Букет из конфет — как сделать его самостоятельно? Простая пошаговая инструкция

Цветок в букете — это конфета, обернутая в красивую бумагу. Сделать это нужно так, чтобы из бумаги получилась настоящая роза. Здесь все просто: из цветной бумаги вырезаются квадраты, по размеру сопоставимые с конфетами, сворачиваются гармошкой, далее бумага вверху аккуратно обрезается полукругом. Это будет лепесток, каждый из которых нужно слегка потянуть, чтобы придать ему объем. Внутрь вкладывается конфета, бумага заворачивается и фиксируется ниткой возле основания.