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Posted 5 сентября, 13:40

Published 5 сентября, 13:40

Modified 5 сентября, 16:18

Updated 5 сентября, 16:18

ТОП-15 простых примеров модной настенной галереи из картин и арт-объектов

ТОП-15 примеров настенной галереи из картин и арт-объектов

5 сентября 2024, 13:40
Фото: Изображение Midjourney
ТОП-15 простых примеров модной настенной галереи из картин и арт-объектов
Стены галереи никогда не выходят из моды, но есть несколько хитростей, позволяющих сделать их современными и стильными.

Домашние настенные галереи популярны на протяжении долгих веков, благодаря своей способности придавать пространству характер, цвет и глубину. Первоначально, известные как салонные стены, их история восходит к 17 веку во Франции, когда стены от пола до потолка были заполнены большими коллекциями произведений искусства.

В настоящее время мы склоняемся к более эклектичному дизайну с использованием различных рамок и художественных стилей, которые уходят от модных шаблонов и предпочитают выражать индивидуальный характер жильцов. Рассказываем, как можно использовать этот классический прием в современных интерьерах домов.

Галерея должна нести смысл

Галерея картин в комнатеГалерея картин в комнате
Галерея картин в комнате. Фото: CATHY GLAZER

Стены галереи работают лучше, когда искусство кажется подлинным и собиралось на протяжении большого времени. Один из способов добиться этого — включить изображения, рассказывающие историю дома, семьи или местоположения. Для этого требуется, чтобы каждая деталь была связана с наследием региона, включая портреты и пейзажи, написанные местными художниками.

 

Покрасьте стену в яркий цвет

Яркая акцентная стена для картинной галереиЯркая акцентная стена для картинной галереи
Яркая акцентная стена для картинной галереи. Фото: BETH DIANA SMITH

Не бойтесь использовать смелый фон, темный цвет стен может придать коллекции эффектность и ощущение актуальности. Если вы хотите оформить галерею в таком цвете, выберите красочные рисунки в изящных рамках.

 

Смешайте искусство с металлом

Метал и искусствоМетал и искусство
Метал и искусство. Фото: NICK SARGENT

Смешивание материалов — один из способов добиться современного эффекта. Можно соединить причудливые металлические скульптуры с красочными абстрактными картинами, чтобы создать баланс и структуру. В результате получилась стена, которая будет выглядеть динамично и актуально.

 

Не используйте мелкие детали

Галерея из больших картинГалерея из больших картин
Галерея из больших картин. Фото: CATHY GLAZER

Слишком большое количество мелких предметов может придать стене неестественный вид. В свою очередь крупные предметы создают современный вид, который одновременно эффектен и утончен.

 

Найдите общий элемент

Найдите общий элементНайдите общий элемент
Найдите общий элемент. Фото: BARBARA MONTGOMERY

При правильном выполнении стена галереи может украсить помещение. Использование общей нити в произведении искусства, например цвет или тип рамы, поможет объединить все пространство.

 

Угловая композиция

Угловая композицияУгловая композиция
Угловая композиция. Фото: RYAN MCDONALD

Долгое время считалось, что стена галереи должна располагаться по центру пустой стены. Но в 2024 году дизайнеры призывают отказаться от классических приемом и советуют разместить стену галереи в углу. Это привлечет внимание к обеим стенам, а несимметричность придаст этому интерьеру современный вид.

 

Используйте текстуру

Текстурированные стены картинной галереиТекстурированные стены картинной галереи
Текстурированные стены картинной галереи. Фото: BETH DIANA SMITH

Текстура — мощный инструмент модернизации настенной галереи. Используя сочетание материалов, таких как тканый текстиль, объемное искусство или многослойные рамы, вы можете придать пространству интерес.

 

Техническая галерея

Техническая галереяТехническая галерея
Техническая галерея. Фото: CYNTHIA TRAN

Галерея должна рассказывать историю, одновременно усиливая повествование о дизайне помещения. При этом можно использовать не только арт-творчество, но и использовать технические рисунки, которые имеют большой смысл для человека.

 

Отказ от традиций

Настенная галереяНастенная галерея
Настенная галерея. Фото: AIMEE MAZZENGA

Не все, что находится на настенной галерее обязательно должно быть в рамке. Живопись, фотография, текстиль, рукоделие, зеркала и часы — вот некоторые из предметов нестандартного оформления стены, которые помогают визуально отойти от традиций.

 

Используйте свои коллекции

Коллекционная стенаКоллекционная стена
Коллекционная стена. Фото: NADIA WATTS

Стены галереи позволяют демонстрировать не только картины, но и коллекции или необычный декор.

 

Используйте тонкие рамы

Эклектичный дизайн настенной галереиЭклектичный дизайн настенной галереи
Эклектичный дизайн настенной галереи. Фото: CATHY GLAZER

Если в вашем помещении эклектичная мебель и предметы интерьера, стоит обрамить картины современными рамами из гладкого дерева или металла. Их четкие линии придают стене актуальный вид, создавая разительный контраст с замысловатым декором помещения.

 

Разный цвет рамок

Разный цвет рамок черно-белых фотографийРазный цвет рамок черно-белых фотографий
Разный цвет рамок черно-белых фотографий. Фото: RICHARD RIVEIRE

Стена галереи, заполненная черно-белыми фотографиями, является одновременно классической и неподвластной времени. Ключ к тому, чтобы сохранить ее современной, это изменить обрамление.

 

Используйте винтажные элементы

Винтажная настенная галереяВинтажная настенная галерея
Винтажная настенная галерея. Фото: Leah HarmatzLeah Harmatz

Антикварные элементы добавляют истории, сохраняя минималистичную и неподвластную времени эстетику. Это может быть смесь картин, рисунков, фотографий, даже старых карт и даже вырезки из газет.

 

Ищите необычные места

Картинная галереяКартинная галерея
Картинная галерея. Фото: Christine Carney

Используйте произведения искусства в нестандартных местах, но главное — в досягаемых для зрения зонах. Необычный формат подачи может по другому раскрыть арт-предметы, заставляя любоваться каждым мазком кисти.

Советы по оформлению настенной галереи

После того как вы выбрали арт-предметы, которые хотели бы разместить на стене, разложите их на полу. Вырежьте бумагу той же формы, что и картины, которые вы будете вешать, затем приклейте бумагу к стене, чтобы визуализировать общую экспозицию. Это позволит избежать ошибок и лишних отверстий в стене.

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#Эмилия Шпилева#Искусство#Дизайн#Интерьер#Искусство и дизайн#Картины
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