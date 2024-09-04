Ушной клещ у кошки — как его распознать, оказать первую помощь и понять, что пора к ветеринару

Промывание ушей кошке — довольно сложная процедура, с учетом того, что животные ее терпеть не могут. Проще всего действовать следующим образом: зафиксировать кошку по тому же принципу, что и в процессе стрижки ногтей, закапывать лосьон в ухо постепенно, по одной или по две капли. После того как капли будут внутри, ухо кошки нужно аккуратно сложить по принципу конверта и слегка помассировать, чтобы лосьон впитался как следует. Аналогичным образом процедура проводится и со вторым ухом.