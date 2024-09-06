Как сложилась судьба мальчика с самым высоким IQ в мире

Posted 6 сентября, 19:32
Published 6 сентября, 19:32
Modified 7 сентября, 05:17
Updated 7 сентября, 05:17
15 лет назад о вундеркинде Коули писали все средства массовой информации. Однако со временем о нем практически забыли, пишет Русское агентство новостей.
По словам родителей, мальчик начал говорить предложениями уже в шестимесячном возрасте. Спустя несколько лет он уже знал таблицу Менделеева. А когда Айнану было семь лет, он успешно освоил и школьную программу по химии.
Отец вундеркинда был поражен тому, как быстро его сын так быстро усвоил информацию, ведь у них в доме не хранилось книг по этому предмету.
В 8 лет гениальный мальчик из Сингапура точно смог назвать число Пи с точностью до 518-й цифры после запятой.
У Коули — уникальная способность: он с поразительной точностью может запомнить траектории объектов. Поэтому он может подробно описать движение баскетбольного мяча в течение 30 секунд. Конечно, обычным людям это не под силу. Ведь мяч постоянно меняет владельца, а игроки отбивают его об пол.
Очень необычно то, что юноша с настолько поразительными способностями выбрал путь не ученого, а композитора и режиссера. Кроме того, Айнан — музыкант и писатель. Он сочиняет саундтреки к фильмам и планирует издать две книги. А ещё он преподает в школе.
Первый фильм Айнан снял, когда ему было 12 лет. Картина была представлена на кинофестивале в Вильнюсе. Отец вундеркинда Валентайн Коули — актер. 11 лет назад он снимался в короткометражном фильме сына.
Айнану сейчас 22 года. Удивительно, но он ведет достаточно скромную жизнь для интеллектуала мирового уровня.
Айнан и сегодня продолжает изучать науки. Но он не стал ученым. Коули также — талантливый преподаватель. Школьники очень любят его лекции, на которых он доступно объясняет им базовые принципы науки. Коули также умеет одновременно рисовать двумя руками мелом на доске. Это очень нравится школьникам.
Итак, юноша с самым высоким показателем интеллекта не стал ни известным физиком, ни программистом, ни изобретателем. Однако он счастлив: молодой человек живет с семьей и много трудится.
Возможно, это только на пользу, ведь судьба многих людей с высоким уровнем интеллекта заканчивалась трагически.
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