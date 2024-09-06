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Posted 6 сентября, 14:20

Published 6 сентября, 14:20

Modified 6 сентября, 14:20

Updated 6 сентября, 14:20

Чем кормить йорка — что можно и что нельзя есть йоркширскому терьеру

Чем кормить йорка — что можно и что нельзя есть йоркширскому терьеру

6 сентября 2024, 14:20
Фото: Изображение Midjourney
Чем кормить йорка — что можно и что нельзя есть йоркширскому терьеру
Йоркширские терьеры весьма привередливы в выборе пищи. А неправильное питание может привести к проблемам со здоровьем йорка. Как и чем кормить йоркширского терьера, чтобы собака была бодрой и здоровой?

Режим питания

Маленьких щенков до 4 месяцев нужно кормить 4–5 раз в сутки. Йоркам до 9 месяцев будет достаточно есть 3 раза в сутки. А взрослых собак можно кормить дважды в день — утром и вечером.

Перекармливать йоркширских терьеров так же вредно, как и недокармливать. Не заставляйте йорка есть, если он не хочет. Избыточный вес приводит к ожирению и проблемам со здоровьем.
Перекармливать йоркширских терьеров так же вредно, как и недокармливатьПерекармливать йоркширских терьеров так же вредно, как и недокармливать
Перекармливать йоркширских терьеров так же вредно, как и недокармливать. Фото: Изображение Midjourney

Рацион

Питание йорка должно быть сбалансированным и включать белки, жиры, углеводы, жирные кислоты, витамины и микроэлементы.

Что должно быть в рационе йоркширского терьера:

  • 50% рациона должно составлять мясо: говядина, курятина, субпродукты.
  • 25% — крупяные блюда: пшеничная, гречневая, рисовая каши.
  • 25% — овощи (свежие или отварные): капуста, кабачки, морковь, свекла, тыква.
  • Фрукты как источник витаминов и минералов: яблоки, бананы, арбузы.
  • Нежирный творог, кефир, сырок — для нормального пищеварения.

Периодически добавляйте в меню йорка нежирную морскую рыбу или морепродукты, желток вареного яйца, зелень.

Не кормите йоркширского терьера едой со стола. Это может стоить питомцу не только здоровья, но и жизни.
Не кормите йоркширского терьера едой со столаНе кормите йоркширского терьера едой со стола
Не кормите йоркширского терьера едой со стола. Фото: Изображение Midjourney

Запрещенные продукты

Многие йорки очень любят вкусно поесть, поэтому с удовольствием поглощают всё, что дают им хозяева. Так делать нельзя. Многие продукты очень опасны для йоркширских терьеров, склонных к расстройствам пищеварения и аллергии.

Нельзя давать йоркам:

  • Жирное мясо: баранину, свинину, утятину, гусятину.
  • Пищу, содержащую специи, соль, сахар.
  • Шоколад и любые конфеты.
  • Грибы.
  • Мучные, кондитерские, хлебобулочные изделия.
  • Виноград и цитрусовые.
  • Картофель, помидоры, лук, чеснок, бобовые.
  • Молоко.
  • Сырые яйца.
У многих йорков аллергию вызывают рыба, перловка, кукуруза и даже куриное мясо. С осторожностью вводите в рацион те или иные продукты. Если заметили аллергические реакции, немедленно прекратите употребление.
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#Екатерина Непомнящая#Собака#Животные#Все материалы авторов#Питомцы#Дом и сад#Питание собак#Йоркширский терьер
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