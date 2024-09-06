Пластический хирург рассказал о связи блефаропластики и зрения

Однако после завершения операционного вмешательства, например, если речь идет о блефаропластике верхних век, убирается лишняя кожа, и пациент буквально по-новому открывает глаза, без присутствующего ранее дискомфорта. Как сообщает www.gazeta.ru, зрение при этом может и не улучшаться, но ощущения в целом становятся более комфортными. Воздействия на зрачок и на хрусталик не осуществляется, зрение вдаль или вблизи не меняется.