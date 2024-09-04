Певица Акула рассказала о долгожданной беременности

Теперь Оксана осведомлена о том, что короткий перелет намного травматичнее длинного, так как организм не успевает адаптироваться. Она уверена, что ей удастся благополучно выносить и родить ребенка. Певица пообещала не засиживаться в декрете, а вернуться на сцену в скором времени после рождения малышки.