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Posted 6 сентября, 12:08

Published 6 сентября, 12:08

Modified 6 сентября, 12:08

Updated 6 сентября, 12:08

Обмануть старость — это возможно: как вы можете изменить свою жизнь прямо сейчас

Обмануть старость? Это возможно! Выяснили, как вы можете изменить свою жизнь прямо сейчас

6 сентября 2024, 12:08
Фото: Изображение Midjourney
Обмануть старость — это возможно: как вы можете изменить свою жизнь прямо сейчас
Старость неизбежна, но так хочется отсрочить ее приход и даже обмануть! Это возможно, и все, что нужно, — просто изменить пищевые привычки.

От какой еды мы стареем

Нерациональное питание способствует ускорению старения. Еда, которую мы употребляем, не просто обеспечивает энергию и насыщает витаминами — она еще обладает свойством защелачивать и закислять наш организм. И именно из-за этого он начинает стареть.

От каких продуктов нужно отказаться в первую очередь, если вы хотите обмануть старость? Это быстрые углеводы — они снижают скорость обмена веществ и оказывают неблагоприятное влияние на наш иммунитет.

Также наступление старости могут ускорить и фрукты, особенно если употреблять их в большом количестве. В них содержится фруктоза, которая, попадая в организм, обеспечивает ему серьезную инсулиновую нагрузку. В результате он начинает закисляться.

Можно раньше времени постареть и в том случае, если мы употребляем недостаточно воды. Если воды в организме не хватает, запускаются процессы интоксикации. Поскольку клетки ничем не омываются, начинается накапливание токсинов.

Нерациональное питание способствует ускорению старенияНерациональное питание способствует ускорению старения
Нерациональное питание способствует ускорению старения. Фото: Изображение Midjourney

Важные правила

Питание человека, который не планирует стареть раньше времени, должно быть щелочным, то есть в основе рациона должны присутствовать овощи. Употреблять их можно в любом виде — тушеными, вареными или сырыми. Оптимальный объем на сутки — около килограмма, и употреблять их, соответственно, нужно в несколько приемов, желательно с растительным маслом.

А вот объемы потребления белка нужно сокращать, особенно если это красное мясо. Лучше ввести в рацион более полезное белое мясо, богатое белком. Можно и нужно выводить из рациона молочные продукты в большом количестве: творог, сметану, масло.

В основе рациона должны присутствовать овощиВ основе рациона должны присутствовать овощи
В основе рациона должны присутствовать овощи. Фото: Изображение Midjourney
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#Общество#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
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