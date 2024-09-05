Осенний призыв в 2024 году: кто может получить отсрочку

Posted 5 сентября, 10:20
Published 5 сентября, 10:20
Modified 6 сентября, 05:10
Updated 6 сентября, 05:10
Мероприятия, связанные с осенним призывом в 2024 году, не будут распространяться на тех граждан России, которые еще не встали на учет или уже сняты с него. Не будут призывать тех, кому уже есть 27 лет, и этого возраста они достигли до декабря 2024 года.
Также не будут призывать тех, кто освобожден от соответствующей обязанности по здоровью, военнослужащих и россиян, проживающих за рубежом на постоянной основе. Прошедшие альтернативную службу в 2024 году тоже не попадают под осенний призыв. От него освобождаются граждане, имеющие судимость (условный срок), те, кто находится под следствием, доктора и кандидаты наук.
В 2024 году правом на отсрочку от службы в армии могут воспользоваться студенты-очники, сотрудники силовых структур, например ФСБ и МВД, депутаты. Отсрочка предоставляется мужчинам, имеющим официальный статус опекунов несовершеннолетних, и тем, кто обеспечивает уход за близкими родственниками.
Отсрочку дают мужчинам, у которых два, три или более ребенка, мужчинам, воспитывающим детей в одиночку, а также тем, у кого есть дети со статусом инвалида в возрасте до трех лет. Мужчины, жены которых беременны, тоже могут получить отсрочку, но только в том случае, если пара ждет уже второго ребенка и срок беременности превышает 26 недель.
Специалисты, работающие в штате аккредитованных ИТ-компаний России, тоже получают отсрочку от армии в 2024 году.
В армию в 2024 году призывают мужчин, которым исполнилось 18 лет, и тех, кто пока еще не достиг 30-летнего возраста. Однако это не касается мужчин, имеющих категорию годности «Б», то есть годных к военной службе с незначительными ограничениями, и тех, кто получил отсрочку.
Осенью 2024 года повестки будут вручать посредством единого реестра воинского учета и специального реестра повесток. Вся информация будет размещаться на сайте «Госуслуги» в личном кабинете гражданина. Стоит отметить, что повестка будет считаться врученной по истечении недели ее нахождения в реестре. Однако и бумажные повестки тоже будут приходить гражданам.
Если гражданин получил повестку, он обязан прийти в военкомат в определенный срок — на это отводится 20 суток. В этот период накладывается запрет на выезд мужчины за пределы России. Этот запрет будет снят сразу после того, как призывник посетит военкомат. Стоит отметить, что обязательный срок явки в 20 суток не распространяется на ситуации, в которых призывник утратил трудоспособность, потерял близких: например, занимается организацией их похорон. Также к уважительным причинам для неявки относятся стихийные бедствия, болезни, которые нужно подтвердить справкой.
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