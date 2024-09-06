Особый случай: как выбрать белье для свидания, деловой встречи или свадебного торжества

Выбор нижнего белья для свидания во многом зависит от места и формата встречи, поэтому заранее продумайте, как все будет проходить. Например, если вы планируете посетить вместе с партнером бассейн или сыграть в теннис, следует выбрать соответствующую одежду. Для плавания подойдет привлекательный купальник с милыми завязками по бокам и лифом на одной бретели, а для спортивных занятий — стильные боди плюс лосины, которые можно дополнить бесшовными трусиками или шортами с бюстгальтером-топом или бра с тонкими чашками. Если же запланирован романтический ужин при свечах, обратите внимание на кружевное или шелковое белье с изящными лентами или стразами.