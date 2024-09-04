Почему в пожилом возрасте снижается иммунитет?

Posted 4 сентября, 09:28
Published 4 сентября, 09:28
Modified 4 сентября, 09:30
Updated 4 сентября, 09:30
Вилочковая железа по-другому называется тимус. Этот орган, отвечающий за иммунитет, расположен в грудной клетке. Тимус вырабатывает так называемые Т-клетки, помогающие организму справляться с инфекционными заболеваниями и восстанавливаться после перенесенных болезней. Примерно с 65-летнего возраста тимус перестает работать. Как следствие — иммунная система становится слабее.
Ученые выяснили, что причины этого заключаются в уменьшении размеров вилочковой железы. Области, отвечающие за выработку Т-клеток, заменяются жировой тканью и зарубцовываются, что создает препятствия для регенерации.
Как отметил профессор Дэниель Грей, пожилым людям для восстановления Т-клеток могут потребоваться годы. В некоторых случаях этого вообще не происходит, и человек до конца жизни остается уязвимым к инфекциям.
Также вилочковая железа повреждается из-за терапии, которую используют для лечения онкологических заболеваний. Это может привести к замедлению восстановительного процесса у таких пациентов.
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