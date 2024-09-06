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Posted 6 сентября, 16:30

Published 6 сентября, 16:30

Modified 6 сентября, 16:32

Updated 6 сентября, 16:32

Пластический хирург рассказал о связи блефаропластики и зрения

Пластический хирург рассказал о связи блефаропластики и зрения

6 сентября 2024, 16:30
Фото: Изображение Midjourney
Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф поделился своими наблюдениями о влиянии блефаропластики на удобство зрения. Специалист отмечает, что данная операция не оказывает прямого влияния на состояние зрения.

Однако после завершения операционного вмешательства, например, если речь идет о блефаропластике верхних век, убирается лишняя кожа, и пациент буквально по-новому открывает глаза, без присутствующего ранее дискомфорта. Как сообщает www.gazeta.ru, зрение при этом может и не улучшаться, но ощущения в целом становятся более комфортными. Воздействия на зрачок и на хрусталик не осуществляется, зрение вдаль или вблизи не меняется.

Эксперт рассказал, что граждане зрелого и пожилого возраста начинают более активно прибегать к такому операционному вмешательству из-за проблем нависающей кожной складки верхнего века и грыжи, давящей на глазное яблоко. В результате врачебных манипуляций некомфортного воздействия на глаз больше не чувствуется. Пациенты начинают каждый день ощущать себя так, как будто они хорошо выспались и открыли глаза без какого-либо дискомфорта.

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#Марина Никишина#Общество#Здоровье#Красота
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