Ловец снов — как сплести его своими руками? Понятная и простая пошаговая инструкция для каждого

Участки фиксации нити можно наметить заранее, это поможет не ошибиться с расстоянием. Нитка фиксируется на основе, далее она на установленное расстояние протягивается и оборачивается вокруг основы и затем достается слева, через кольцо. Это нужно делать по всей окружности, и зацепки должны располагаться на равном расстоянии друг от друга.