Как сложилась судьба актрисы, сыгравшей Полину в фильме «Мужики!»

Posted 5 сентября, 15:36
Published 5 сентября, 15:36
Modified 5 сентября, 15:39
Updated 5 сентября, 15:39
Мужчина спустя много лет возвращается на малую родину, пораженный новостью о смерти любимой женщины, отношения с которой прервались из-за вмешательства посторонних. Он узнает о троих детях, оставшихся сиротами — Полине, Павлике и Степане, причем Полина является его родным ребенком.
Фильм вызвал сильные эмоции у зрителей. Выдающаяся игра юных актеров поразила всех настолько, что решено было наградить их Госпремией РСФСР. Об этом пишет lisa.ru.
В ноябре текущего года Ирине Ивановой, которая сыграла Полину, исполнится 58 лет. Когда снимался фильм «Мужики!» ей было всего 15. Удивительно, что она не хотела идти на кастинг — это предложение само пришло к ней. Незадолго до этого она проходила пробы на роль Майки в ленте «Приключения Электроника», однако ей отказали из-за слишком грустного взгляда. Для фильма «Мужики!» режиссёр искала актрису с именно таким типажом внешности. Она нашла фото Ирины в архиве «Мосфильма».
Однако приглашения от Бабич оказалось недостаточно, так как Ира после неудачного кастинга объявила бойкот своей актерской карьере. Спустя какое-то время родители смогли уговорить ее попробовать свои силы снова.
Работа оказалась долгой и трудной. Юная москвичка переехала на несколько месяцев в село Татарка на Ставрополье, где проходили съемки — она изучала деревенский образ жизни. Для Ирины все было новым: доение коровы, колка дров, подвозка воды — все это она делала, чтобы погрузиться в образ. Кроме того, ей нужно было плакать на съемках, когда корову вели на продажу. Для этого молодая актриса вспоминала беседу родителей о разводе — слезы текли из-за этого.
Ирина Иванова в результате блестяще сыграла свою роль. При этом она считала, что её актерская работа недостаточно хороша, поэтому отказывалась от заманчивых предложений режиссеров и не пошла учиться в театральный вуз.
Вместо этого она выучилась на документоведа и устроилась работать в ГИБДД. Там же Ирина встретила своего будущего мужа — он влюбился в нее еще раньше, увидев фильм. Сама Ирина с детства мечтала, что её супруг будет с «самым большим количеством звезд на погонах». Она заявила об этом матери, когда её было всего три года. А спустя 11 лет её будущий супруг влюбился в неё при просмотре фильма, увидев будущую жену в роли Полины.
О муже она больше ничего не рассказала. Известно лишь то, что он в какой-то момент попросил супругу уйти с работы. На телепередаче «Привет, Андрей» Иванова добавила, что после свадьбы она решила посвятить себя семье, чтобы воспитывать троих сыновей.
Только став сама матерью, Ирина почувствовала эмоции людей, плачущих во время просмотра «Мужиков!».
По словам актрисы, до какого-то момента она не могла понять, почему при просмотре фильма плачут взрослые люди. Ирина пояснила, что в силу юного возраста весь трагизм и пронзительность сценария не открывались ей полностью. Она почувствовала это в полной мере, когда смотрела фильм уже вместе со своим младшим сыном. В момент, когда заговорил её экранный брат Степа, Ирина заплакала навзрыд.
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