Поклонники Джонни Деппа положительно оценили его новые зубы на последних фото

Даже после такого преображения интернет-комментаторы разделились на два лагеря: одни хвалят преображение Джонни, другие сетуют, что он не занялся зубами раньше, имея необходимые для любого стоматологического вмешательства средства. В целом аудитория сошлась во мнении, что новые зубы подходят Деппу, так как выглядят естественно и ухоженно.