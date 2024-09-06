Обмануть старость? Это возможно! Выяснили, как вы можете изменить свою жизнь прямо сейчас

Питание человека, который не планирует стареть раньше времени, должно быть щелочным, то есть в основе рациона должны присутствовать овощи. Употреблять их можно в любом виде — тушеными, вареными или сырыми. Оптимальный объем на сутки — около килограмма, и употреблять их, соответственно, нужно в несколько приемов, желательно с растительным маслом.