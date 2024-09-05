Ловец снов — как сплести его своими руками? Понятная и простая пошаговая инструкция для каждого

Posted 5 сентября, 03:51
Published 5 сентября, 03:51
Modified 5 сентября, 03:51
Updated 5 сентября, 03:51
Для изготовления ловца снов в домашних условиях понадобится либо гибкая ветка, например ивовая, либо часть конструкции обычных вышивальных пяльцев. Нужны цветные нитки — ирис либо мулине, а также бусины из пластика, стекла или дерева. Ловца снов невозможно представить без перьев, так что ими тоже следует запастись, а также без ленты из атласа, которыми можно будет оплести готовое изделие.
Кроме того, потребуются ножницы, клей для фиксации ниток, иголка. Стоит отметить, что по традиции такие амулеты делаются без иголки, однако на начальном этапе она в любом случае будет нужна.
Если используется ветка, она аккуратно сгибается в круг и замыкается — для этого нужно оплести один конец вокруг другого. Далее нужно подождать несколько дней, пока ветка не высохнет.
Если же ловец снов делается из вышивальных пяльцев, действовать нужно так: на конце нитки завязывается петля, затем основа аккуратно и плотно обматывается нитью, конец которой завязывается на узелок.
Участки фиксации нити можно наметить заранее, это поможет не ошибиться с расстоянием. Нитка фиксируется на основе, далее она на установленное расстояние протягивается и оборачивается вокруг основы и затем достается слева, через кольцо. Это нужно делать по всей окружности, и зацепки должны располагаться на равном расстоянии друг от друга.
Паутина плетется в несколько рядов, после завершения каждого последующего нить фиксируется на предыдущем ряду.
Если в декоре ловца снов предусмотрены бусины, их следует нанизать на нить еще до начала плетения. Для этого подойдет игла с большим ушком.
По бокам амулета фиксируются нитки, на которые нанизываются бисер, бусины, перья. Чтобы бусины не сползали вниз, их следует фиксировать на клей или в виде небольших узелков.
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