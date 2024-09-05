Букет из конфет — как сделать его самостоятельно? Простая пошаговая инструкция

Posted 5 сентября, 04:03
Published 5 сентября, 04:03
Modified 5 сентября, 04:03
Updated 5 сентября, 04:03
Цветок в букете — это конфета, обернутая в красивую бумагу. Сделать это нужно так, чтобы из бумаги получилась настоящая роза. Здесь все просто: из цветной бумаги вырезаются квадраты, по размеру сопоставимые с конфетами, сворачиваются гармошкой, далее бумага вверху аккуратно обрезается полукругом. Это будет лепесток, каждый из которых нужно слегка потянуть, чтобы придать ему объем. Внутрь вкладывается конфета, бумага заворачивается и фиксируется ниткой возле основания.
В качестве стебля будет использоваться деревянная палочка. На нее потребуется аккуратно насадить цветок из бумаги и зафиксировать клеем.
Для изготовления листьев потребуется зеленая бумага. Из нее аккуратно вырезается прямоугольник, сопоставимый по размеру с цветком, затем он режется по диагонали, переворачивается и по центру склеивается. В результате должен получиться конус, который далее нужно будет расправить.
Для основания потребуется основа от скотча — ее нужно обтянуть тканью или обклеить. Далее из листа картона нужно вырезать круг чуть большим диаметром, обклеить его тканью и зафиксировать края.
Затем потребуется обычная губка — из нее вырезается полусфера, по размеру сопоставимая с основой. Сфера обтягивается золотистой бумагой и фиксируется на клей. Далее все детали основания скрепляются при помощи клеевого пистолета.
В полусферу из губки аккуратно помещаются цветы — важно, чтобы они сочетались по размеру и по цвету. Каждая деталь фиксируется клеем — так конфетный букет не будет рассыпаться.
Завершающий этап — украшение основания. По его окружности необходимо выложить небольшие прямоугольные шоколадки, каждая из них фиксируется на клей. После этого основание декорируется лентой, которая завязывается пышным и красивым бантом. Букет готов!
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14