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Posted 6 сентября, 19:13

Published 6 сентября, 19:13

Modified 6 сентября, 19:13

Updated 6 сентября, 19:13

Супер-любовники — мужчины этих профессий лучшие в постели, рейтинг от эскортницы

Супер-любовники — мужчины этих профессий лучшие в постели, рейтинг от эскортницы

6 сентября 2024, 19:13
Фото: Изображение Midjourney
Супер-любовники — мужчины этих профессий лучшие в постели, рейтинг от эскортницы
К лучшим любовникам не относятся бизнесмены и банкиры. Увы. Австралийка Катия Кортес, бывшая эскортница, составила рейтинг профессий, представители которых — лучшие любовники. И большинство женщин с ней согласны.

Фитнес-тренеры

На четвертом месте рейтинга — тренеры по фитнесу. Они выглядят привлекательно и всегда обаятельны. Девушки буквально млеют от стройного накачанного тела и приятной улыбки.

Секрет в том, что фитнес-тренеры изначально нацелены на привлечение клиентуры в фитнес-залы. Они специально немного флиртуют с посетительницами, оказывая им поддержку и делая небольшие комплименты. Кроме того, в процессе тренировки происходит мощный выброс гормона дофамина. И девушки просто готовы упасть в руки обаятельного фитнес-тренера.

Что касается постели, то, по наблюдению девушек, фитнес-тренеры обладают выносливостью и силой, что делает их фантастическими и неутомимыми любовниками.

Фитнес-тренеры обладают выносливостью и силой, что делает их фантастическими и неутомимыми любовникамиФитнес-тренеры обладают выносливостью и силой, что делает их фантастическими и неутомимыми любовниками
Фитнес-тренеры обладают выносливостью и силой, что делает их фантастическими и неутомимыми любовниками. Фото: Изображение Midjourney

Врачи

По мнению девушек, врачи-мужчины как никто умеют разговаривать с девушками и знают, чего хочет женщина. Хорошими любовниками их делают знания о женской физиологии и анатомии.

Они точно знают, «где что находится», им не нужно объяснять, как работает тело. Поэтому мужчины-врачи умеют доставить женщине в постели истинное наслаждение.

Мужчины-врачи умеют доставить женщине в постели истинное наслаждениеМужчины-врачи умеют доставить женщине в постели истинное наслаждение
Мужчины-врачи умеют доставить женщине в постели истинное наслаждение. Фото: Изображение Midjourney

Спортсмены

Третье место среди героев-любовников занимают спортсмены. Кроме выносливости и силы, которая присуща тем же фитнес-тренерам, спортсменов отличает более глубокое понимание своего тела. Они более чувствительны и умеют правильно управлять своим телом, что незаменимо в постели.

Правда, не все девушки в восторге от спортсменов. Есть мнение, что мужчины, профессионально занимающиеся спортом, любовники ниже среднего. То усталость после тренировок, то соревнования, то сборы — в общем хуже жены, у которой вечно болит голова.

Третье место среди героев-любовников занимают спортсменыТретье место среди героев-любовников занимают спортсмены
Третье место среди героев-любовников занимают спортсмены. Фото: Изображение Midjourney

Строители и сантехники

Не удивляйтесь, но первое место в рейтинге лучших мужчин-любовников завоевали представители тех профессий, где что-то нужно делать своими руками. Исследование американских ученых показало, что женщины считают самыми пылкими и страстными любовниками мужчин, работающих на производствах и строительстве. За них проголосовало около трети опрошенных женщин.

Первое место в рейтинге лучших мужчин-любовников завоевали представители тех профессий, где что-то нужно делать своими руками.Первое место в рейтинге лучших мужчин-любовников завоевали представители тех профессий, где что-то нужно делать своими руками.
Первое место в рейтинге лучших мужчин-любовников завоевали представители тех профессий, где что-то нужно делать своими руками.. Фото: Изображение Midjourney
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#Екатерина Непомнящая#Общество#Отношения#Профессии#Рейтинг#Любовники
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