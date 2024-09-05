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Posted 5 сентября, 04:03

Published 5 сентября, 04:03

Modified 5 сентября, 04:03

Updated 5 сентября, 04:03

Букет из конфет — как сделать его самостоятельно? Простая пошаговая инструкция

Букет из конфет — как сделать его самостоятельно? Простая пошаговая инструкция

5 сентября 2024, 04:03
Фото: Изображение Midjourney
Букет из конфет — как сделать его самостоятельно? Простая пошаговая инструкция
Букет из конфет — оригинальный подарок, который можно сделать своими руками. Делимся пошаговой инструкцией изготовления этого презента для близких и друзей.

Шаг 1 — собрать цветы

Цветок в букете — это конфета, обернутая в красивую бумагу. Сделать это нужно так, чтобы из бумаги получилась настоящая роза. Здесь все просто: из цветной бумаги вырезаются квадраты, по размеру сопоставимые с конфетами, сворачиваются гармошкой, далее бумага вверху аккуратно обрезается полукругом. Это будет лепесток, каждый из которых нужно слегка потянуть, чтобы придать ему объем. Внутрь вкладывается конфета, бумага заворачивается и фиксируется ниткой возле основания.

Цветок в букете — это конфета, обернутая в красивую бумагу.Цветок в букете — это конфета, обернутая в красивую бумагу.
Цветок в букете — это конфета, обернутая в красивую бумагу.. Фото: Изображение Midjourney

Шаг 2 — закрепить цветы

В качестве стебля будет использоваться деревянная палочка. На нее потребуется аккуратно насадить цветок из бумаги и зафиксировать клеем.

Шаг 3 — сделать листья

Для изготовления листьев потребуется зеленая бумага. Из нее аккуратно вырезается прямоугольник, сопоставимый по размеру с цветком, затем он режется по диагонали, переворачивается и по центру склеивается. В результате должен получиться конус, который далее нужно будет расправить.

В качестве стебля будет использоваться деревянная палочкаВ качестве стебля будет использоваться деревянная палочка
В качестве стебля будет использоваться деревянная палочка. Фото: freepik.com

Шаг 4 — сделать основание

Для основания потребуется основа от скотча — ее нужно обтянуть тканью или обклеить. Далее из листа картона нужно вырезать круг чуть большим диаметром, обклеить его тканью и зафиксировать края.

Затем потребуется обычная губка — из нее вырезается полусфера, по размеру сопоставимая с основой. Сфера обтягивается золотистой бумагой и фиксируется на клей. Далее все детали основания скрепляются при помощи клеевого пистолета.

Шаг 5 — собрать букет

В полусферу из губки аккуратно помещаются цветы — важно, чтобы они сочетались по размеру и по цвету. Каждая деталь фиксируется клеем — так конфетный букет не будет рассыпаться.

Для основания потребуется основа от скотча — ее нужно обтянуть тканью или обклеитьДля основания потребуется основа от скотча — ее нужно обтянуть тканью или обклеить
Для основания потребуется основа от скотча — ее нужно обтянуть тканью или обклеить. Фото: freepik.com

Шаг 6 — собрать основание

Завершающий этап — украшение основания. По его окружности необходимо выложить небольшие прямоугольные шоколадки, каждая из них фиксируется на клей. После этого основание декорируется лентой, которая завязывается пышным и красивым бантом. Букет готов!

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