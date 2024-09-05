Как сложилась судьба актрисы, сыгравшей Полину в фильме «Мужики!»

Вместо этого она выучилась на документоведа и устроилась работать в ГИБДД. Там же Ирина встретила своего будущего мужа — он влюбился в нее еще раньше, увидев фильм. Сама Ирина с детства мечтала, что её супруг будет с «самым большим количеством звезд на погонах». Она заявила об этом матери, когда её было всего три года. А спустя 11 лет её будущий супруг влюбился в неё при просмотре фильма, увидев будущую жену в роли Полины.