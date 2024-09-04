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Posted 4 сентября, 12:05

Published 4 сентября, 12:05

Modified 4 сентября, 12:05

Updated 4 сентября, 12:05

Ушной клещ у кошки — как его распознать, оказать первую помощь и понять, что пора к ветеринару

Ушной клещ у кошки — как его распознать, оказать первую помощь и понять, что пора к ветеринару

4 сентября 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney
Ушной клещ у кошки — как его распознать, оказать первую помощь и понять, что пора к ветеринару
Ушной клещ — опасное заболевание, которому подвержены многие домашние кошки. Рассказываем, по каким симптомам оно определяется, можно ли лечить его дома и в каких случаях нужно как можно скорее обращаться к ветеринару.

Как понять, что у кошки ушной клещ

Ушной клещ у кошки — это паразит микроскопических размеров, которого невозможно увидеть. Более того, в отличие от лесных клещей, его нельзя вынуть — можно только вымыть.

Первая помощь при ушном клеще, которую хозяин может оказать своему питомцу, — это чистка ушей. Для этого потребуется особый лосьон, после которого можно использовать уже и специальные капли. Иными словами, перед тем как закапывать кошке в уши лекарства, необходимо очистить проходы от продуктов жизнедеятельности паразитов и от серы.

Первая помощь при ушном клеще, которую хозяин может оказать своему питомцу, — это чистка ушейПервая помощь при ушном клеще, которую хозяин может оказать своему питомцу, — это чистка ушей
Первая помощь при ушном клеще, которую хозяин может оказать своему питомцу, — это чистка ушей. Фото: Изображение Midjourney

Правила промывания ушей

Промывание ушей кошке — довольно сложная процедура, с учетом того, что животные ее терпеть не могут. Проще всего действовать следующим образом: зафиксировать кошку по тому же принципу, что и в процессе стрижки ногтей, закапывать лосьон в ухо постепенно, по одной или по две капли. После того как капли будут внутри, ухо кошки нужно аккуратно сложить по принципу конверта и слегка помассировать, чтобы лосьон впитался как следует. Аналогичным образом процедура проводится и со вторым ухом.

Когда пора к ветеринару

Обращаться к ветеринару нужно сразу же после того, как у кошки будут заметны первые симптомы ушного клеща. Ветеринар поставит точный диагноз, и не только на основе осмотра. Он возьмет на анализ содержимое ушной раковины и тщательно исследует массу под микроскопом.

У ветеринара нужно будет не только сдать анализ, но и почистить уши кошке перед тем, как приступить к лечению. Кроме того, только ветеринар поможет правильно подобрать препарат для лечения.

Обращаться к ветеринару нужно сразу же после того, как у кошки будут заметны первые симптомы ушного клещаОбращаться к ветеринару нужно сразу же после того, как у кошки будут заметны первые симптомы ушного клеща
Обращаться к ветеринару нужно сразу же после того, как у кошки будут заметны первые симптомы ушного клеща. Фото: Изображение Midjourney

Стоит отметить, что далеко не все лекарства от ушного клеща для кошек безопасны. Поэтому покупать препараты без назначения ветеринара и без консультации с ним не рекомендуется.

Чаще всего от ушного клеща специалисты назначают «Отоферонол» и другие подобные препараты. Аналогичным эффектом обладают капли, которые закапываются на холку животному, только в случае с клещом их капают в ухо. Любой препарат нужно тестировать на предмет аллергической реакции.

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#Мария Казак#Общество#Кошки#Все материалы авторов#Питомцы
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