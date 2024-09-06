Обмануть старость? Это возможно! Выяснили, как вы можете изменить свою жизнь прямо сейчас

Posted 6 сентября, 12:08
Published 6 сентября, 12:08
Modified 6 сентября, 12:08
Updated 6 сентября, 12:08
Нерациональное питание способствует ускорению старения. Еда, которую мы употребляем, не просто обеспечивает энергию и насыщает витаминами — она еще обладает свойством защелачивать и закислять наш организм. И именно из-за этого он начинает стареть.
От каких продуктов нужно отказаться в первую очередь, если вы хотите обмануть старость? Это быстрые углеводы — они снижают скорость обмена веществ и оказывают неблагоприятное влияние на наш иммунитет.
Также наступление старости могут ускорить и фрукты, особенно если употреблять их в большом количестве. В них содержится фруктоза, которая, попадая в организм, обеспечивает ему серьезную инсулиновую нагрузку. В результате он начинает закисляться.
Можно раньше времени постареть и в том случае, если мы употребляем недостаточно воды. Если воды в организме не хватает, запускаются процессы интоксикации. Поскольку клетки ничем не омываются, начинается накапливание токсинов.
Питание человека, который не планирует стареть раньше времени, должно быть щелочным, то есть в основе рациона должны присутствовать овощи. Употреблять их можно в любом виде — тушеными, вареными или сырыми. Оптимальный объем на сутки — около килограмма, и употреблять их, соответственно, нужно в несколько приемов, желательно с растительным маслом.
А вот объемы потребления белка нужно сокращать, особенно если это красное мясо. Лучше ввести в рацион более полезное белое мясо, богатое белком. Можно и нужно выводить из рациона молочные продукты в большом количестве: творог, сметану, масло.
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