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Posted 4 сентября, 09:28

Published 4 сентября, 09:28

Modified 4 сентября, 09:30

Updated 4 сентября, 09:30

Почему в пожилом возрасте снижается иммунитет?

Почему в пожилом возрасте снижается иммунитет?

4 сентября 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney
Почему в пожилом возрасте снижается иммунитет?
Ученые рассказали, как работа вилочковой железы сказывается на состоянии иммунной системы людей пожилого возраста.

Вилочковая железа по-другому называется тимус. Этот орган, отвечающий за иммунитет, расположен в грудной клетке. Тимус вырабатывает так называемые Т-клетки, помогающие организму справляться с инфекционными заболеваниями и восстанавливаться после перенесенных болезней. Примерно с 65-летнего возраста тимус перестает работать. Как следствие — иммунная система становится слабее.

Ученые выяснили, что причины этого заключаются в уменьшении размеров вилочковой железы. Области, отвечающие за выработку Т-клеток, заменяются жировой тканью и зарубцовываются, что создает препятствия для регенерации.

Как отметил профессор Дэниель Грей, пожилым людям для восстановления Т-клеток могут потребоваться годы. В некоторых случаях этого вообще не происходит, и человек до конца жизни остается уязвимым к инфекциям.

Также вилочковая железа повреждается из-за терапии, которую используют для лечения онкологических заболеваний. Это может привести к замедлению восстановительного процесса у таких пациентов.

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#Анна Борисова#Общество#Здоровье
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