой иглой, которая не доставит питомцу дискомфорта. Желательно запастись сразу несколькими шприцами — на случай, если все получится не с первого раза.

Лекарство нужно набирать в шприц аккуратно, важно не превышать ту дозу, которая указана в инструкции. Далее шприц поворачивается так, чтобы игла смотрела вверх, после этого нужно слегка нажать на плунжер — на самом кончике иглы должна выступить капля.

Выбор места

Необходимо определить, куда именно будет делаться укол. В подавляющем большинстве случаев у кошек это бедро, где есть мышцы, — туда укол делать удобнее всего.

Кстати, место укола предварительно не нужно протирать спиртом, как это обычно делает в случае с инъекциями человеку.

Необходимо определить, куда именно будет делаться укол. В подавляющем большинстве случаев у кошек это бедро, где есть мышцыНеобходимо определить, куда именно будет делаться укол. В подавляющем большинстве случаев у кошек это бедро, где есть мышцы
Необходимо определить, куда именно будет делаться укол. В подавляющем большинстве случаев у кошек это бедро, где есть мышцы. Фото: Изображение Midjourney

Фиксация животного

Кошку лучше всего положить на бок и попросить кого-либо ее удерживать за лапы. Если хозяин делает укол в одиночку, он может прижать тело кошки к поверхности локтем. Действовать нужно быстро, пока животное не вырвалось.

Инъекция

Место укола нужно предварительно прощупать и удостовериться, что игла не попадет в кость. Прокол делается на глубину не более полутора сантиметров и под определенным углом — 45 градусов. Лекарство нужно вводить максимально плавно.

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#Мария Казак#Общество#Кошки#Животные#Все материалы авторов#Питомцы
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