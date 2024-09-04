Ушной клещ у кошки — как его распознать, оказать первую помощь и понять, что пора к ветеринару

Posted 4 сентября, 12:05
Published 4 сентября, 12:05
Modified 4 сентября, 12:05
Updated 4 сентября, 12:05
Ушной клещ у кошки — это паразит микроскопических размеров, которого невозможно увидеть. Более того, в отличие от лесных клещей, его нельзя вынуть — можно только вымыть.
Первая помощь при ушном клеще, которую хозяин может оказать своему питомцу, — это чистка ушей. Для этого потребуется особый лосьон, после которого можно использовать уже и специальные капли. Иными словами, перед тем как закапывать кошке в уши лекарства, необходимо очистить проходы от продуктов жизнедеятельности паразитов и от серы.
Промывание ушей кошке — довольно сложная процедура, с учетом того, что животные ее терпеть не могут. Проще всего действовать следующим образом: зафиксировать кошку по тому же принципу, что и в процессе стрижки ногтей, закапывать лосьон в ухо постепенно, по одной или по две капли. После того как капли будут внутри, ухо кошки нужно аккуратно сложить по принципу конверта и слегка помассировать, чтобы лосьон впитался как следует. Аналогичным образом процедура проводится и со вторым ухом.
Обращаться к ветеринару нужно сразу же после того, как у кошки будут заметны первые симптомы ушного клеща. Ветеринар поставит точный диагноз, и не только на основе осмотра. Он возьмет на анализ содержимое ушной раковины и тщательно исследует массу под микроскопом.
У ветеринара нужно будет не только сдать анализ, но и почистить уши кошке перед тем, как приступить к лечению. Кроме того, только ветеринар поможет правильно подобрать препарат для лечения.
Стоит отметить, что далеко не все лекарства от ушного клеща для кошек безопасны. Поэтому покупать препараты без назначения ветеринара и без консультации с ним не рекомендуется.
Чаще всего от ушного клеща специалисты назначают «Отоферонол» и другие подобные препараты. Аналогичным эффектом обладают капли, которые закапываются на холку животному, только в случае с клещом их капают в ухо. Любой препарат нужно тестировать на предмет аллергической реакции.
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