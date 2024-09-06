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Posted 6 сентября, 11:41

Published 6 сентября, 11:41

Modified 6 сентября, 13:55

Updated 6 сентября, 13:55

Молодежь рассказала, из каких регионов ей не хочется уезжать

Из Москвы ни ногой! Молодежь рассказала, из каких еще регионов ей не хочется уезжать

6 сентября 2024, 11:41
Фото: 1MI
Молодежь рассказала, из каких регионов ей не хочется уезжать
Молодые люди отказываются покидать Москву. При этом, старшее поколение охотнее соглашается на переезд. Какие в настоящий момент у людей планы — в материале NEWIA.

Исследования, проводимые SoperJob, выяснили, чем дальше люди живут от столицы страны, тем больше готовность переехать в другой регион.

В опросе участвовали 2 группы — молодые люди от 18 до 24 лет, и более старшее поколение. Как выяснилось, в среднем охотнее всего на переезд в другой город соглашаются люди, которые уже окончили институт и работают (16% против 22%).

Если смотреть по регионам, то только каждый 10 житель Московской области и Санкт-Петербурга задумывается о переезде. Лучше чем в столице живется россиянам из Центрального (12%) и Северо-Западного (13%) ФО, которые тоже показали самые низкие цифры готовности к релокации.

Самый высокий показатель желающих сменить место жительства оказался у мужчин из Дальневосточного округа — почти половина опрошенных (43%) готовы уехать из родного региона. Такой же позиции придерживаются Сибирский (41%), Уральский (39%), Южный (38%) и Приволжский (37%) ФО. Женщины из этих же округов не спешат собирать чемоданы, только четверть и пятая часть (21-26%) согласны покинуть родные края.

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