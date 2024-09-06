10 вариантов досуга в Питере на 7–8 сентября

Этот праздник для семей состоится 7 сентября в «Царском Селе». Оно будет посвящено выдающемуся русскому поэту Александру Пушкину. В этот раз основными участниками станут персонажи из сказок самого поэта. Начало запланировано на 12 часов, пишет kuda-spb.ru.