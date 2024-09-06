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Posted 6 сентября, 17:04

Published 6 сентября, 17:04

Modified 6 сентября, 17:07

Updated 6 сентября, 17:07

Санкт-Петербург

10 вариантов досуга в Питере на 7–8 сентября

6 сентября 2024, 17:04
Фото: Сергей Рудковский. 1MI
Санкт-Петербург
Грядут выходные и многие семьи планируют свой досуг заранее. Предлагаем ознакомиться с афишей самых ярких событий Петербурга в субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября.

«Яблочный полдень»

Этот праздник для семей состоится 7 сентября в «Царском Селе». Оно будет посвящено выдающемуся русскому поэту Александру Пушкину. В этот раз основными участниками станут персонажи из сказок самого поэта. Начало запланировано на 12 часов, пишет kuda-spb.ru.

Вернисаж, арт-центр «Пушкинская-10»

Открытие выставки осеннего сезона состоится в субботу. Гости смогут насладиться яркими работами художников, пообщаться с авторами, а также окунуться в атмосферу творчества центра. Вход свободный.

«Город песчаных скульптур»

Этот фестиваль проходит на территории пляжа в парке 300-летия Петербурга. Он обещает быть очень интересным для любителей необычных форм искусства.

Мир фокусов и иллюзий

Питерский Музей Магии, размещенный в историческом здании в центральной части города, предлагает посетителям окунуться в мир фокусов. Экспозиция музея по знакомит с историей магии, а также предоставит возможность почувствовать себя настоящим волшебником.

«Дары осеннего сада»

На этой выставке будет представлено богатство фруктового и овощного урожая. Мероприятие пройдет с 7 по 15 сентября на территории Ботанического сада. Посетители смогут насладиться разнообразием продукции и познакомиться с ее уникальными сортами.

Выставка «Магия текстиля»

Мероприятие проходит в Инженерном доме, который находится в Петропавловской крепости. Свыше 100 художников из разных стран представят свои работы.

«Я буду твоим лучшим другом»

На территории Приморского парка Победы весь сентябрь проходит благотворительная фотовыставка, посвященная бездомным животным. Мероприятие призывает задуматься об ответственности и заботе.

Выставка «Интеллектуальный реализм»

Музей АРТМУЗА представит художественную выставку братьев Дмитренко. Это событие пройдет при поддержке одной из крупнейших галерей города — «1 Творческая».

«Ювелиры Петербурга»

Эта выставка-продажа украшений проходит в галерее «Сокровища». Можно бесплатно ознакомиться с лучшими работами местных мастеров и даже приобрести их.

Закрытие десятого сезона Книжных аллей

В субботу пройдет закрытие юбилейного сезона фестиваля. Всех желающих приглашают проводить вместе лето, вспомнить все яркие моменты и насладиться яркой программой.

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#Марина Колодкина#Общество#Санкт-Петербург#Петербург#Искусство
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