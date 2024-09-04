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Posted 4 сентября, 19:26

Published 4 сентября, 19:26

Modified 4 сентября, 19:36

Updated 4 сентября, 19:36

Оксана Почепа. Фото с личной страницы

Певица Акула рассказала о долгожданной беременности

4 сентября 2024, 19:26
Фото: Социальная сеть ВКонтакте
Оксана Почепа. Фото с личной страницы
Певица Оксана Почепа, которая уже больше 20 лет выступает под псевдонимом Акула, сообщила о долгожданной беременности. По ее словам, она ждет девочку. Дочке решили дать имя Раиса.

Как пишет www.gazeta.ru, Оксане удалось забеременеть далеко не сразу. Муж певицы, композитор Игорь Бабаев, переживал каждый раз, когда тест на беременность оказывался отрицательным. А сама артистка надеялась на чудо. Когда беременность все же наступила, супруги были приятно шокированы.

Почепа отмечает, что интересное положение не вызывает у нее сильного дискомфорта. Она по-прежнему дает концерты и участвует в съемках различных программ, правда нагрузку звезде все же пришлось немного уменьшить.

Теперь Оксана осведомлена о том, что короткий перелет намного травматичнее длинного, так как организм не успевает адаптироваться. Она уверена, что ей удастся благополучно выносить и родить ребенка. Певица пообещала не засиживаться в декрете, а вернуться на сцену в скором времени после рождения малышки.

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#Марина Никишина#Дети#Знаменитости#Певица#Беременность
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