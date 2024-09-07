Как сделать укол кошке в домашних условиях: пошаговая инструкция

Лекарство нужно набирать в шприц аккуратно, важно не превышать ту дозу, которая указана в инструкции. Далее шприц поворачивается так, чтобы игла смотрела вверх, после этого нужно слегка нажать на плунжер — на самом кончике иглы должна выступить капля.