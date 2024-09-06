Чем кормить йорка — что можно и что нельзя есть йоркширскому терьеру

Posted 6 сентября, 14:20
Published 6 сентября, 14:20
Modified 6 сентября, 14:20
Updated 6 сентября, 14:20
Маленьких щенков до 4 месяцев нужно кормить 4–5 раз в сутки. Йоркам до 9 месяцев будет достаточно есть 3 раза в сутки. А взрослых собак можно кормить дважды в день — утром и вечером.
Перекармливать йоркширских терьеров так же вредно, как и недокармливать. Не заставляйте йорка есть, если он не хочет. Избыточный вес приводит к ожирению и проблемам со здоровьем.
Питание йорка должно быть сбалансированным и включать белки, жиры, углеводы, жирные кислоты, витамины и микроэлементы.
Что должно быть в рационе йоркширского терьера:
Периодически добавляйте в меню йорка нежирную морскую рыбу или морепродукты, желток вареного яйца, зелень.
Не кормите йоркширского терьера едой со стола. Это может стоить питомцу не только здоровья, но и жизни.
Многие йорки очень любят вкусно поесть, поэтому с удовольствием поглощают всё, что дают им хозяева. Так делать нельзя. Многие продукты очень опасны для йоркширских терьеров, склонных к расстройствам пищеварения и аллергии.
Нельзя давать йоркам:
У многих йорков аллергию вызывают рыба, перловка, кукуруза и даже куриное мясо. С осторожностью вводите в рацион те или иные продукты. Если заметили аллергические реакции, немедленно прекратите употребление.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14