ТОП-15 примеров настенной галереи из картин и арт-объектов

После того как вы выбрали арт-предметы, которые хотели бы разместить на стене, разложите их на полу. Вырежьте бумагу той же формы, что и картины, которые вы будете вешать, затем приклейте бумагу к стене, чтобы визуализировать общую экспозицию. Это позволит избежать ошибок и лишних отверстий в стене.