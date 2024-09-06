10 вариантов досуга в Питере на 7–8 сентября

Posted 6 сентября, 17:04
Published 6 сентября, 17:04
Modified 6 сентября, 17:07
Updated 6 сентября, 17:07
Этот праздник для семей состоится 7 сентября в «Царском Селе». Оно будет посвящено выдающемуся русскому поэту Александру Пушкину. В этот раз основными участниками станут персонажи из сказок самого поэта. Начало запланировано на 12 часов, пишет kuda-spb.ru.
Открытие выставки осеннего сезона состоится в субботу. Гости смогут насладиться яркими работами художников, пообщаться с авторами, а также окунуться в атмосферу творчества центра. Вход свободный.
Этот фестиваль проходит на территории пляжа в парке 300-летия Петербурга. Он обещает быть очень интересным для любителей необычных форм искусства.
Питерский Музей Магии, размещенный в историческом здании в центральной части города, предлагает посетителям окунуться в мир фокусов. Экспозиция музея по знакомит с историей магии, а также предоставит возможность почувствовать себя настоящим волшебником.
На этой выставке будет представлено богатство фруктового и овощного урожая. Мероприятие пройдет с 7 по 15 сентября на территории Ботанического сада. Посетители смогут насладиться разнообразием продукции и познакомиться с ее уникальными сортами.
Мероприятие проходит в Инженерном доме, который находится в Петропавловской крепости. Свыше 100 художников из разных стран представят свои работы.
На территории Приморского парка Победы весь сентябрь проходит благотворительная фотовыставка, посвященная бездомным животным. Мероприятие призывает задуматься об ответственности и заботе.
Музей АРТМУЗА представит художественную выставку братьев Дмитренко. Это событие пройдет при поддержке одной из крупнейших галерей города — «1 Творческая».
Эта выставка-продажа украшений проходит в галерее «Сокровища». Можно бесплатно ознакомиться с лучшими работами местных мастеров и даже приобрести их.
В субботу пройдет закрытие юбилейного сезона фестиваля. Всех желающих приглашают проводить вместе лето, вспомнить все яркие моменты и насладиться яркой программой.
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