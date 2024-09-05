Поклонники Джонни Деппа положительно оценили его новые зубы на последних фото

Posted 5 сентября, 17:47
Published 5 сентября, 17:47
Modified 5 сентября, 17:51
Updated 5 сентября, 17:51
Как сообщает www.gazeta.ru, 61-летний артист, кажется, все-таки побывал в кабинете у стоматолога после того, как в течение последних лет его улыбку регулярно критиковали в интернете.
Даже после такого преображения интернет-комментаторы разделились на два лагеря: одни хвалят преображение Джонни, другие сетуют, что он не занялся зубами раньше, имея необходимые для любого стоматологического вмешательства средства. В целом аудитория сошлась во мнении, что новые зубы подходят Деппу, так как выглядят естественно и ухоженно.
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