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Posted 5 сентября, 10:20

Published 5 сентября, 10:20

Modified 6 сентября, 05:10

Updated 6 сентября, 05:10

Осенний призыв в 2024 году: кто может получить отсрочку

Осенний призыв в 2024 году: кто может получить отсрочку

5 сентября 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney
Осенний призыв в 2024 году: кто может получить отсрочку
1 октября 2024 года в России начинается осенний призыв на службу в вооруженные силы. Рассказываем, кого в этом году призывать не будут, кто имеет право на отсрочку.

Кого не будут призывать в армию осенью 2024 года

Мероприятия, связанные с осенним призывом в 2024 году, не будут распространяться на тех граждан России, которые еще не встали на учет или уже сняты с него. Не будут призывать тех, кому уже есть 27 лет, и этого возраста они достигли до декабря 2024 года.

Также не будут призывать тех, кто освобожден от соответствующей обязанности по здоровью, военнослужащих и россиян, проживающих за рубежом на постоянной основе. Прошедшие альтернативную службу в 2024 году тоже не попадают под осенний призыв. От него освобождаются граждане, имеющие судимость (условный срок), те, кто находится под следствием, доктора и кандидаты наук.

Мероприятия, связанные с осенним призывом в 2024 году, не будут распространяться на тех граждан России, которые еще не встали на учетМероприятия, связанные с осенним призывом в 2024 году, не будут распространяться на тех граждан России, которые еще не встали на учет
Мероприятия, связанные с осенним призывом в 2024 году, не будут распространяться на тех граждан России, которые еще не встали на учет. Фото: Изображение Midjourney

Кому дадут отсрочку от армии в 2024 году

В 2024 году правом на отсрочку от службы в армии могут воспользоваться студенты-очники, сотрудники силовых структур, например ФСБ и МВД, депутаты. Отсрочка предоставляется мужчинам, имеющим официальный статус опекунов несовершеннолетних, и тем, кто обеспечивает уход за близкими родственниками.

Отсрочку дают мужчинам, у которых два, три или более ребенка, мужчинам, воспитывающим детей в одиночку, а также тем, у кого есть дети со статусом инвалида в возрасте до трех лет. Мужчины, жены которых беременны, тоже могут получить отсрочку, но только в том случае, если пара ждет уже второго ребенка и срок беременности превышает 26 недель.

Специалисты, работающие в штате аккредитованных ИТ-компаний России, тоже получают отсрочку от армии в 2024 году.

В 2024 году правом на отсрочку от службы в армии могут воспользоваться студенты-очники, сотрудники силовых структур, например ФСБ и МВД, депутатыВ 2024 году правом на отсрочку от службы в армии могут воспользоваться студенты-очники, сотрудники силовых структур, например ФСБ и МВД, депутаты
В 2024 году правом на отсрочку от службы в армии могут воспользоваться студенты-очники, сотрудники силовых структур, например ФСБ и МВД, депутаты. Фото: Изображение Midjourney

Кого призовут в армию осенью 2024 года

В армию в 2024 году призывают мужчин, которым исполнилось 18 лет, и тех, кто пока еще не достиг 30-летнего возраста. Однако это не касается мужчин, имеющих категорию годности «Б», то есть годных к военной службе с незначительными ограничениями, и тех, кто получил отсрочку.

Осенью 2024 года повестки будут вручать посредством единого реестра воинского учета и специального реестра повесток. Вся информация будет размещаться на сайте «Госуслуги» в личном кабинете гражданина. Стоит отметить, что повестка будет считаться врученной по истечении недели ее нахождения в реестре. Однако и бумажные повестки тоже будут приходить гражданам.

Если гражданин получил повестку, он обязан прийти в военкомат в определенный срок — на это отводится 20 суток. В этот период накладывается запрет на выезд мужчины за пределы России. Этот запрет будет снят сразу после того, как призывник посетит военкомат. Стоит отметить, что обязательный срок явки в 20 суток не распространяется на ситуации, в которых призывник утратил трудоспособность, потерял близких: например, занимается организацией их похорон. Также к уважительным причинам для неявки относятся стихийные бедствия, болезни, которые нужно подтвердить справкой.

В армию в 2024 году призывают мужчин, которым исполнилось 18 лет, и тех, кто пока еще не достиг 30-летнего возрастаВ армию в 2024 году призывают мужчин, которым исполнилось 18 лет, и тех, кто пока еще не достиг 30-летнего возраста
В армию в 2024 году призывают мужчин, которым исполнилось 18 лет, и тех, кто пока еще не достиг 30-летнего возраста. Фото: Изображение Midjourney
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#Общество#Россия#СВО#Армия#Все материалы авторов#Военные
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