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Posted 5 сентября, 15:36

Published 5 сентября, 15:36

Modified 5 сентября, 15:39

Updated 5 сентября, 15:39

Ирина Иванова в роли Полины

Как сложилась судьба актрисы, сыгравшей Полину в фильме «Мужики!»

5 сентября 2024, 15:36
Фото: Кадр из фильма «Мужики!»
Ирина Иванова в роли Полины
В 1981 году советский режиссер Искра Бабич завершила работу над кинолентой, основанной на реальной истории. В картине «Мужики!» — история жизни шахтера Павла Зубова, которого сыграл Александр Михайлов.

Мужчина спустя много лет возвращается на малую родину, пораженный новостью о смерти любимой женщины, отношения с которой прервались из-за вмешательства посторонних. Он узнает о троих детях, оставшихся сиротами — Полине, Павлике и Степане, причем Полина является его родным ребенком.

Фильм вызвал сильные эмоции у зрителей. Выдающаяся игра юных актеров поразила всех настолько, что решено было наградить их Госпремией РСФСР. Об этом пишет lisa.ru.

Как сложилась судьба девушки с грустными глазами — актрисы Ирины Ивановой

В ноябре текущего года Ирине Ивановой, которая сыграла Полину, исполнится 58 лет. Когда снимался фильм «Мужики!» ей было всего 15. Удивительно, что она не хотела идти на кастинг — это предложение само пришло к ней. Незадолго до этого она проходила пробы на роль Майки в ленте «Приключения Электроника», однако ей отказали из-за слишком грустного взгляда. Для фильма «Мужики!» режиссёр искала актрису с именно таким типажом внешности. Она нашла фото Ирины в архиве «Мосфильма».

Однако приглашения от Бабич оказалось недостаточно, так как Ира после неудачного кастинга объявила бойкот своей актерской карьере. Спустя какое-то время родители смогли уговорить ее попробовать свои силы снова.

Работа оказалась долгой и трудной. Юная москвичка переехала на несколько месяцев в село Татарка на Ставрополье, где проходили съемки — она изучала деревенский образ жизни. Для Ирины все было новым: доение коровы, колка дров, подвозка воды — все это она делала, чтобы погрузиться в образ. Кроме того, ей нужно было плакать на съемках, когда корову вели на продажу. Для этого молодая актриса вспоминала беседу родителей о разводе — слезы текли из-за этого.

Ирина Иванова в результате блестяще сыграла свою роль. При этом она считала, что её актерская работа недостаточно хороша, поэтому отказывалась от заманчивых предложений режиссеров и не пошла учиться в театральный вуз.

Вместо этого она выучилась на документоведа и устроилась работать в ГИБДД. Там же Ирина встретила своего будущего мужа — он влюбился в нее еще раньше, увидев фильм. Сама Ирина с детства мечтала, что её супруг будет с «самым большим количеством звезд на погонах». Она заявила об этом матери, когда её было всего три года. А спустя 11 лет её будущий супруг влюбился в неё при просмотре фильма, увидев будущую жену в роли Полины.

О муже она больше ничего не рассказала. Известно лишь то, что он в какой-то момент попросил супругу уйти с работы. На телепередаче «Привет, Андрей» Иванова добавила, что после свадьбы она решила посвятить себя семье, чтобы воспитывать троих сыновей.

Ирина ИвановаИрина Иванова
Ирина Иванова. Фото: Кадр из передачи «Привет, Андрей!»

Только став сама матерью, Ирина почувствовала эмоции людей, плачущих во время просмотра «Мужиков!».

По словам актрисы, до какого-то момента она не могла понять, почему при просмотре фильма плачут взрослые люди. Ирина пояснила, что в силу юного возраста весь трагизм и пронзительность сценария не открывались ей полностью. Она почувствовала это в полной мере, когда смотрела фильм уже вместе со своим младшим сыном. В момент, когда заговорил её экранный брат Степа, Ирина заплакала навзрыд.

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#Марина Колодкина#Знаменитости#Кино#Биография
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