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Posted 5 сентября, 17:47

Published 5 сентября, 17:47

Modified 5 сентября, 17:51

Updated 5 сентября, 17:51

Джонни Депп

Поклонники Джонни Деппа положительно оценили его новые зубы на последних фото

5 сентября 2024, 17:47
Фото: Коллаж Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press/killerbartender. Соцсеть Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Джонни Депп
Daily Mail опубликовало предположение, что Джонни Депп занялся здоровьем своих зубов и привел улыбку в порядок. Издание сделало такой вывод благодаря фотографиям из бара на Багамах, на которых актер и рок-музыкант предстал с белоснежными зубами.

Как сообщает www.gazeta.ru, 61-летний артист, кажется, все-таки побывал в кабинете у стоматолога после того, как в течение последних лет его улыбку регулярно критиковали в интернете.

Даже после такого преображения интернет-комментаторы разделились на два лагеря: одни хвалят преображение Джонни, другие сетуют, что он не занялся зубами раньше, имея необходимые для любого стоматологического вмешательства средства. В целом аудитория сошлась во мнении, что новые зубы подходят Деппу, так как выглядят естественно и ухоженно.

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