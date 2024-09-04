Певица Акула рассказала о долгожданной беременности

Posted 4 сентября, 19:26
Published 4 сентября, 19:26
Modified 4 сентября, 19:36
Updated 4 сентября, 19:36
Как пишет www.gazeta.ru, Оксане удалось забеременеть далеко не сразу. Муж певицы, композитор Игорь Бабаев, переживал каждый раз, когда тест на беременность оказывался отрицательным. А сама артистка надеялась на чудо. Когда беременность все же наступила, супруги были приятно шокированы.
Почепа отмечает, что интересное положение не вызывает у нее сильного дискомфорта. Она по-прежнему дает концерты и участвует в съемках различных программ, правда нагрузку звезде все же пришлось немного уменьшить.
Теперь Оксана осведомлена о том, что короткий перелет намного травматичнее длинного, так как организм не успевает адаптироваться. Она уверена, что ей удастся благополучно выносить и родить ребенка. Певица пообещала не засиживаться в декрете, а вернуться на сцену в скором времени после рождения малышки.
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