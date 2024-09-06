Какие яблоки полезней — красные, желтые, зеленые? Запасаемся витаминами

Содержат большое количество витамина С, поэтому и кислее на вкус, чем другие сорта. В них меньше сахара, а значит, они отличаются меньшей калорийностью. В зеленых яблоках больше клетчатки, поэтому они помогают сжигать жир и хорошо усваиваются, потому показаны больным диабетом.