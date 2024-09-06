Супер-любовники — мужчины этих профессий лучшие в постели, рейтинг от эскортницы

Секрет в том, что фитнес-тренеры изначально нацелены на привлечение клиентуры в фитнес-залы. Они специально немного флиртуют с посетительницами, оказывая им поддержку и делая небольшие комплименты. Кроме того, в процессе тренировки происходит мощный выброс гормона дофамина. И девушки просто готовы упасть в руки обаятельного фитнес-тренера.