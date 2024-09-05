ТОП-15 примеров настенной галереи из картин и арт-объектов

Posted 5 сентября, 13:40
Published 5 сентября, 13:40
Modified 5 сентября, 16:18
Updated 5 сентября, 16:18
Домашние настенные галереи популярны на протяжении долгих веков, благодаря своей способности придавать пространству характер, цвет и глубину. Первоначально, известные как салонные стены, их история восходит к 17 веку во Франции, когда стены от пола до потолка были заполнены большими коллекциями произведений искусства.
В настоящее время мы склоняемся к более эклектичному дизайну с использованием различных рамок и художественных стилей, которые уходят от модных шаблонов и предпочитают выражать индивидуальный характер жильцов. Рассказываем, как можно использовать этот классический прием в современных интерьерах домов.
Стены галереи работают лучше, когда искусство кажется подлинным и собиралось на протяжении большого времени. Один из способов добиться этого — включить изображения, рассказывающие историю дома, семьи или местоположения. Для этого требуется, чтобы каждая деталь была связана с наследием региона, включая портреты и пейзажи, написанные местными художниками.
Не бойтесь использовать смелый фон, темный цвет стен может придать коллекции эффектность и ощущение актуальности. Если вы хотите оформить галерею в таком цвете, выберите красочные рисунки в изящных рамках.
Смешивание материалов — один из способов добиться современного эффекта. Можно соединить причудливые металлические скульптуры с красочными абстрактными картинами, чтобы создать баланс и структуру. В результате получилась стена, которая будет выглядеть динамично и актуально.
Слишком большое количество мелких предметов может придать стене неестественный вид. В свою очередь крупные предметы создают современный вид, который одновременно эффектен и утончен.
При правильном выполнении стена галереи может украсить помещение. Использование общей нити в произведении искусства, например цвет или тип рамы, поможет объединить все пространство.
Долгое время считалось, что стена галереи должна располагаться по центру пустой стены. Но в 2024 году дизайнеры призывают отказаться от классических приемом и советуют разместить стену галереи в углу. Это привлечет внимание к обеим стенам, а несимметричность придаст этому интерьеру современный вид.
Текстура — мощный инструмент модернизации настенной галереи. Используя сочетание материалов, таких как тканый текстиль, объемное искусство или многослойные рамы, вы можете придать пространству интерес.
Галерея должна рассказывать историю, одновременно усиливая повествование о дизайне помещения. При этом можно использовать не только арт-творчество, но и использовать технические рисунки, которые имеют большой смысл для человека.
Не все, что находится на настенной галерее обязательно должно быть в рамке. Живопись, фотография, текстиль, рукоделие, зеркала и часы — вот некоторые из предметов нестандартного оформления стены, которые помогают визуально отойти от традиций.
Стены галереи позволяют демонстрировать не только картины, но и коллекции или необычный декор.
Если в вашем помещении эклектичная мебель и предметы интерьера, стоит обрамить картины современными рамами из гладкого дерева или металла. Их четкие линии придают стене актуальный вид, создавая разительный контраст с замысловатым декором помещения.
Стена галереи, заполненная черно-белыми фотографиями, является одновременно классической и неподвластной времени. Ключ к тому, чтобы сохранить ее современной, это изменить обрамление.
Антикварные элементы добавляют истории, сохраняя минималистичную и неподвластную времени эстетику. Это может быть смесь картин, рисунков, фотографий, даже старых карт и даже вырезки из газет.
Используйте произведения искусства в нестандартных местах, но главное — в досягаемых для зрения зонах. Необычный формат подачи может по другому раскрыть арт-предметы, заставляя любоваться каждым мазком кисти.
После того как вы выбрали арт-предметы, которые хотели бы разместить на стене, разложите их на полу. Вырежьте бумагу той же формы, что и картины, которые вы будете вешать, затем приклейте бумагу к стене, чтобы визуализировать общую экспозицию. Это позволит избежать ошибок и лишних отверстий в стене.
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