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Posted 6 сентября, 15:47

Published 6 сентября, 15:47

Modified 6 сентября, 15:47

Updated 6 сентября, 15:47

Какие яблоки полезней — красные, желтые, зеленые? Запасаемся витаминами

Какие яблоки полезней — красные, желтые, зеленые? Запасаемся витаминами

6 сентября 2024, 15:47
Фото: Изображение Midjourney
Какие яблоки полезней — красные, желтые, зеленые? Запасаемся витаминами
Сладкие или с кислинкой, твердые или мягкие, зеленые или красные — какие яблоки выбрать? Есть ли разница в полезных свойствах у яблок разного цвета? Выяснили у диетологов и врачей.

Врачи-диетологи уверены, что все яблоки полезны для организма. В любых сортах яблок содержатся калий, магний, антиоксиданты, клетчатка, полифенолы, витамины А, С, Е, К, В1, В6.

Но свойства и состав яблок несколько отличаются в зависимости от цвета фрукта.

Зеленые яблоки

Содержат большое количество витамина С, поэтому и кислее на вкус, чем другие сорта. В них меньше сахара, а значит, они отличаются меньшей калорийностью. В зеленых яблоках больше клетчатки, поэтому они помогают сжигать жир и хорошо усваиваются, потому показаны больным диабетом.

Диетолог Полина Журавлева рассказала, что в зеленых яблоках меньше пигмента, то есть они менее аллергенны. Поэтому зеленые яблоки рекомендуется давать детям и людям, склонным к аллергии.

Врачи-диетологи уверены, что все яблоки полезны для организмаВрачи-диетологи уверены, что все яблоки полезны для организма
Врачи-диетологи уверены, что все яблоки полезны для организма. Фото: 1MI

Желтые яблоки

В яблоках желтого цвета много пектинов и калия. Они полезны для микрофлоры кишечника и для печени, способствуют отделению желчи и выводят токсины из организма.

Педиатр Анна Сурженко рекомендует давать детям сорта «белый налив» и «антоновка». Они в меру сладкие, мягкие и не вызывают аллергии.

Желательно употреблять разнообразные сорта яблок, с разным цветом кожурыЖелательно употреблять разнообразные сорта яблок, с разным цветом кожуры
Желательно употреблять разнообразные сорта яблок, с разным цветом кожуры. Фото: 1MI

Красные яблоки

Это самые калорийные сорта. Но зато в них содержится больше железа. Поэтому они рекомендуются людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями печени и почек.

В сортах Red Delicious, Northern Spy и Ida Red самое высокое содержание антиоксидантов. Эти вещества восстанавливают клетки, поврежденные радикалами, оптимизируют обменные процессы в организме, замедляют процессы старения.

Врач-диетолог Татьяна Залётова:

«Желательно употреблять разнообразные сорта яблок, с разным цветом кожуры. Лучше не привозные, а выращенные в вашем регионе (если есть такая возможность). Разные сорта яблок содержат различные виды полифенолов, поэтому чем разнообразнее сорта яблок, которые вы покупаете, тем шире спектр поступающих в организм полезных веществ».
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