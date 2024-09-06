Как сложилась судьба мальчика с самым высоким IQ в мире

Очень необычно то, что юноша с настолько поразительными способностями выбрал путь не ученого, а композитора и режиссера. Кроме того, Айнан — музыкант и писатель. Он сочиняет саундтреки к фильмам и планирует издать две книги. А ещё он преподает в школе.