Осенний призыв в 2024 году: кто может получить отсрочку

Мероприятия, связанные с осенним призывом в 2024 году, не будут распространяться на тех граждан России, которые еще не встали на учет или уже сняты с него. Не будут призывать тех, кому уже есть 27 лет, и этого возраста они достигли до декабря 2024 года.